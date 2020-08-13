2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
650 W, kovinski mešalnik
ProMix
0,5 l vrč, sekljalnik
2 hitrosti vključno s funkcijo Turbo
Z 0,5 l vrčem lahko merite sestavine za recepte in hitro mešate juhe, pasirano hrano ali napitke.
Sistem za sprostitev z 2 gumboma zagotavlja enostavno odstranitev in čiščenje paličnega mešalnika.
Močan 650 W motor omogoča sekljanje skoraj vseh sestavin.
4.5
od 5
8
Ocene
88%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
bmw750
13/08/2020
Česká republika
Preverjen kupec
Vynikající!!!
Tyčový mixér jsem použil teprve 4x a vše super.Nádobka by mohla být větší,ale zvykám si :-) .Dobře vypadá
Prednosti
Design,funkčnost
Slabosti
Menší nádobka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér
Rekyne24
09/08/2020
Česká republika
Preverjen kupec
Výrobek je multifunkční
Tyčový mixér se velmi dobře myje, perfektní na omáčky, sekání oříšků.
Prednosti
Funkčnost, rychlost, kvalita
Slabosti
nevím
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér
Veselka44
03/07/2020
Česká republika
Preverjen kupec
Nezbytná součást domácnosti
zakoupila jsem pro mladé do nové domácnosti, určitě brzy ocení pro přípravu stravy pro prcka, nádobka i sekáček je pro tento účel akorát, výkon je dostatečný pro jemné rozsekání, rukkojeť padne příjemně do ruky, cena byla vynikající
Prednosti
dostatečný výkon, dobře se drží, skvělá cena
Slabosti
trochu menší nádobka se sekáčkem i mixovací nádoba
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér