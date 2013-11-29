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Oblikovalnik pričesk

HP8650/00

4.5

| (4) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Oblikujte in negujte lase

Kakšno pričesko boste izbrali danes? Oblikovalnik pričesk Salon Airstylist s tremi vsestranskimi nastavki za oblikovanje in 650 W moči vam pri oblikovanju pričeske pušča prosto pot

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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Salon Airstylist vam omogoča oblikovanje pričeske po želji

Oblikujte in negujte lase

  • 3 nastavki za oblikovanje

  • 3 nastavitve temperature

Moč 650 W za čudovite rezultate

Moč 650 W za čudovite rezultate

Oblikovalnik pričesk ima nizkotemperaturni grelnik z močjo 650 W za nežno in hkrati učinkovito sušenje ter oblikovanje.

Kompaktna oblika za enostavno uporabo

Kompaktna oblika za enostavno uporabo

Kompakten in ergonomski oblikovalnik se ponaša s pametno in sodobno obliko. Oblikovalnik je lahek, preprost za uporabo in ravno toliko majhen, da ga lahko shranite kamorkoli.

Tri prilagodljive nastavitve za večji nadzor

Tri prilagodljive nastavitve za večji nadzor

Hitrost in toploto lahko enostavno nastavite, da dosežete popoln končni rezultat. Tri prilagodljive nastavitve zagotavljajo natančno oblikovanje po vaši meri.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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4.5

od 5

4

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

29/11/2013

Polska

Polska

jest idealna

susz-lok 8650 jest w moim posiadaniu już kilka miesięcy i nie zamieniłabym jej na inna, jest idealna :)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8650/00 Airstyler

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8650/00 Airstyler

07/11/2013

Polska

Polska

ten produkt jest bardzo dobry

Suszarko-lokówka HP8650/00 3 nasadki - spełnia swoją funkcję. Jest lekka, dobrze się nią nawija włosy, strumień powietrza jednakowy na całej długości szczotki podczas suszenia.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8650/00 Airstyler

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8650/00 Airstyler

19/12/2013

Polska

Polska

dobra jakość w dobrej cenie

Przyjemny wygląd, łatwość użycia oraz dobra jakość i solidne wykonanie

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8650/00 Airstyler

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8650/00 Airstyler

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  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 