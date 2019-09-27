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Različni kodri, stalna nega
Kodri so večni, kodri so nespremenljivi in vedno bodo. Z večnamenskim kodralnikom Philips lahko oblikujete različne kodre: od drobnih in prožnih do valovitih in modernih. Oblikujte različne kodre in hkrati zaščitite svoje lase.
SenseIQ, naša najnaprednejša tehnologija, ki se prilagaja potrebam vaših las
4 nastavki za oblikovanje
Temperatura 190 °C
Keramična prevleka
Večnamenski kodralnik Philips vsebuje: 16 mm klešče za kodranje za svedrčke; tanko krtačo za 16 mm klešče za dodaten volumen; 22 mm klešče za kodranje in spiralno tanko krtačo za oblikovanje velikih kodrov in čudovite valovite pričeske.
Keramična prevleka za boljšo nego las.
Temperatura za oblikovanje 190 °C zagotavlja dolgotrajne rezultate in zmanjšuje možnost poškodbe las.
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5.0
od 5
1
Ocena
100%
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Anita79
27/09/2019
Magyarország
Könnyen használható
Egyszerű, gyors hajformázás pillanatok alatt. Tárolás praktikusanmegoldva.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8696/00 Többfunkciós hajformázó
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8696/00 Többfunkciós hajformázó