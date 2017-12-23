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  • Za enostavno pripravo domačih slaščic
  • Za enostavno pripravo domačih slaščic
  • Za enostavno pripravo domačih slaščic
  • Za enostavno pripravo domačih slaščic
  • Za enostavno pripravo domačih slaščic
  • Za enostavno pripravo domačih slaščic
  • Za enostavno pripravo domačih slaščic
  • Za enostavno pripravo domačih slaščic
  • Za enostavno pripravo domačih slaščic
  • Za enostavno pripravo domačih slaščic
  • Za enostavno pripravo domačih slaščic
  • Za enostavno pripravo domačih slaščic
  • Za enostavno pripravo domačih slaščic
  • Za enostavno pripravo domačih slaščic

Izdelek ni več na voljo

Ročni mešalniki

HR1561/55

5

| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Za enostavno pripravo domačih slaščic

Z ročnim mešalnikom Philips lahko pripravljate slastne domače slaščice. Zmogljiv 400 W motor, 3 hitrosti, številne metlice in nastavki za gnetenje zagotavljajo enostavno stepanje tudi najtršega testa. Zaradi posebnega predala za shranjevanje ga lahko shranite neverjetno enostavno.

Poglej vse prednosti

Zmogljiv 400 W motor

Za enostavno pripravo domačih slaščic

  • 400 W

  • Metlice iz nerjavnega jekla

  • Nastavki za gnetenje testa, s predalom

Več hitrosti in funkcija Turbo

Več hitrosti in funkcija Turbo

Več hitrosti in funkcija Turbo za popolne rezultate.

Zmogljiv 400 W motor

Zmogljiv 400 W motor

Priložene metlice in nastavki za mešanje testa

Priložene metlice in nastavki za mešanje testa

Par metlic in nastavki za gnetenje testa iz nerjavnega jekla za mešalnik Philips zagotavljajo popolno stepanje/mešanje in gnetenje za pripravo vseh receptov.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

23/12/2017

România

România

Excelent

Foarte util, practic si ergonomic.Excelent! Am ales acest produs pentru ca am avut anterior un alt mixer , primit cadou, pe care l-am folosit aproape 10 ani model si sunt super multumita de el! Il recomand cu mare drag!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HR1561/55 Mixere de mână

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HR1561/55 Mixere de mână

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