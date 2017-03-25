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  • Nežno oblikovanje za mehke, gladke kodre in volumen
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  • Nežno oblikovanje za mehke, gladke kodre in volumen
  • Nežno oblikovanje za mehke, gladke kodre in volumen
  • Nežno oblikovanje za mehke, gladke kodre in volumen
  • Nežno oblikovanje za mehke, gladke kodre in volumen
  • Nežno oblikovanje za mehke, gladke kodre in volumen
  • Nežno oblikovanje za mehke, gladke kodre in volumen
  • Nežno oblikovanje za mehke, gladke kodre in volumen
  • Nežno oblikovanje za mehke, gladke kodre in volumen
  • Nežno oblikovanje za mehke, gladke kodre in volumen
  • Nežno oblikovanje za mehke, gladke kodre in volumen
  • Nežno oblikovanje za mehke, gladke kodre in volumen
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  • Nežno oblikovanje za mehke, gladke kodre in volumen
  • Nežno oblikovanje za mehke, gladke kodre in volumen
  • Nežno oblikovanje za mehke, gladke kodre in volumen
  • Nežno oblikovanje za mehke, gladke kodre in volumen
  • Nežno oblikovanje za mehke, gladke kodre in volumen
  • Nežno oblikovanje za mehke, gladke kodre in volumen
  • Nežno oblikovanje za mehke, gladke kodre in volumen
  • Nežno oblikovanje za mehke, gladke kodre in volumen
  • Nežno oblikovanje za mehke, gladke kodre in volumen
  • Nežno oblikovanje za mehke, gladke kodre in volumen

Izdelek ni več na voljo

Ogrevana krtača za oblikovanje KeraShine

HP8632/00

4.7
| (3) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Nežno oblikovanje za mehke, gladke kodre in volumen
Z oblikovalnikom Philips KeraShine Ionic lahko enostavno oblikujete nežne kodre in pri tem negujete lase. Segreta 45 mm cevka s keratinsko prevleko zagotavlja dolgotrajne rezultate, pogrezljive ščetine pa varno uporabo.
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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

s keramiko s keratinom

Nežno oblikovanje za mehke, gladke kodre in volumen

  • Serija Care

  • Ionska tehnologija

  • 45 mm cevka

  • Keramična prevleka s keratinom

Pogrezljive ščetine za varno sprostitev las

Pogrezljive ščetine za varno sprostitev las

Edinstvene pogrezljive ščetine zagotavljajo enostavno in varno uporabo: lase ovijte okoli krtače, zavrtite hladno konico in ščetine se bodo pogreznile. Ta edinstvena funkcija omogoča varno sprostitev las in ohranja popolno obliko kodrov.

Nega z ioni za sijočo in gladko pričesko

Nega z ioni za sijočo in gladko pričesko

Nega z ioni za sijočo in gladko pričesko

2 nastavitvi temperature za oblikovanje pričeske glede na vaš tip las

Izberite med 2 nastavitvama temperature 160 °C in 190 °C za dolgotrajne rezultate in pri tem čim bolj zmanjšajte tveganje za poškodovanje las.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.7

od 5

3

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

25/03/2017

Polska

Polska

Super produkt, posiadający wiele przydatnych funkcji.

Jest to super szczotka, spełniła wszystkie moje oczekiwania. Bardzo łatwo układa się nią włosy. Mam średniej długości włosy, które są niesforne, dlatego dziennie używałam prostownicy, ale od kiedy posiadam tę szczotkę używam tylko jej. Mogę lekko podkręcić włosy, wyprostować ,wygładzić i najważniejsze nie muszę męczyć się już dodatkowo ze szczotką, którą potrzebowałam przy prostownicy. Dla mnie ekstra funkcją są chowane igiełki, które można schować przekręcając koniec szczotki aby szybko uwolnić, bez szarpania włosy. Fryzura jest naturalna, żadnego efektu sztucznych loków, długo się utrzymuje. Jestem bardzo zadowolona, uwielbiam ją od pierwszego użycia. Koleżanki z pracy już zauważyły efekty, na których mi zależało, dlatego polecam wszystkim.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8632/00 Podgrzewana szczotka do modelowania KeraShine

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8632/00 Podgrzewana szczotka do modelowania KeraShine

07/03/2017

Polska

Polska

Wielofunkcyjny,doskonały produkt do pielęgnacji i stylizacji włosów.

Suszarko-lokówka KeraShine pomaga mi w prosty,szybki i bezpieczny sposób wystylizować swoją fryzurę.Jednocześnie suszę i modeluję włosy,a dzięki powłoce ceramicznej z keratyną - także pielęgnuję.Prawdziwym hitem jest możliwość ustawienia chłodnego nawiewu,dzięki czemu nie niszczę i nie przegrzewam swoich włosów podczas modelowania.Lokówka jest lekka i poręczna,szybko się nagrzewa,a długi,obrotowy kabel jest bardzo poręczny przy stylizacji włosów z tyłu głowy.Podoba mi się możliwość ustawienia regulacji temperatury oraz pielęgnacja jonowa,dzięki czemu moje włosy nie puszą się i nie elektryzują,a ja mogę cieszyć się zadbaną fryzurą bez względu na pogodę.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8632/00 Podgrzewana szczotka do modelowania KeraShine

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8632/00 Podgrzewana szczotka do modelowania KeraShine

12/12/2016

Česká republika

Česká republika

Jen pro jemné vlasy

Trvá jen několik vteřin, než se rozehřeje. Drží se dobře a pracuje se ním jednoduše. Mám husté, dlouhé a silné vlasy a kartáč dokáže natočit bohužel jen konce. Zvažuji, že ho vrátím, rozhodně to není, co jsem čekala, žádné vlny...

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8632/00 Ohřívaný stylingový kartáč KeraShine Edice Care

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8632/00 Ohřívaný stylingový kartáč KeraShine Edice Care

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  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 