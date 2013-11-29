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Oblikujte in negujte lase
Kakšno pričesko boste izbrali danes? Oblikovalnik pričesk Salon Airstylist s tremi vsestranskimi nastavki za oblikovanje in 650 W moči vam pri oblikovanju pričeske pušča prosto pot
3 nastavki za oblikovanje
3 nastavitve temperature
Oblikovalnik pričesk ima nizkotemperaturni grelnik z močjo 650 W za nežno in hkrati učinkovito sušenje ter oblikovanje.
Kompakten in ergonomski oblikovalnik se ponaša s pametno in sodobno obliko. Oblikovalnik je lahek, preprost za uporabo in ravno toliko majhen, da ga lahko shranite kamorkoli.
Hitrost in toploto lahko enostavno nastavite, da dosežete popoln končni rezultat. Tri prilagodljive nastavitve zagotavljajo natančno oblikovanje po vaši meri.
4.5
od 5
4
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
jagusia
29/11/2013
Polska
jest idealna
susz-lok 8650 jest w moim posiadaniu już kilka miesięcy i nie zamieniłabym jej na inna, jest idealna :)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8650/00 Airstyler
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8650/00 Airstyler
Bogna72
07/11/2013
Polska
ten produkt jest bardzo dobry
Suszarko-lokówka HP8650/00 3 nasadki - spełnia swoją funkcję. Jest lekka, dobrze się nią nawija włosy, strumień powietrza jednakowy na całej długości szczotki podczas suszenia.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8650/00 Airstyler
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8650/00 Airstyler
Wanda69
19/12/2013
Polska
dobra jakość w dobrej cenie
Przyjemny wygląd, łatwość użycia oraz dobra jakość i solidne wykonanie
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8650/00 Airstyler
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8650/00 Airstyler
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)