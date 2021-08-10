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Izdelek ni več na voljo
HQ56/50
CloseCut
Združljivo z modeli HQ900
Združljivo s HQ64, HQ66, HQ68, HQ69
Rezila CloseCut o natančno zasnovana tako, da vedno zagotavljajo temeljito britje. Trpežna samoostrilna rezila se ne obrabijo, zato je britje vedno učinkovito in hitro.
3.0
od 5
2
Ocene
Saca71
10/08/2021
Magyarország
Preverjen kupec
A termék hibátlanul üzemel
Ár/érték aránya jó, megbízható, jó minőségű termék.
Prednosti
Kiváló
Slabosti
Nem tudok
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HQ56/50 Körkések
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HQ56/50 Körkések
28/11/2023
Polska
Del promocije
Preverjen kupec
Głowice Golące ( w moim przypadku nieGolące
Odczuć brak, ponieważ wspomniane głowice nie golą. Co trochę zniechęciło mnie do dalszych zakupów
Prednosti
Brak
Slabosti
Nie golą
Ta ocena je bila podana za HQ56/50 głowice golące
Ta ocena je bila podana za HQ56/50 głowice golące