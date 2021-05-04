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  • Udobno in gladko britje
  • Udobno in gladko britje
  • Udobno in gladko britje
  • Udobno in gladko britje
  • Udobno in gladko britje
  • Udobno in gladko britje
  • Udobno in gladko britje
  • Udobno in gladko britje
  • Udobno in gladko britje

Izdelek ni več na voljo

Shaver series 3000Električni brivnik

HQ7380/16

4.8
| (6) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Udobno in gladko britje
Brivnik je opremljen z edinstvenim natančnim rezilnim sistemom. Odlikujejo ga izjemno tanke brivne glave z režami za britje dolgih dlak in luknjicami, ki odrežejo tudi najkrajše dlačice. Brivnik je tudi popolnoma vodoodporen.
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Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja

Brije tudi najkrajše dlake

Udobno in gladko britje

  • Hitro polnjenje

  • Potovalna torbica

Sistem s finim rezilom

Sistem s finim rezilom

Philipsov brivnik ima izjemno tanke glave z režami za britje dolgih dlak in luknjicami, ki pobrijejo tudi najkrajše dlačice.

Odzivni akcijski sistem

Odzivni akcijski sistem

Samodejno se popolnoma prilagodi obrazu in vratu.

Brivne glave za udobno britje

Brivne glave za udobno britje

Koži prijazen profil brivnih glav Philips omogoča gladek stik s kožo za udobno britje.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.8

od 5

6

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Výborné holení

Stříhá i přerostlé vousy Lze mýt pod tekoucí vodou Dlouhá výdrž na jedno nabití

Prednosti

univerzálnost

Slabosti

žádné

Ta ocena je bila podana za 7000 Series HQ7380 Elektrický holicí strojek

Ta ocena je bila podana za 7000 Series HQ7380 Elektrický holicí strojek

09/09/2015

Polska

Polska

Preverjen kupec

Efektywna i solidna

Golarka goli dokładnie. Można ją myć pod wodą, co ułatwia jej codzienną obsługę.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver

11/03/2014

Polska

Polska

Super golarka

Po ok roku używania golarki mogę o niej powiedzieć jedno: rewelacja! Golarka nie podrażnia skóry, nie licząc pierwszych 2-3 tygodni, żeby skóra przyzwyczaiła się do zmiany. Szybkość ładowania i wytrzymałość baterii na wysokim poziomie. Jest to moja pierwsza golarka, z której jestem b.zadowolony, jeśli ją kiedyś wymienię to na pewno zostanę wierny marce. Philips odwalił naprawdę wielki kawał dobrej roboty.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver

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