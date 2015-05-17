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  • Zmogljiv palični mešalnik z enostavnim upravljanjem
  • Zmogljiv palični mešalnik z enostavnim upravljanjem
  • Zmogljiv palični mešalnik z enostavnim upravljanjem
  • Zmogljiv palični mešalnik z enostavnim upravljanjem
  • Zmogljiv palični mešalnik z enostavnim upravljanjem
  • Zmogljiv palični mešalnik z enostavnim upravljanjem
  • Zmogljiv palični mešalnik z enostavnim upravljanjem
  • Zmogljiv palični mešalnik z enostavnim upravljanjem
  • Zmogljiv palični mešalnik z enostavnim upravljanjem
  • Zmogljiv palični mešalnik z enostavnim upravljanjem
  • Zmogljiv palični mešalnik z enostavnim upravljanjem
  • Zmogljiv palični mešalnik z enostavnim upravljanjem
  • Zmogljiv palični mešalnik z enostavnim upravljanjem
  • Zmogljiv palični mešalnik z enostavnim upravljanjem
  • Zmogljiv palični mešalnik z enostavnim upravljanjem
  • Zmogljiv palični mešalnik z enostavnim upravljanjem
  • Zmogljiv palični mešalnik z enostavnim upravljanjem
  • Zmogljiv palični mešalnik z enostavnim upravljanjem
  • Zmogljiv palični mešalnik z enostavnim upravljanjem
  • Zmogljiv palični mešalnik z enostavnim upravljanjem

Izdelek ni več na voljo

Avance CollectionPalični mešalnik

HR1643/00

4.3

| (16) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 81%

1 nagrada

Zmogljiv palični mešalnik z enostavnim upravljanjem

Močan Philipsov palični mešalnik z močjo motorja 700 W, tehnologijo mešanja Promix in gumbom SpeedTouch za intuitivno upravljanje: bolj ko pritiskate, večja je moč. S tem paličnim mešalnikom lahko pripravite svežo hrano tako, kot želite.

Poglej vse prednosti

S tehnologijo SpeedTouch lahko pripravljate različno hrano

Zmogljiv palični mešalnik z enostavnim upravljanjem

  • 700 W, kovinska mešalna palica Promix

  • Prilagodljiva hitrost in turbo

  • 1 l vrč, velik sekljalnik, metlica

Optimalen pretok hrane in učinkovito mešanje

Optimalen pretok hrane in učinkovito mešanje

Philips ProMix je edinstvena in napredna tehnologija, ki je bila razvita v sodelovanju s prestižno univerzo v Stuttgartu. S posebno trikotno obliko omogoča optimalen pretok hrane ter največjo učinkovitost za hitrejše in enakomernejše mešanje.

Zmogljiv 700 W motor paličnega mešalnika za najboljše rezultate mešanja

Zmogljiv 700 W motor paličnega mešalnika za najboljše rezultate mešanja

Palični mešalnik Philips z zmogljivim in zanesljivim 700 W motorjem lahko meša skoraj vse sestavine in zagotavlja gladke rezultate. S tako zmogljivim motorjem lahko palični mešalnik poganja tudi številne različne nastavke.

Velik sekljalnik za sekljanje čebule, mesa, orehov, sira, čokolade

Velik sekljalnik za sekljanje čebule, mesa, orehov, sira, čokolade

Z velikim sekljalnikom (1000 ml) za palični mešalnik Philips lahko v nekaj sekundah sesekljate meso, zelišča, oreščke, sir, čokolado in čebulo.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-612383

Ocene

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4.3

od 5

16

Ocene

81%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

17/05/2015

Česká republika

Česká republika

Jednoduchý a výkonný

Jako začátečnice v kuchyni jsem tyčový mixér uvítala. V naší malé kuchyňce není místo pro zbytečné a velké spotřebiče. S tyčovým mixérem jsem byla velmi spokojená,protože dokáže velké přístroje svým výkonem nahradit. Mixování polévky byla paráda, rovněž sekání cibule a dělání pesta byla rychlovka. Dobře padne do ruky, snadno se vyměňují nástavce, lehce se reguluje rychlost. 5 stupňu rychlosti je velké plus.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR1643/00 Tyčový mixér

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR1643/00 Tyčový mixér

14/05/2015

Česká republika

Česká republika

S produktem jsem nadmíru spokojená

U mixéru se mi líbí v první řadě jednoduchost používání a obsluhy. Nástavce jdou velmi snadno měnit a čištění je také jednoduché. Všechny věci v kuchyni, na které používám mixér, zvládl na jedničku - přípravu krému na dort, ovocné koktejly, sekání cibule a další zeleniny. A funkce speedtouch i intuitivní ovládání, to je bomba. Za mě super! Testerka ŽENY s.r.o.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR1643/00 Tyčový mixér

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR1643/00 Tyčový mixér

07/05/2015

Česká republika

Česká republika

Perfektní pomocník do kuchyně

Tento mixér splnil moje očekávání, jeho výkon je naprosto dostačující, manipulace s ním je jednoduchá, vše lze velmi lehce složit a rozložit, lehce se čistí a oceňuji, že jsou to vlastně tři přístroje v jednom. U šlehače, sekáčku i mixéru lze jednoduše regulovat rychlost díky tlačítku Speedtouch, nádoba na šlehání je dostatečně vysoká, jediné, co bych změnila, je velikost nádobky na sekání, tu bych uvítala o trochu větší. Jinak mohu jen doporučit!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR1643/00 Tyčový mixér

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR1643/00 Tyčový mixér

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