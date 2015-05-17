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Izdelek ni več na voljo
Zmogljiv palični mešalnik z enostavnim upravljanjem
Močan Philipsov palični mešalnik z močjo motorja 700 W, tehnologijo mešanja Promix in gumbom SpeedTouch za intuitivno upravljanje: bolj ko pritiskate, večja je moč. S tem paličnim mešalnikom lahko pripravite svežo hrano tako, kot želite.
700 W, kovinska mešalna palica Promix
Prilagodljiva hitrost in turbo
1 l vrč, velik sekljalnik, metlica
Philips ProMix je edinstvena in napredna tehnologija, ki je bila razvita v sodelovanju s prestižno univerzo v Stuttgartu. S posebno trikotno obliko omogoča optimalen pretok hrane ter največjo učinkovitost za hitrejše in enakomernejše mešanje.
Palični mešalnik Philips z zmogljivim in zanesljivim 700 W motorjem lahko meša skoraj vse sestavine in zagotavlja gladke rezultate. S tako zmogljivim motorjem lahko palični mešalnik poganja tudi številne različne nastavke.
Z velikim sekljalnikom (1000 ml) za palični mešalnik Philips lahko v nekaj sekundah sesekljate meso, zelišča, oreščke, sir, čokolado in čebulo.
Nagrade
4.3
od 5
16
Ocene
81%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Smillie
17/05/2015
Česká republika
Jednoduchý a výkonný
Jako začátečnice v kuchyni jsem tyčový mixér uvítala. V naší malé kuchyňce není místo pro zbytečné a velké spotřebiče. S tyčovým mixérem jsem byla velmi spokojená,protože dokáže velké přístroje svým výkonem nahradit. Mixování polévky byla paráda, rovněž sekání cibule a dělání pesta byla rychlovka. Dobře padne do ruky, snadno se vyměňují nástavce, lehce se reguluje rychlost. 5 stupňu rychlosti je velké plus.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR1643/00 Tyčový mixér
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR1643/00 Tyčový mixér
macka009
14/05/2015
Česká republika
S produktem jsem nadmíru spokojená
U mixéru se mi líbí v první řadě jednoduchost používání a obsluhy. Nástavce jdou velmi snadno měnit a čištění je také jednoduché. Všechny věci v kuchyni, na které používám mixér, zvládl na jedničku - přípravu krému na dort, ovocné koktejly, sekání cibule a další zeleniny. A funkce speedtouch i intuitivní ovládání, to je bomba. Za mě super! Testerka ŽENY s.r.o.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR1643/00 Tyčový mixér
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR1643/00 Tyčový mixér
Adelaidefromprague
07/05/2015
Česká republika
Perfektní pomocník do kuchyně
Tento mixér splnil moje očekávání, jeho výkon je naprosto dostačující, manipulace s ním je jednoduchá, vše lze velmi lehce složit a rozložit, lehce se čistí a oceňuji, že jsou to vlastně tři přístroje v jednom. U šlehače, sekáčku i mixéru lze jednoduše regulovat rychlost díky tlačítku Speedtouch, nádoba na šlehání je dostatečně vysoká, jediné, co bych změnila, je velikost nádobky na sekání, tu bych uvítala o trochu větší. Jinak mohu jen doporučit!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR1643/00 Tyčový mixér
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR1643/00 Tyčový mixér