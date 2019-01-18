2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Enostavna priprava soka doma
Ta sokovnik Philips HR1823/70 vam zagotavlja enostavno pripravo okusnega svežega soka. Okrogla cev za dodajanje zahteva zelo malo predhodnega rezanja sadja in zelenjave. Njegova kompaktna zasnova pa omogoča enostavno shranjevanje.
220 W
1 hitrost
Bela/modra
Okrogla cev za enostavno dodajanje sestavin.
Mikro mrežasti filter za več soka.
4.8
od 5
10
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Katyu
18/01/2019
Magyarország
Szuper
Könnyű kezelés, egyszerűen szétszedhető, összarakható.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1823/70 Gyümölcscentrifuga
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1823/70 Gyümölcscentrifuga
ЦОНКА
28/12/2017
България
ОТЛИЧЕН УРЕД
СУПЕР ДИЗАИН,МНОГО ЛЕСНА ЗА УПОТРЕБА ПРИ ДОМАШНИ УСЛОВИЯ И МНОГО ЛЕСНА ЗА ПОЧИСТВАНЕ. КАПАЦИТЕТА НА ИЗТИСКВАНЕ Е ГОЛЯМ.СУПЕР УДОБНА!!!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1823/70 Сокоизстисквачка
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1823/70 Сокоизстисквачка
madzia11212
29/06/2014
Polska
Polecam
Sokowirówka HR1823/70 jest mała zgrabna, szybko i bez problemu robi soki . Cicha . Polecam
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1823/70 Sokowirówka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1823/70 Sokowirówka