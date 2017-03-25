2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Serija Care
Ionska tehnologija
45 mm cevka
Keramična prevleka s keratinom
Edinstvene pogrezljive ščetine zagotavljajo enostavno in varno uporabo: lase ovijte okoli krtače, zavrtite hladno konico in ščetine se bodo pogreznile. Ta edinstvena funkcija omogoča varno sprostitev las in ohranja popolno obliko kodrov.
Nega z ioni za sijočo in gladko pričesko
Izberite med 2 nastavitvama temperature 160 °C in 190 °C za dolgotrajne rezultate in pri tem čim bolj zmanjšajte tveganje za poškodovanje las.
4.7
od 5
3
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Renia83
25/03/2017
Polska
Super produkt, posiadający wiele przydatnych funkcji.
Jest to super szczotka, spełniła wszystkie moje oczekiwania. Bardzo łatwo układa się nią włosy. Mam średniej długości włosy, które są niesforne, dlatego dziennie używałam prostownicy, ale od kiedy posiadam tę szczotkę używam tylko jej. Mogę lekko podkręcić włosy, wyprostować ,wygładzić i najważniejsze nie muszę męczyć się już dodatkowo ze szczotką, którą potrzebowałam przy prostownicy. Dla mnie ekstra funkcją są chowane igiełki, które można schować przekręcając koniec szczotki aby szybko uwolnić, bez szarpania włosy. Fryzura jest naturalna, żadnego efektu sztucznych loków, długo się utrzymuje. Jestem bardzo zadowolona, uwielbiam ją od pierwszego użycia. Koleżanki z pracy już zauważyły efekty, na których mi zależało, dlatego polecam wszystkim.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8632/00 Podgrzewana szczotka do modelowania KeraShine
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8632/00 Podgrzewana szczotka do modelowania KeraShine
Pitaszek
07/03/2017
Polska
Wielofunkcyjny,doskonały produkt do pielęgnacji i stylizacji włosów.
Suszarko-lokówka KeraShine pomaga mi w prosty,szybki i bezpieczny sposób wystylizować swoją fryzurę.Jednocześnie suszę i modeluję włosy,a dzięki powłoce ceramicznej z keratyną - także pielęgnuję.Prawdziwym hitem jest możliwość ustawienia chłodnego nawiewu,dzięki czemu nie niszczę i nie przegrzewam swoich włosów podczas modelowania.Lokówka jest lekka i poręczna,szybko się nagrzewa,a długi,obrotowy kabel jest bardzo poręczny przy stylizacji włosów z tyłu głowy.Podoba mi się możliwość ustawienia regulacji temperatury oraz pielęgnacja jonowa,dzięki czemu moje włosy nie puszą się i nie elektryzują,a ja mogę cieszyć się zadbaną fryzurą bez względu na pogodę.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8632/00 Podgrzewana szczotka do modelowania KeraShine
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8632/00 Podgrzewana szczotka do modelowania KeraShine
antenka
12/12/2016
Česká republika
Jen pro jemné vlasy
Trvá jen několik vteřin, než se rozehřeje. Drží se dobře a pracuje se ním jednoduše. Mám husté, dlouhé a silné vlasy a kartáč dokáže natočit bohužel jen konce. Zvažuji, že ho vrátím, rozhodně to není, co jsem čekala, žádné vlny...
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8632/00 Ohřívaný stylingový kartáč KeraShine Edice Care
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8632/00 Ohřívaný stylingový kartáč KeraShine Edice Care
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)