IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Profesionalno ravnanje s titanskima ploščama
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Profesionalno ravnanje s titanskima ploščama
  • Profesionalno ravnanje s titanskima ploščama
  • Profesionalno ravnanje s titanskima ploščama
  • Profesionalno ravnanje s titanskima ploščama
  • Profesionalno ravnanje s titanskima ploščama
  • Profesionalno ravnanje s titanskima ploščama
  • Profesionalno ravnanje s titanskima ploščama
  • Profesionalno ravnanje s titanskima ploščama
  • Profesionalno ravnanje s titanskima ploščama
  • Profesionalno ravnanje s titanskima ploščama
  • Profesionalno ravnanje s titanskima ploščama
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Profesionalno ravnanje s titanskima ploščama
  • Profesionalno ravnanje s titanskima ploščama
  • Profesionalno ravnanje s titanskima ploščama
  • Profesionalno ravnanje s titanskima ploščama
  • Profesionalno ravnanje s titanskima ploščama
  • Profesionalno ravnanje s titanskima ploščama
  • Profesionalno ravnanje s titanskima ploščama
  • Profesionalno ravnanje s titanskima ploščama
  • Profesionalno ravnanje s titanskima ploščama
  • Profesionalno ravnanje s titanskima ploščama

Izdelek ni več na voljo

Prestige ProRavnalnik las

HPS930/00

4.8
| (148) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 95%
Profesionalno ravnanje s titanskima ploščama
Philipsov ravnalnik Prestige Pro omogoča hitro ravnanje s titanovima lebdečima ploščama. Začnete lahko takoj, saj se ravnalnik segreje v samo 10 sekundah. Uživajte v popolnem nadzoru z digitalnimi nastavitvami temperature.
Poglej vse prednosti
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Profesionalno ravnanje s titanskima ploščama

  • Lebdeči plošči iz titana

  • Natančno upravljanje, 230 °C

  • Nega z ioni za sijoče lase

  • Čas segrevanja 10 sekund

S titanom prevlečeni plošči za hitro in gladko ravnanje

S titanom prevlečeni plošči za hitro in gladko ravnanje

Profesionalni s titanom prevlečeni plošči za najboljše prevajanje toplote. Plošči sta iz vrhunskega materiala, ki je trpežen in hitro prevaja toploto, kar omogoča hitro in gladko ravnanje.

Z lebdečima ploščama preprečite lomljenje las

Z lebdečima ploščama preprečite lomljenje las

Ko med ravnanjem uporabite prevelik pritisk, se lebdeči plošči premakneta. To ščiti lase pred poškodbami in preprečuje lomljenje las.

100 mm dolgi plošči za hitro in enostavno ravnanje

100 mm dolgi plošči za hitro in enostavno ravnanje

Daljši, 100 mm dolgi plošči omogočata boljši stik z lasmi, da hitreje oblikujete čudovite ravne lase.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.8

od 5

148

Ocene

95%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

06/08/2021

Slovenija

Slovenija

Zaposleni pri Philipsu

Hiter in učinkovit

[Employee of philipsglobal] Izdelek sem danes poskusila prvič in sem preprosto navdušena! Hitro in učinkovito sem si zlikala lase in resnično že z eno potezo dosegla izjemne rezultate. Lasje so bolj sijoči, ploščici na likalniku pa tako lepo drsita po laseh med likanjem, da ni nobenega cukanja. Prav tako je zelo "udoben" in enostaven za uporabo.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Prestige Pro HPS930/00 Ravnalnik las

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Prestige Pro HPS930/00 Ravnalnik las

20/12/2023

Hrvatska

Hrvatska

Odlična pegla za kosu

Ova pegla je profesionalna i stvarno radi dobro svoj posao. Odlična ravna i kosa poslije bude mekana kao svila. Ne oštećuje kosu.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Prestige Pro HPS930/00 Uređaj za ravnanje kose

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Prestige Pro HPS930/00 Uređaj za ravnanje kose

28/04/2021

Hrvatska

Hrvatska

Preverjen kupec

Odličan.

Zato što je odlićan,lijepi dizajn i odlićan rad.Preporuka svima.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Prestige Pro HPS930/00 Uređaj za ravnanje kose

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Prestige Pro HPS930/00 Uređaj za ravnanje kose

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 