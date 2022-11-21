Izdelek ni več na voljo
Raznoliko oblikovanje, vrhunski lesk
Z oblikovalnikom pričesk Philips Dynamic Volumebrush lahko ustvarite različne pričeske in hkrati lase ohranjate gladke in sijoče. Vrtljiva ščetka s 50-milimetrskimi naravnimi ščetinami poskrbi za še več volumna, pogrezljiva ščetka pa zagotavlja izrazitejše kodre brez kuštranja.
SenseIQ, naša najnaprednejša tehnologija, ki se prilagaja potrebam vaših las
Vrtljivi oblikovalnik Volumebrush
Ioni in turmalin
Oblikovalnik pričesk z močjo 1000 W proizvaja optimalni zračni tok in nežno moč sušenja za čudovite pričeske vsak dan.
Ionsko oblikovanje pri sušenju las ne ustvarja statične elektrike. Sproščajo se negativno nabiti ioni, ki preprečujejo štrlenje las, jih gladijo in krepijo njihov sijaj in lesk. Rezultat so sijoči in gladki lasje ter čudovita pričeska.
Edinstvena turmalinska keramična prevleka oblikovalnika lase med oblikovanjem ščiti in jih poživi. Ta posebna prevleka enakomerno prevaja toploto brez vročih mest in z vsako potezo pričeski doda sijaj.
4.5
od 5
505
Ocene
89%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Civcivciv
21/11/2022
Slovenija
Del promocije
Super izdelek!!!
Z izdelkom sem zelo zadovoljna ker ne potrebujem vec krtace in fena, ampak imam vse v enem. Zelo dobro razcese tudi polsuhe ali mokre lase. Ob pravilni uporabi lase ne unicuje.
Prednosti
Hitro posusi in razcese lase, lahek izdelek.
Ta ocena je bila podana za 7000 Series BHA710/00 Oblikovalnik pričesk
Datum uporabe 2021-10-21
Ta ocena je bila podana za 7000 Series BHA710/00 Oblikovalnik pričesk
Datum uporabe 2021-10-21
Anja1988
17/11/2022
Slovenija
Del promocije
super funkcije izdelka
bi priporočila naprej izdelek je super, ker ne potrebujem več krtače in fena. ampak imam več stvari v enem
Prednosti
Odličen izdelek!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 7000 Series BHA710/00 Oblikovalnik pričesk
Datum uporabe 2022-07-17
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 7000 Series BHA710/00 Oblikovalnik pričesk
Datum uporabe 2022-07-17
Zajc12
11/10/2022
Slovenija
Del promocije
odlično
priporočam ga vsem, ki imajo ravne lase, saj z njim lahko ustvarite ful hudo frizuro
Prednosti
seveda
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 7000 Series BHA710/00 Oblikovalnik pričesk
Datum uporabe 2021-09-11
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 7000 Series BHA710/00 Oblikovalnik pričesk
Datum uporabe 2021-09-11