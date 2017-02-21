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  • Doma enostavno pripravljajte zdravo hrano
  • Doma enostavno pripravljajte zdravo hrano
  • Doma enostavno pripravljajte zdravo hrano
  • Doma enostavno pripravljajte zdravo hrano
  • Doma enostavno pripravljajte zdravo hrano
  • Doma enostavno pripravljajte zdravo hrano
  • Doma enostavno pripravljajte zdravo hrano
  • Doma enostavno pripravljajte zdravo hrano
  • Doma enostavno pripravljajte zdravo hrano
  • Doma enostavno pripravljajte zdravo hrano
  • Doma enostavno pripravljajte zdravo hrano
  • Doma enostavno pripravljajte zdravo hrano
  • Doma enostavno pripravljajte zdravo hrano
  • Doma enostavno pripravljajte zdravo hrano
  • Doma enostavno pripravljajte zdravo hrano
  • Doma enostavno pripravljajte zdravo hrano
  • Doma enostavno pripravljajte zdravo hrano
  • Doma enostavno pripravljajte zdravo hrano
  • Doma enostavno pripravljajte zdravo hrano
  • Doma enostavno pripravljajte zdravo hrano
  • Doma enostavno pripravljajte zdravo hrano
  • Doma enostavno pripravljajte zdravo hrano

Izdelek ni več na voljo

Daily CollectionPalični mešalnik

HR1600/00

4.8
| (50) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 96%
Doma enostavno pripravljajte zdravo hrano
Philipsov ročni mešalnik Daily Collection odlikujeta moč 550 W in edinstveno zasnovan mešalni podstavek. Za odlične rezultate pri pripravi juh, pasirane hrane in napitkov. Priprava zdrave hrane še nikoli ni bila tako enostavna!
Poglej vse prednosti

Za idealno zmešane juhe, pasirano hrano in razne napitke

Doma enostavno pripravljajte zdravo hrano

  • 550 W, plastični mešalnik

  • ProMix

  • 1 hitrost

Optimalen pretok hrane in učinkovito mešanje

Optimalen pretok hrane in učinkovito mešanje

Philips ProMix je edinstvena in napredna tehnologija, ki je bila razvita v sodelovanju s prestižno univerzo v Stuttgartu. S posebno trikotno obliko omogoča optimalen pretok hrane ter največjo učinkovitost za hitrejše in enakomernejše mešanje.

Sistem za sprostitev z 2 gumboma za enostavno odstranitev paličnega mešalnika

Sistem za sprostitev z 2 gumboma za enostavno odstranitev paličnega mešalnika

Sistem za sprostitev z 2 gumboma zagotavlja enostavno odstranitev in čiščenje paličnega mešalnika.

Eno stikalo

Eno stikalo

Eno stikalo za enostavno uporabo.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.8

od 5

50

Ocene

96%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2

21/02/2017

Slovenija

Slovenija

Preverjen kupec

Ta izdelek ima odlične lastnosti

S paličnim mešalnikom sem izredno zadovoljna. Je zelo zmogljiv, priročen in praktičen. Zelo priporočam nakup.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1627/00 Palični mešalnik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1627/00 Palični mešalnik

02/10/2019

Česká republika

Česká republika

Vynikajíci

Silný motor tohoto produktu dokáže za pár chvílí udělat kus práce a tím pádem ulehči přípravu jídla.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1600/00 Tyčový mixér

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1600/00 Tyčový mixér

07/07/2021

Україна

Україна

Те що потрібно все в одному

Блендер має багато насадок та функцій 3 в 1 компактний

Prednosti

Все в одному

Slabosti

Немає

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1628/00 Ручний блендер

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1628/00 Ручний блендер

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