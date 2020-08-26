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Izdelek ni več na voljo

Daily CollectionPalični mešalnik

HR1621/00

4.6

| (11) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 91%

Več moči za boljše rezultate.

Palični mešalnik Philips z motorjem moči 650 W, tehnologijo ProMix in funkcijo Turbo zagotavlja odlične rezultate pri zahtevnih načinih uporabe. Omogoča najenostavnejšo pripravo juhe, pasirane hrane in različnih napitkov.

Poglej vse prednosti

650 W palični mešalnik ProMix s funkcijo Turbo

Več moči za boljše rezultate.

  • 650 W, kovinski mešalnik

  • ProMix

  • 0,5 l vrč

  • 2 hitrosti vključno s funkcijo Turbo

0,5 l merilni vrč paličnega mešalnika

0,5 l merilni vrč paličnega mešalnika

Z 0,5 l vrčem lahko merite sestavine za recepte in hitro mešate juhe, pasirano hrano ali napitke.

Sistem za sprostitev z 2 gumboma za enostavno odstranitev paličnega mešalnika

Sistem za sprostitev z 2 gumboma za enostavno odstranitev paličnega mešalnika

Sistem za sprostitev z 2 gumboma zagotavlja enostavno odstranitev in čiščenje paličnega mešalnika.

Močan motor za popolno pripravo hrane

Močan motor za popolno pripravo hrane

Močan 650 W motor omogoča sekljanje skoraj vseh sestavin.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.6

od 5

11

Ocene

91%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
1

26/08/2020

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Výrobek dělá co potřebuji.

Tento šlehač má kvalitní zpracování a nástavec je kovový.

Prednosti

Vynikající kvalita výrobku a super cena.

Slabosti

Nic

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1621/00 Tyčový mixér

Date of Use 2019-07-26

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1621/00 Tyčový mixér

Date of Use 2019-07-26

09/05/2020

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Dokonalý mixér.

Velice šikovný mixér, se kterým lze provádět neskutečné věci.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1621/00 Tyčový mixér

Date of Use 2019-04-09

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1621/00 Tyčový mixér

Date of Use 2019-04-09

21/04/2020

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Kvalitní tyčák za příjemnou cenu

tento tyčák jsme si pořídili na chalupu, proto jsme volili "levnější" výrobek, výkonem je však skvělý a dostačující, dobře se drží v ruce, rozmixuje do hladka polévku, omáčku, krém, termix, smoothie. Mixovací nádoba je pro nás malá, používáme ji spíše jako odměrku, stačila by určitě skvěle např. pro přípravu dětské stravy, u nás se však vaří ve velkém :-)

Prednosti

skvělé výsledky mixování (najemno, i tvrdé přísady), cena

Slabosti

malá mixovací nádoba

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1621/00 Tyčový mixér

Date of Use 2019-03-21

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1621/00 Tyčový mixér

Date of Use 2019-03-21

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