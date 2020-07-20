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  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand blender
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand blender

Izdelek ni več na voljo

Daily CollectionPalični mešalnik

HR1602/00

4.5

| (54) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 87%

Doma enostavno pripravljajte zdravo hrano

Philipsov ročni mešalnik Daily Collection odlikujeta moč 550 W in edinstveno zasnovan mešalni podstavek ter nastavek za sekljanje. Za odlične rezultate pri pripravi juh in sesekljanih zelišč. Priprava zdrave hrane še nikoli ni bila tako enostavna!

Poglej vse prednosti

Za idealno zmešane juhe in sesekljana zelišča

Doma enostavno pripravljajte zdravo hrano

  • 550 W, plastični mešalnik

  • ProMix

  • 0,5 l vrč, sekljalnik

  • 1 hitrost

Optimalen pretok hrane in učinkovito mešanje

Optimalen pretok hrane in učinkovito mešanje

Philips ProMix je edinstvena in napredna tehnologija, ki je bila razvita v sodelovanju s prestižno univerzo v Stuttgartu. S posebno trikotno obliko omogoča optimalen pretok hrane ter največjo učinkovitost za hitrejše in enakomernejše mešanje.

Sistem za sprostitev z 2 gumboma za enostavno odstranitev paličnega mešalnika

Sistem za sprostitev z 2 gumboma za enostavno odstranitev paličnega mešalnika

Sistem za sprostitev z 2 gumboma zagotavlja enostavno odstranitev in čiščenje paličnega mešalnika.

Eno stikalo

Eno stikalo

Eno stikalo za enostavno uporabo.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.5

od 5

54

Ocene

87%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

20/07/2020

România

România

Recomand

foarte bun ca produs,550 w isi fac treaba bine, il folosim pentru a blendui mancarea bebelusului si este perfect. Il poti folosi de exemplu si pentru a toca rosiile pentru bulion sau alte tipuri de legume .

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1600/00 Mixer de mână

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1600/00 Mixer de mână

23/06/2020

България

България

Добър и мощен уред

Препоръчвам продукта, бърз и мощен което е важно за съвременната домакиня

Prednosti

Бързо нарязва продуктите

Slabosti

Няма

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1602/00 Пасатор

Datum uporabe 2019-05-23

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1602/00 Пасатор

Datum uporabe 2019-05-23

13/11/2019

Україна

Україна

Чудово

Декілька років користуюсь. Нарікань не маю. Зручно зберігати, так як займає мало місця. Дрібнить продукти швидко. Мити блендер легко.

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1602/00 Ручний блендер

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1602/00 Ручний блендер

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