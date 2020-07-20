Izdelek ni več na voljo
Doma enostavno pripravljajte zdravo hrano
Philipsov ročni mešalnik Daily Collection odlikujeta moč 550 W in edinstveno zasnovan mešalni podstavek ter nastavek za sekljanje. Za odlične rezultate pri pripravi juh in sesekljanih zelišč. Priprava zdrave hrane še nikoli ni bila tako enostavna!
550 W, plastični mešalnik
ProMix
0,5 l vrč, sekljalnik
1 hitrost
Philips ProMix je edinstvena in napredna tehnologija, ki je bila razvita v sodelovanju s prestižno univerzo v Stuttgartu. S posebno trikotno obliko omogoča optimalen pretok hrane ter največjo učinkovitost za hitrejše in enakomernejše mešanje.
Sistem za sprostitev z 2 gumboma zagotavlja enostavno odstranitev in čiščenje paličnega mešalnika.
Eno stikalo za enostavno uporabo.
4.5
od 5
54
Ocene
87%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
stefan2803
20/07/2020
România
Recomand
foarte bun ca produs,550 w isi fac treaba bine, il folosim pentru a blendui mancarea bebelusului si este perfect. Il poti folosi de exemplu si pentru a toca rosiile pentru bulion sau alte tipuri de legume .
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1600/00 Mixer de mână
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1600/00 Mixer de mână
Mariqna 86
23/06/2020
България
Добър и мощен уред
Препоръчвам продукта, бърз и мощен което е важно за съвременната домакиня
Prednosti
Бързо нарязва продуктите
Slabosti
Няма
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1602/00 Пасатор
Datum uporabe 2019-05-23
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1602/00 Пасатор
Datum uporabe 2019-05-23
Tanysha85
13/11/2019
Україна
Чудово
Декілька років користуюсь. Нарікань не маю. Зручно зберігати, так як займає мало місця. Дрібнить продукти швидко. Мити блендер легко.
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1602/00 Ручний блендер
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1602/00 Ручний блендер