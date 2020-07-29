2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Za enostavno pripravo domačih slaščic
Priprava slastnih domačih tort, pit in kruha za vso družino še nikoli ni bila tako enostavna. Philipsov pokončni mešalnik moči 400 W s skledo bo poskrbel za vse in v samo nekaj minutah ustvaril odlično mešanico sestavin. Pravi prostoročni kuhinjski pomočnik.
400 W
Metlice iz nerjavnega jekla
Nast. za gnetenje testa, 3 l posoda
Več hitrosti in funkcija Turbo za popolne rezultate.
Zmogljiv 400 W motor omogoča obdelavo najrazličnejših sestavin.
4.9
od 5
8
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Masjka
29/07/2020
Україна
Виріб дуже зручний у використанні!
Мені дуже сподобався міксер фірми "Філіпс", він дуже потужний і надзвичайно зручний у використанні в домашніх умовах, добре вбиває та легко миється. Користуюся вже декілька років кілька разів в тиждень і дуже задоволена, що зупинилася саме на цьому міксері.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HR1565/40 Stand mixers
Date of Use 2018-07-29
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HR1565/40 Stand mixers
Date of Use 2018-07-29
HRISS
19/06/2020
България
Страхотен!!!
Супер лесен и удобен за употреба!С този миксер стават най-хубавите десерти!Допълнителните бъркалки за тесто замесват бързо и лесно! Горещо препоръчвам!!!
Prednosti
Лесен за употреба!
Slabosti
Няма
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HR1565/40 Миксери на стойка
Date of Use 2019-06-19
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HR1565/40 Миксери на стойка
Date of Use 2019-06-19
ElenaBucuresteanu
07/05/2019
România
O alegere excelentă
Un mixer care face treaba singur :) Îl folosesc de circa 4 ani și sunt foarte mulțumită de produs. L-am folosit pentru bezea, tiramisu, diverse alte creme, aluaturi de brioșe, chec și cozonac și am obținut de fiecare dată produsele dorite, cu ușurință, rapiditate și calitate.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HR1565/40 Mixere cu suport
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HR1565/40 Mixere cu suport