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Izdelek ni več na voljo
Doma enostavno pripravljajte zdravo hrano
Philipsov ročni mešalnik Daily Collection odlikujeta moč 550 W in edinstveno zasnovan mešalni podstavek. Za odlične rezultate pri pripravi juh, pasirane hrane in napitkov. Priprava zdrave hrane še nikoli ni bila tako enostavna!
550 W, kovinski mešalnik
ProMix
0,5 l vrč
1 hitrost
Sistem za sprostitev z 2 gumboma zagotavlja enostavno odstranitev in čiščenje paličnega mešalnika.
Eno stikalo za enostavno uporabo.
Ročni mešalnik Daily Collection ima tanek ročaj, ki se prilega vsaki roki.
4.3
od 5
44
Ocene
86%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
stefan2803
20/07/2020
România
Recomand
foarte bun ca produs,550 w isi fac treaba bine, il folosim pentru a blendui mancarea bebelusului si este perfect. Il poti folosi de exemplu si pentru a toca rosiile pentru bulion sau alte tipuri de legume .
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1600/00 Mixer de mână
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1600/00 Mixer de mână
Klau28
18/10/2019
Magyarország
Egyik legjobb Philips termék.
5.éve használom. Gyors, nem hangos, könnyen lehet tisztítani és a lényeg, nagyszerűen pépesít. 2.szorra is megvásárolnám!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1600/00 Rúdmixer
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1600/00 Rúdmixer
Carmen50
20/06/2019
România
Un produs util si practic.
Este un produs foarte util in activitatile din bucatarie, practic si usor de utilizat. Este eficient, se instaleaza repede, se intretine usor si se curata repede.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1600/00 Mixer de mână
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1600/00 Mixer de mână