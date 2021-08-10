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  • Poskrbite za gladko britje
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  • Poskrbite za gladko britje
  • Poskrbite za gladko britje
  • Poskrbite za gladko britje
  • Poskrbite za gladko britje
  • Poskrbite za gladko britje
  • Poskrbite za gladko britje
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  • Poskrbite za gladko britje
  • Poskrbite za gladko britje
  • Poskrbite za gladko britje
  • Poskrbite za gladko britje
  • Poskrbite za gladko britje

Izdelek ni več na voljo

brivne glave

HQ56/50

3
| (2) Ocene
Poskrbite za gladko britje
Z brivnikom v dveh letih uporabe obrijete 9 milijonov obraznih dlak. Zamenjajte brivne glave in ponovno zagotovite 100 % zmogljivost.
Poglej vse prednosti

Za najboljše rezultate brivne glave zamenjajte vsaki 2 leti

Poskrbite za gladko britje

  • CloseCut

  • Združljivo z modeli HQ900

  • Združljivo s HQ64, HQ66, HQ68, HQ69

Brije tudi najkrajše dlake

Trpežna in samoostrilna rezila CloseCut za temeljito britje

Trpežna in samoostrilna rezila CloseCut za temeljito britje

Rezila CloseCut o natančno zasnovana tako, da vedno zagotavljajo temeljito britje. Trpežna samoostrilna rezila se ne obrabijo, zato je britje vedno učinkovito in hitro.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

3.0

od 5

2

Ocene

4
3
2

10/08/2021

Magyarország

Magyarország

Preverjen kupec

A termék hibátlanul üzemel

Ár/érték aránya jó, megbízható, jó minőségű termék.

Prednosti

Kiváló

Slabosti

Nem tudok

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HQ56/50 Körkések

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HQ56/50 Körkések

28/11/2023

Polska

Polska

Preverjen kupec

Głowice Golące ( w moim przypadku nieGolące

Odczuć brak, ponieważ wspomniane głowice nie golą. Co trochę zniechęciło mnie do dalszych zakupów

Prednosti

Brak

Slabosti

Nie golą

Ta ocena je bila podana za HQ56/50 głowice golące

Ta ocena je bila podana za HQ56/50 głowice golące

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