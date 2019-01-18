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  • Enostavna priprava soka doma
  • Enostavna priprava soka doma
  • Enostavna priprava soka doma
  • Enostavna priprava soka doma

Izdelek ni več na voljo

Daily CollectionSokovnik

HR1823/70

4.8

| (10) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Enostavna priprava soka doma

Ta sokovnik Philips HR1823/70 vam zagotavlja enostavno pripravo okusnega svežega soka. Okrogla cev za dodajanje zahteva zelo malo predhodnega rezanja sadja in zelenjave. Njegova kompaktna zasnova pa omogoča enostavno shranjevanje.

Poglej vse prednosti

Sokovnik: enostavna uporaba. Enostavno shranjevanje

Enostavna priprava soka doma

  • 220 W

  • 1 hitrost

  • Bela/modra

Okrogla cev za enostavno dodajanje sestavin

Okrogla cev za enostavno dodajanje sestavin

Okrogla cev za enostavno dodajanje sestavin.

Mikro mrežasti filter za več soka

Mikro mrežasti filter za več soka

Mikro mrežasti filter za več soka.

Kompaktna zasnova

Kompaktna zasnova

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.8

od 5

10

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

18/01/2019

Magyarország

Magyarország

Szuper

Könnyű kezelés, egyszerűen szétszedhető, összarakható.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1823/70 Gyümölcscentrifuga

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1823/70 Gyümölcscentrifuga

28/12/2017

България

България

ОТЛИЧЕН УРЕД

СУПЕР ДИЗАИН,МНОГО ЛЕСНА ЗА УПОТРЕБА ПРИ ДОМАШНИ УСЛОВИЯ И МНОГО ЛЕСНА ЗА ПОЧИСТВАНЕ. КАПАЦИТЕТА НА ИЗТИСКВАНЕ Е ГОЛЯМ.СУПЕР УДОБНА!!!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1823/70 Сокоизстисквачка

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1823/70 Сокоизстисквачка

29/06/2014

Polska

Polska

Polecam

Sokowirówka HR1823/70 jest mała zgrabna, szybko i bez problemu robi soki . Cicha . Polecam

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1823/70 Sokowirówka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1823/70 Sokowirówka

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