Izdelek ni več na voljo
Za enostavno pripravo domačih slaščic
Z mešalnikom Philips lahko pripravljate slastne domače torte, pite in kruh za vso družino. Zmogljiv motor s 400 W, 3 nastavitve hitrosti, številne metlice in nastavki za mešanje zagotavljajo enostavno obdelavo tudi najtežjega testa.
400 W
Metlice iz nerjavnega jekla
Nastavki za gnetenje testa
Več hitrosti in funkcija Turbo za popolne rezultate.
Zmogljiv 400 W motor omogoča obdelavo najrazličnejših sestavin.
Par metlic in nastavki za gnetenje testa iz nerjavnega jekla za mešalnik Philips zagotavljajo popolno stepanje/mešanje in gnetenje za pripravo vseh receptov.
4.1
od 5
7
Ocene
86%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Истината
07/10/2019
България
Preverjen kupec
Истината
Цена е ниска, качеството от към дизайн може да се желае още малко поне, но за парите си е отлично. Върши си работата отлично, кабела е къс по мое мнение,
Prednosti
Ниска цена
Slabosti
Къс кабел
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1560/40 Ръчни миксери
Datum uporabe 2018-10-07
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1560/40 Ръчни миксери
Datum uporabe 2018-10-07
RoxanaAlyssa
07/05/2019
România
Un mixer ff bun
Folosesc acest mixer de aprox 2 ani, sunt f mulțumită de el, își Dace treaba de minune in Bucătărie
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1560/20 Mixere de mână
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1560/20 Mixere de mână
Ele86
13/07/2018
România
Sunt foarte mulțumită de eficienta mixerului!
Excelent! Un produs minunat,îl recomand cu toată încrederea!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1560/40 Mixere de mână
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1560/40 Mixere de mână