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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1560/40
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1560/40
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1560/40
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1560/40
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1560/40
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1560/40
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand mixers
  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1560/40
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1560/40
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1560/40
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1560/40
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1560/40
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1560/40
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand mixers

Izdelek ni več na voljo

Daily CollectionRočni mešalniki

HR1560/40

4.1

| (7) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 86%

Za enostavno pripravo domačih slaščic

Z mešalnikom Philips lahko pripravljate slastne domače torte, pite in kruh za vso družino. Zmogljiv motor s 400 W, 3 nastavitve hitrosti, številne metlice in nastavki za mešanje zagotavljajo enostavno obdelavo tudi najtežjega testa.

Poglej vse prednosti

Mešalnik z zmogljivim 400 W motorjem

Za enostavno pripravo domačih slaščic

  • 400 W

  • Metlice iz nerjavnega jekla

  • Nastavki za gnetenje testa

Več hitrosti in funkcija Turbo

Več hitrosti in funkcija Turbo

Več hitrosti in funkcija Turbo za popolne rezultate.

Zmogljiv 400 W motor

Zmogljiv 400 W motor

Zmogljiv 400 W motor omogoča obdelavo najrazličnejših sestavin.

Priložene metlice in nastavki za mešanje testa

Priložene metlice in nastavki za mešanje testa

Par metlic in nastavki za gnetenje testa iz nerjavnega jekla za mešalnik Philips zagotavljajo popolno stepanje/mešanje in gnetenje za pripravo vseh receptov.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.1

od 5

7

Ocene

86%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2
1

07/10/2019

България

България

Preverjen kupec

Истината

Цена е ниска, качеството от към дизайн може да се желае още малко поне, но за парите си е отлично. Върши си работата отлично, кабела е къс по мое мнение,

Prednosti

Ниска цена

Slabosti

Къс кабел

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1560/40 Ръчни миксери

Datum uporabe 2018-10-07

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1560/40 Ръчни миксери

Datum uporabe 2018-10-07

07/05/2019

România

România

Un mixer ff bun

Folosesc acest mixer de aprox 2 ani, sunt f mulțumită de el, își Dace treaba de minune in Bucătărie

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1560/20 Mixere de mână

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1560/20 Mixere de mână

13/07/2018

România

România

Sunt foarte mulțumită de eficienta mixerului!

Excelent! Un produs minunat,îl recomand cu toată încrederea!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1560/40 Mixere de mână

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1560/40 Mixere de mână

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