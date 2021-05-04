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Izdelek ni več na voljo
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Hitro polnjenje
Potovalna torbica
Philipsov brivnik ima izjemno tanke glave z režami za britje dolgih dlak in luknjicami, ki pobrijejo tudi najkrajše dlačice.
Samodejno se popolnoma prilagodi obrazu in vratu.
Koži prijazen profil brivnih glav Philips omogoča gladek stik s kožo za udobno britje.
4.8
od 5
6
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
lupus88
04/05/2021
Česká republika
Výborné holení
Stříhá i přerostlé vousy Lze mýt pod tekoucí vodou Dlouhá výdrž na jedno nabití
Prednosti
univerzálnost
Slabosti
žádné
Ta ocena je bila podana za 7000 Series HQ7380 Elektrický holicí strojek
Ta ocena je bila podana za 7000 Series HQ7380 Elektrický holicí strojek
jasiuzx
09/09/2015
Polska
Preverjen kupec
Efektywna i solidna
Golarka goli dokładnie. Można ją myć pod wodą, co ułatwia jej codzienną obsługę.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver
kaszub80
11/03/2014
Polska
Super golarka
Po ok roku używania golarki mogę o niej powiedzieć jedno: rewelacja! Golarka nie podrażnia skóry, nie licząc pierwszych 2-3 tygodni, żeby skóra przyzwyczaiła się do zmiany. Szybkość ładowania i wytrzymałość baterii na wysokim poziomie. Jest to moja pierwsza golarka, z której jestem b.zadowolony, jeśli ją kiedyś wymienię to na pewno zostanę wierny marce. Philips odwalił naprawdę wielki kawał dobrej roboty.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver