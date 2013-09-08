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Poskrbite za gladko britje
Z brivnikom v dveh letih uporabe obrijete 9 milijonov obraznih dlak. Zamenjajte brivne glave in ponovno zagotovite 100 % zmogljivost.
Lift & Cut
3 glave
Sistem dveh rezil brivnika Philips: za udobno gladko britje prvo rezilo privzdigne dlake, drugo pa jih reže.
Philipsov brivnik ima izjemno tanke glave z režami za britje dolgih dlak in luknjicami, ki pobrijejo tudi najkrajše dlačice.
5.0
od 5
1
Ocena
100%
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Vitásek
08/09/2013
Česká republika
Tento strojek je výborný
Tento strojek používám už asi pět let a je výborný. Akumulátor zatím drží dobře a jediná investice byla do holicích frézek. Ale ty se po čase musí měnit všude. Holí pěkně, rychle a hladce. Údržba je snadná a rychlá. Stačí propláchnout vodou.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HQ6/50 holicí hlavy
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HQ6/50 holicí hlavy