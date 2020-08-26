2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Več moči za boljše rezultate.
Palični mešalnik Philips z motorjem moči 650 W, tehnologijo ProMix in funkcijo Turbo zagotavlja odlične rezultate pri zahtevnih načinih uporabe. Omogoča najenostavnejšo pripravo juhe, pasirane hrane in različnih napitkov.
650 W, kovinski mešalnik
ProMix
0,5 l vrč
2 hitrosti vključno s funkcijo Turbo
Z 0,5 l vrčem lahko merite sestavine za recepte in hitro mešate juhe, pasirano hrano ali napitke.
Sistem za sprostitev z 2 gumboma zagotavlja enostavno odstranitev in čiščenje paličnega mešalnika.
Močan 650 W motor omogoča sekljanje skoraj vseh sestavin.
4.6
od 5
11
Ocene
91%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Pepe17
26/08/2020
Česká republika
Preverjen kupec
Výrobek dělá co potřebuji.
Tento šlehač má kvalitní zpracování a nástavec je kovový.
Prednosti
Vynikající kvalita výrobku a super cena.
Slabosti
Nic
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1621/00 Tyčový mixér
Date of Use 2019-07-26
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1621/00 Tyčový mixér
Date of Use 2019-07-26
Mik101
09/05/2020
Česká republika
Preverjen kupec
Dokonalý mixér.
Velice šikovný mixér, se kterým lze provádět neskutečné věci.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1621/00 Tyčový mixér
Date of Use 2019-04-09
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1621/00 Tyčový mixér
Date of Use 2019-04-09
Veselka44
21/04/2020
Česká republika
Preverjen kupec
Kvalitní tyčák za příjemnou cenu
tento tyčák jsme si pořídili na chalupu, proto jsme volili "levnější" výrobek, výkonem je však skvělý a dostačující, dobře se drží v ruce, rozmixuje do hladka polévku, omáčku, krém, termix, smoothie. Mixovací nádoba je pro nás malá, používáme ji spíše jako odměrku, stačila by určitě skvěle např. pro přípravu dětské stravy, u nás se však vaří ve velkém :-)
Prednosti
skvělé výsledky mixování (najemno, i tvrdé přísady), cena
Slabosti
malá mixovací nádoba
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1621/00 Tyčový mixér
Date of Use 2019-03-21
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1621/00 Tyčový mixér
Date of Use 2019-03-21