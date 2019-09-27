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Izdelek ni več na voljo

Večnamenski kodralnik

HP8696/00

5

| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Različni kodri, stalna nega

Kodri so večni, kodri so nespremenljivi in vedno bodo. Z večnamenskim kodralnikom Philips lahko oblikujete različne kodre: od drobnih in prožnih do valovitih in modernih. Oblikujte različne kodre in hkrati zaščitite svoje lase.

Poglej vse prednosti

SenseIQ, naša najnaprednejša tehnologija, ki se prilagaja potrebam vaših las

Kodralnik za najljubše kodre

Različni kodri, stalna nega

  • 4 nastavki za oblikovanje

  • Temperatura 190 °C

  • Keramična prevleka

16 mm klešče in tanka krtača; 22 mm klešče, spiralna tanka krtača

16 mm klešče in tanka krtača; 22 mm klešče, spiralna tanka krtača

Večnamenski kodralnik Philips vsebuje: 16 mm klešče za kodranje za svedrčke; tanko krtačo za 16 mm klešče za dodaten volumen; 22 mm klešče za kodranje in spiralno tanko krtačo za oblikovanje velikih kodrov in čudovite valovite pričeske.

Keramična prevleka na vsakem toplotnem nastavku

Keramična prevleka na vsakem toplotnem nastavku

Keramična prevleka za boljšo nego las.

Temperatura za oblikovanje pričeske 190 °C za dolgotrajne rezultate

Temperatura za oblikovanje pričeske 190 °C za dolgotrajne rezultate

Temperatura za oblikovanje 190 °C zagotavlja dolgotrajne rezultate in zmanjšuje možnost poškodbe las.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

27/09/2019

Magyarország

Magyarország

Könnyen használható

Egyszerű, gyors hajformázás pillanatok alatt. Tárolás praktikusanmegoldva.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8696/00 Többfunkciós hajformázó

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8696/00 Többfunkciós hajformázó

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