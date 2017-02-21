2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
550 W, plastični mešalnik
ProMix
1 hitrost
Philips ProMix je edinstvena in napredna tehnologija, ki je bila razvita v sodelovanju s prestižno univerzo v Stuttgartu. S posebno trikotno obliko omogoča optimalen pretok hrane ter največjo učinkovitost za hitrejše in enakomernejše mešanje.
Sistem za sprostitev z 2 gumboma zagotavlja enostavno odstranitev in čiščenje paličnega mešalnika.
Eno stikalo za enostavno uporabo.
4.8
od 5
50
Ocene
96%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Lucija2705
21/02/2017
Slovenija
Preverjen kupec
Ta izdelek ima odlične lastnosti
S paličnim mešalnikom sem izredno zadovoljna. Je zelo zmogljiv, priročen in praktičen. Zelo priporočam nakup.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1627/00 Palični mešalnik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1627/00 Palični mešalnik
Michal89
02/10/2019
Česká republika
Vynikajíci
Silný motor tohoto produktu dokáže za pár chvílí udělat kus práce a tím pádem ulehči přípravu jídla.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1600/00 Tyčový mixér
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1600/00 Tyčový mixér
Sweetpanda36
07/07/2021
Україна
Те що потрібно все в одному
Блендер має багато насадок та функцій 3 в 1 компактний
Prednosti
Все в одному
Slabosti
Немає
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1628/00 Ручний блендер
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1628/00 Ручний блендер