1-litrska posoda ProMix za optimalno mešanje in stepanje

Paličnemu mešalniku je priložena 1-litrska posoda trikotne oblike. Posoda paličnega mešalnika ima priročne merice in ustnik. Edinstvena trikotna oblika posode omogoča enostaven oprijem in ustvarja vrtinec, ki sestavine potisne proti dnu posode, kjer je kletka mešalnika ProMix, kar zagotavlja optimalno mešanje in stepanje.