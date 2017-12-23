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Izdelek ni več na voljo
Za enostavno pripravo domačih slaščic
Z ročnim mešalnikom Philips lahko pripravljate slastne domače slaščice. Zmogljiv 400 W motor, 3 hitrosti, številne metlice in nastavki za gnetenje zagotavljajo enostavno stepanje tudi najtršega testa. Zaradi posebnega predala za shranjevanje ga lahko shranite neverjetno enostavno.
400 W
Metlice iz nerjavnega jekla
Nastavki za gnetenje testa, s predalom
Več hitrosti in funkcija Turbo za popolne rezultate.
Par metlic in nastavki za gnetenje testa iz nerjavnega jekla za mešalnik Philips zagotavljajo popolno stepanje/mešanje in gnetenje za pripravo vseh receptov.
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Nana
23/12/2017
România
Excelent
Foarte util, practic si ergonomic.Excelent! Am ales acest produs pentru ca am avut anterior un alt mixer , primit cadou, pe care l-am folosit aproape 10 ani model si sunt super multumita de el! Il recomand cu mare drag!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HR1561/55 Mixere de mână
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HR1561/55 Mixere de mână