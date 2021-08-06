2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Lebdeči plošči iz titana
Natančno upravljanje, 230 °C
Nega z ioni za sijoče lase
Čas segrevanja 10 sekund
Profesionalni s titanom prevlečeni plošči za najboljše prevajanje toplote. Plošči sta iz vrhunskega materiala, ki je trpežen in hitro prevaja toploto, kar omogoča hitro in gladko ravnanje.
Ko med ravnanjem uporabite prevelik pritisk, se lebdeči plošči premakneta. To ščiti lase pred poškodbami in preprečuje lomljenje las.
Daljši, 100 mm dolgi plošči omogočata boljši stik z lasmi, da hitreje oblikujete čudovite ravne lase.
4.8
od 5
148
Ocene
95%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Mimica85
06/08/2021
Slovenija
Zaposleni pri Philipsu
Hiter in učinkovit
[Employee of philipsglobal] Izdelek sem danes poskusila prvič in sem preprosto navdušena! Hitro in učinkovito sem si zlikala lase in resnično že z eno potezo dosegla izjemne rezultate. Lasje so bolj sijoči, ploščici na likalniku pa tako lepo drsita po laseh med likanjem, da ni nobenega cukanja. Prav tako je zelo "udoben" in enostaven za uporabo.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Prestige Pro HPS930/00 Ravnalnik las
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Prestige Pro HPS930/00 Ravnalnik las
Mimi1999
20/12/2023
Hrvatska
Odlična pegla za kosu
Ova pegla je profesionalna i stvarno radi dobro svoj posao. Odlična ravna i kosa poslije bude mekana kao svila. Ne oštećuje kosu.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Prestige Pro HPS930/00 Uređaj za ravnanje kose
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Prestige Pro HPS930/00 Uređaj za ravnanje kose
opavic2
28/04/2021
Hrvatska
Preverjen kupec
Odličan.
Zato što je odlićan,lijepi dizajn i odlićan rad.Preporuka svima.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Prestige Pro HPS930/00 Uređaj za ravnanje kose
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Prestige Pro HPS930/00 Uređaj za ravnanje kose
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)