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Izdelek ni več na voljo

brivne glave

HQ6/50

5

| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Poskrbite za gladko britje

Z brivnikom v dveh letih uporabe obrijete 9 milijonov obraznih dlak. Zamenjajte brivne glave in ponovno zagotovite 100 % zmogljivost.

Poglej vse prednosti

Za najboljše rezultate brivne glave zamenjajte vsaki 2 leti

Poskrbite za gladko britje

  • Lift & Cut

  • 3 glave

Tehnologija britja Super Lift & Cut s sistemom dvojnih rezil

Tehnologija britja Super Lift & Cut s sistemom dvojnih rezil

Sistem dveh rezil brivnika Philips: za udobno gladko britje prvo rezilo privzdigne dlake, drugo pa jih reže.

Sistem s finim rezilom

Sistem s finim rezilom

Philipsov brivnik ima izjemno tanke glave z režami za britje dolgih dlak in luknjicami, ki pobrijejo tudi najkrajše dlačice.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

08/09/2013

Česká republika

Česká republika

Tento strojek je výborný

Tento strojek používám už asi pět let a je výborný. Akumulátor zatím drží dobře a jediná investice byla do holicích frézek. Ale ty se po čase musí měnit všude. Holí pěkně, rychle a hladce. Údržba je snadná a rychlá. Stačí propláchnout vodou.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HQ6/50 holicí hlavy

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HQ6/50 holicí hlavy

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