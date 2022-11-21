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Izdelek ni več na voljo

Oblikovalnik pričesk

HP8666/00

4.5

| (505) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 89%

Raznoliko oblikovanje, vrhunski lesk

Z oblikovalnikom pričesk Philips Dynamic Volumebrush lahko ustvarite različne pričeske in hkrati lase ohranjate gladke in sijoče. Vrtljiva ščetka s 50-milimetrskimi naravnimi ščetinami poskrbi za še več volumna, pogrezljiva ščetka pa zagotavlja izrazitejše kodre brez kuštranja.

Poglej vse prednosti

SenseIQ, naša najnaprednejša tehnologija, ki se prilagaja potrebam vaših las

Vrtljivi oblikovalnik Philips Volumebrush z 2 nastavkoma

Raznoliko oblikovanje, vrhunski lesk

  • Vrtljivi oblikovalnik Volumebrush

  • Ioni in turmalin

Ionsko oblikovanje za gladke in izjemno sijoče lase

Ionsko oblikovanje za gladke in izjemno sijoče lase

Ionsko oblikovanje pri sušenju las ne ustvarja statične elektrike. Sproščajo se negativno nabiti ioni, ki preprečujejo štrlenje las, jih gladijo in krepijo njihov sijaj in lesk. Rezultat so sijoči in gladki lasje ter čudovita pričeska.

Turmalinska keramika poskrbi, da bodo vaši lasje še bolj sijoči

Turmalinska keramika poskrbi, da bodo vaši lasje še bolj sijoči

Edinstvena turmalinska keramična prevleka oblikovalnika lase med oblikovanjem ščiti in jih poživi. Ta posebna prevleka enakomerno prevaja toploto brez vročih mest in z vsako potezo pričeski doda sijaj.

1000 W moči za čudovite rezultate

1000 W moči za čudovite rezultate

Oblikovalnik pričesk z močjo 1000 W proizvaja optimalni zračni tok in nežno moč sušenja za čudovite pričeske vsak dan.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.5

od 5

505

Ocene

89%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

21/11/2022

Slovenija

Slovenija

Super izdelek!!!

Z izdelkom sem zelo zadovoljna ker ne potrebujem vec krtace in fena, ampak imam vse v enem. Zelo dobro razcese tudi polsuhe ali mokre lase. Ob pravilni uporabi lase ne unicuje.

Prednosti

Hitro posusi in razcese lase, lahek izdelek.

Ta ocena je bila podana za 7000 Series BHA710/00 Oblikovalnik pričesk

Datum uporabe 2021-10-21

Ta ocena je bila podana za 7000 Series BHA710/00 Oblikovalnik pričesk

Datum uporabe 2021-10-21

17/11/2022

Slovenija

Slovenija

super funkcije izdelka

bi priporočila naprej izdelek je super, ker ne potrebujem več krtače in fena. ampak imam več stvari v enem

Prednosti

Odličen izdelek!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 7000 Series BHA710/00 Oblikovalnik pričesk

Datum uporabe 2022-07-17

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 7000 Series BHA710/00 Oblikovalnik pričesk

Datum uporabe 2022-07-17

11/10/2022

Slovenija

Slovenija

odlično

priporočam ga vsem, ki imajo ravne lase, saj z njim lahko ustvarite ful hudo frizuro

Prednosti

seveda

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 7000 Series BHA710/00 Oblikovalnik pričesk

Datum uporabe 2021-09-11

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 7000 Series BHA710/00 Oblikovalnik pričesk

Datum uporabe 2021-09-11

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