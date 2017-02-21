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Izdelek ni več na voljo

Daily CollectionPalični mešalnik

HR1627/00

4.8
| (50) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 96%
Več moči za boljše rezultate.
Palični mešalnik Philips z motorjem moči 650 W, tehnologijo ProMix in funkcijo Turbo zagotavlja odlične rezultate pri zahtevnih načinih uporabe. Z velikim sekljalnikom in nastavki za stepanje omogoča tudi sekljanje čebule in stepanje smetane.
Poglej vse prednosti

650 W palični mešalnik ProMix s funkcijo Turbo

Več moči za boljše rezultate.

  • 650 W, kovinski mešalnik

  • ProMix

  • 0,5 l vrč, velik sekljalnik, metlica

  • 2 hitrosti vključno s funkcijo Turbo

Zaščitna rezila proti škropljenju posebne valovite oblike

Zaščitna rezila proti škropljenju posebne valovite oblike

Posebna valovita oblika na spodnjem delu paličnega mešalnika preprečuje škropljenje ali nered pri mešanju.

Nastavek za stepanje smetane, majoneze itd.

Nastavek za stepanje smetane, majoneze itd.

Nastavek za stepanje za palični mešalnik Philips za stepanje smetane, majoneze, osnove za palačinke itd. Za večfunkcijsko in vsestransko uporabo paličnega mešalnika.

Velik nastavek za sekljanje večjih količin

Velik nastavek za sekljanje večjih količin

Z velikim sekljalnikom (1000 ml) za palični mešalnik Philips lahko v nekaj sekundah sesekljate meso, zelišča, oreščke, sir, čokolado in čebulo.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.8

od 5

50

Ocene

96%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2

21/02/2017

Slovenija

Slovenija

Preverjen kupec

Ta izdelek ima odlične lastnosti

S paličnim mešalnikom sem izredno zadovoljna. Je zelo zmogljiv, priročen in praktičen. Zelo priporočam nakup.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1627/00 Palični mešalnik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1627/00 Palični mešalnik

02/10/2019

Česká republika

Česká republika

Vynikajíci

Silný motor tohoto produktu dokáže za pár chvílí udělat kus práce a tím pádem ulehči přípravu jídla.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1600/00 Tyčový mixér

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1600/00 Tyčový mixér

07/07/2021

Україна

Україна

Те що потрібно все в одному

Блендер має багато насадок та функцій 3 в 1 компактний

Prednosti

Все в одному

Slabosti

Немає

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1628/00 Ручний блендер

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1628/00 Ручний блендер

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