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  • Poskrbite za gladko britje
  • Poskrbite za gladko britje
  • Poskrbite za gladko britje
  • Poskrbite za gladko britje
  • Poskrbite za gladko britje
  • Poskrbite za gladko britje
  • Poskrbite za gladko britje

Izdelek ni več na voljo

PowerTouchbrivne glave

HQ9/50

5
| (6) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Poskrbite za gladko britje
Z brivnikom v dveh letih uporabe obrijete 9 milijonov obraznih dlak. Zamenjajte brivne glave in ponovno zagotovite 100 % zmogljivost.
Poglej vse prednosti

Za najboljše rezultate brivne glave zamenjajte vsaki 2 leti

Poskrbite za gladko britje

  • Brivne glave TripleTrack

  • Združljivo z modeli PowerTouch (PT9xx)

  • Združljivo z modeli AquaTouch (AT9xx)

  • Združljivo z modeli HQ81xx, HQ82xx

Nadomestne glave za brivnike PowerTouch

Nadomestne glave za brivnike PowerTouch

Nadomestne glave HQ9 so združljive z brivniki PowerTouch (PT9xx) in AquaTouch (AT9xx).

Tehnologija britja Super Lift & Cut s sistemom dvojnih rezil

Tehnologija britja Super Lift & Cut s sistemom dvojnih rezil

Sistem dveh rezil brivnika Philips: za udobno gladko britje prvo rezilo privzdigne dlake, drugo pa jih reže.

Odzivni akcijski sistem

Odzivni akcijski sistem

Samodejno se popolnoma prilagodi obrazu in vratu.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

5.0

od 5

6

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

17/12/2017

Slovenija

Slovenija

Odlično

Brivne glave so odlične, le kar težko jih je dobiti.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerTouch HQ9/50 brivne glave

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerTouch HQ9/50 brivne glave

04/03/2021

Polska

Polska

Lepszej nie ma!

Od lat używam golarek Philips z różnymi głowicami. Najtańsze rozwiązania golą dobrze, ale coś tam zawsze zostaje, takie 0,1mm. HQ9/50 goli autentycznie na łyso. Maszynki używam "na okrągło" tzn razem z głową. Precyzja i dokładność jest niemalże identyczna jak przy goleniu kremem i brzytwą, tyle że szybciej, bezpieczniej i bardziej komfortowo. Polecam jak Hajzer Wizir. Bardziej na łyso i szybciej się po prostu nie da.

Prednosti

Precyzja

Slabosti

Nie ma. To jest ideał.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerTouch HQ9/50 głowice golące

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerTouch HQ9/50 głowice golące

08/03/2015

България

България

Отлични характеристики.

Перфектна. 3 години я ползвам без забележки. Za HQ8260

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerTouch HQ9/50 бръснещи глави

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerTouch HQ9/50 бръснещи глави

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