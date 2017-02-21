2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
650 W, kovinski mešalnik
ProMix
0,5 l vrč, velik sekljalnik, metlica
2 hitrosti vključno s funkcijo Turbo
Posebna valovita oblika na spodnjem delu paličnega mešalnika preprečuje škropljenje ali nered pri mešanju.
Nastavek za stepanje za palični mešalnik Philips za stepanje smetane, majoneze, osnove za palačinke itd. Za večfunkcijsko in vsestransko uporabo paličnega mešalnika.
Z velikim sekljalnikom (1000 ml) za palični mešalnik Philips lahko v nekaj sekundah sesekljate meso, zelišča, oreščke, sir, čokolado in čebulo.
4.8
od 5
50
Ocene
96%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Lucija2705
21/02/2017
Slovenija
Preverjen kupec
Ta izdelek ima odlične lastnosti
S paličnim mešalnikom sem izredno zadovoljna. Je zelo zmogljiv, priročen in praktičen. Zelo priporočam nakup.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1627/00 Palični mešalnik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1627/00 Palični mešalnik
Michal89
02/10/2019
Česká republika
Vynikajíci
Silný motor tohoto produktu dokáže za pár chvílí udělat kus práce a tím pádem ulehči přípravu jídla.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1600/00 Tyčový mixér
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1600/00 Tyčový mixér
Sweetpanda36
07/07/2021
Україна
Те що потрібно все в одному
Блендер має багато насадок та функцій 3 в 1 компактний
Prednosti
Все в одному
Slabosti
Немає
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1628/00 Ручний блендер
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1628/00 Ручний блендер