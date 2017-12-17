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Izdelek ni več na voljo
Brivne glave TripleTrack
Združljivo z modeli PowerTouch (PT9xx)
Združljivo z modeli AquaTouch (AT9xx)
Združljivo z modeli HQ81xx, HQ82xx
Nadomestne glave HQ9 so združljive z brivniki PowerTouch (PT9xx) in AquaTouch (AT9xx).
Sistem dveh rezil brivnika Philips: za udobno gladko britje prvo rezilo privzdigne dlake, drugo pa jih reže.
Samodejno se popolnoma prilagodi obrazu in vratu.
5.0
od 5
6
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
JožeS
17/12/2017
Slovenija
Odlično
Brivne glave so odlične, le kar težko jih je dobiti.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerTouch HQ9/50 brivne glave
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerTouch HQ9/50 brivne glave
Nabuchodonozor
04/03/2021
Polska
Lepszej nie ma!
Od lat używam golarek Philips z różnymi głowicami. Najtańsze rozwiązania golą dobrze, ale coś tam zawsze zostaje, takie 0,1mm. HQ9/50 goli autentycznie na łyso. Maszynki używam "na okrągło" tzn razem z głową. Precyzja i dokładność jest niemalże identyczna jak przy goleniu kremem i brzytwą, tyle że szybciej, bezpieczniej i bardziej komfortowo. Polecam jak Hajzer Wizir. Bardziej na łyso i szybciej się po prostu nie da.
Prednosti
Precyzja
Slabosti
Nie ma. To jest ideał.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerTouch HQ9/50 głowice golące
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerTouch HQ9/50 głowice golące
Lyubo
08/03/2015
България
Отлични характеристики.
Перфектна. 3 години я ползвам без забележки. Za HQ8260
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerTouch HQ9/50 бръснещи глави
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerTouch HQ9/50 бръснещи глави