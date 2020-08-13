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Izdelek ni več na voljo

Daily CollectionPalični mešalnik

HR1623/00

4.5
| (8) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 88%
Več moči za boljše rezultate
Palični mešalnik Philips z motorjem moči 650 W, tehnologijo ProMix in funkcijo Turbo zagotavlja odlične rezultate pri zahtevnih načinih uporabe. Zdaj je na voljo tudi s kompaktnim sekljalnikom za drobno sekljanje čebule, zelišč in parmezana.
Poglej vse prednosti

650 W palični mešalnik ProMix s funkcijo Turbo

Več moči za boljše rezultate

  • 650 W, kovinski mešalnik

  • ProMix

  • 0,5 l vrč, sekljalnik

  • 2 hitrosti vključno s funkcijo Turbo

0,5 l merilni vrč ročnega mešalnika

0,5 l merilni vrč ročnega mešalnika

Z 0,5 l vrčem lahko merite sestavine za recepte in hitro mešate juhe, pasirano hrano ali napitke.

Sistem za sprostitev z 2 gumboma za enostavno odstranitev paličnega mešalnika

Sistem za sprostitev z 2 gumboma za enostavno odstranitev paličnega mešalnika

Sistem za sprostitev z 2 gumboma zagotavlja enostavno odstranitev in čiščenje paličnega mešalnika.

Močan motor za popolno pripravo hrane

Močan motor za popolno pripravo hrane

Močan 650 W motor omogoča sekljanje skoraj vseh sestavin.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.5

od 5

8

Ocene

88%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

13/08/2020

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Vynikající!!!

Tyčový mixér jsem použil teprve 4x a vše super.Nádobka by mohla být větší,ale zvykám si :-) .Dobře vypadá

Prednosti

Design,funkčnost

Slabosti

Menší nádobka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér

09/08/2020

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Výrobek je multifunkční

Tyčový mixér se velmi dobře myje, perfektní na omáčky, sekání oříšků.

Prednosti

Funkčnost, rychlost, kvalita

Slabosti

nevím

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér

03/07/2020

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Nezbytná součást domácnosti

zakoupila jsem pro mladé do nové domácnosti, určitě brzy ocení pro přípravu stravy pro prcka, nádobka i sekáček je pro tento účel akorát, výkon je dostatečný pro jemné rozsekání, rukkojeť padne příjemně do ruky, cena byla vynikající

Prednosti

dostatečný výkon, dobře se drží, skvělá cena

Slabosti

trochu menší nádobka se sekáčkem i mixovací nádoba

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér

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