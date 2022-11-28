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Izdelek ni več na voljo
3 nastavki
Nega z ioni
Temperatura ThermoProtect
Oblikovalnik pričesk z zračnim tokom moči 800 W za nežno sušenje in oblikovanje pričeske. Rezultati kot iz salona vsak dan.
Oblikovanje pričeske z ioni omogoča protistatično sušenje. Negativno nabiti ioni preprečujejo statično naelektrenost, negujejo lase in zgladijo lasno povrhnjico, kar okrepi sijaj las. Rezultat so čudoviti, sijoči in gladki lasje brez kodrov.
Nastavitev temperature ThermoProtect omogoča optimalno temperaturo sušenja in nudi dodatno zaščito pred pregrevanjem las. Z enako močnim zračnim tokom dobite najboljše rezultate na nežen način.
4.7
od 5
389
Ocene
95%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
28/11/2022
Slovenija
Del promocije
Izdelek se ponaša sa odličnim funkcijami
Zato ker so philips izdeliki zelo dobri,in preporočam taj izdelek zase
Prednosti
Use
Slabosti
Nic
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 3000 Series BHA310/00 Oblikovalnik pričesk
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 3000 Series BHA310/00 Oblikovalnik pričesk
Kikiriki1
26/11/2022
Slovenija
Del promocije
Ne rabim si preveč cajta za oblikovanje
Ful dobro se počutim sa oblikovanim lasima, ne rabim si preveč cajta. Mam salonski ugodjaj domov, pritom si lahko naredim vse za 10 minuti kaj mi je všeč zarad premalo cajta. Nimam si občutek da si je elektronska krtača, zelo prijazen za roko ne zmatra I nima si vročino kdor ostali izdelki za lase.
Prednosti
Suši si lase in oblikuje
Slabosti
Edino kar si troši elektriko ampak to si je jedina napaka.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 3000 Series BHA310/00 Oblikovalnik pričesk
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 3000 Series BHA310/00 Oblikovalnik pričesk
Kikosrcek
26/11/2022
Slovenija
Del promocije
Philip
Meni uredu, dolgo uporablham isti firme Philip za navijalke...ko pride okvare, ha seveda kupim usti Philip...drugace meni uredu kot ostale
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 3000 Series BHA301/00 Oblikovalnik pričesk
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 3000 Series BHA301/00 Oblikovalnik pričesk
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)