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  • Doma enostavno pripravljajte zdravo hrano
  • Doma enostavno pripravljajte zdravo hrano
  • Doma enostavno pripravljajte zdravo hrano
  • Doma enostavno pripravljajte zdravo hrano
  • Doma enostavno pripravljajte zdravo hrano
  • Doma enostavno pripravljajte zdravo hrano
  • Doma enostavno pripravljajte zdravo hrano
  • Doma enostavno pripravljajte zdravo hrano
  • Doma enostavno pripravljajte zdravo hrano
  • Doma enostavno pripravljajte zdravo hrano
  • Doma enostavno pripravljajte zdravo hrano
  • Doma enostavno pripravljajte zdravo hrano

Izdelek ni več na voljo

Daily CollectionPalični mešalnik

HR1604/90

4.3

| (44) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 86%

Doma enostavno pripravljajte zdravo hrano

Philipsov ročni mešalnik Daily Collection odlikujeta moč 550 W in edinstveno zasnovan mešalni podstavek. Za odlične rezultate pri pripravi juh, pasirane hrane in napitkov. Priprava zdrave hrane še nikoli ni bila tako enostavna!

Poglej vse prednosti

Za idealno zmešane juhe, pasirano hrano in razne napitke

Doma enostavno pripravljajte zdravo hrano

  • 550 W, kovinski mešalnik

  • ProMix

  • 0,5 l vrč

  • 1 hitrost

Sistem za sprostitev z 2 gumboma za enostavno odstranitev paličnega mešalnika

Sistem za sprostitev z 2 gumboma za enostavno odstranitev paličnega mešalnika

Sistem za sprostitev z 2 gumboma zagotavlja enostavno odstranitev in čiščenje paličnega mešalnika.

Eno stikalo

Eno stikalo

Eno stikalo za enostavno uporabo.

Tanek ročaj, ki se prilega vsaki roki

Tanek ročaj, ki se prilega vsaki roki

Ročni mešalnik Daily Collection ima tanek ročaj, ki se prilega vsaki roki.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.3

od 5

44

Ocene

86%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

20/07/2020

România

România

Recomand

foarte bun ca produs,550 w isi fac treaba bine, il folosim pentru a blendui mancarea bebelusului si este perfect. Il poti folosi de exemplu si pentru a toca rosiile pentru bulion sau alte tipuri de legume .

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1600/00 Mixer de mână

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1600/00 Mixer de mână

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

Egyik legjobb Philips termék.

5.éve használom. Gyors, nem hangos, könnyen lehet tisztítani és a lényeg, nagyszerűen pépesít. 2.szorra is megvásárolnám!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1600/00 Rúdmixer

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1600/00 Rúdmixer

20/06/2019

România

România

Un produs util si practic.

Este un produs foarte util in activitatile din bucatarie, practic si usor de utilizat. Este eficient, se instaleaza repede, se intretine usor si se curata repede.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1600/00 Mixer de mână

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1600/00 Mixer de mână

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