HP8602/00
Kodrajte in negujte
Novi kodralnik CurlCeramic z zaščitno keramično prevleko omogoča enostavno oblikovanje živahnih, prožnih kodrov in svedrčkov za igrivo, mladostno pričesko.
SenseIQ, naša najnaprednejša tehnologija, ki se prilagaja potrebam vaših las
16 mm cevka
Temperatura 190 °C
Keramična prevleka
S cevko premera 16 mm lahko oblikujete prožne kodre polne življenja ter svedrčke za igriv in mladosten videz.
Zaščitna keramična prevleka zagotavlja enakomerno segrevanje in omejuje poškodovanje las za sijoče in mehke lase.
Najvišja temperatura 190 ºC zagotavlja optimalne rezultate in zmanjšuje poškodbo las.
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4.3
od 5
4
Ocene
Amazing
13/11/2019
Україна
швидкість нагріву
Хороша і надійна річ. швидко нагрівається, зручна у використанні.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8602/00 Плойка
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8602/00 Плойка
Innes
03/04/2019
Україна
За своі гроші - просто супер!
Купила пару років тому. Я рідко кудрі кручу, але така річ повинна бути в домі. Зараз на дитячі свята виручає мене, раз-два і зачіска готова. Обирала по співвідношенню: надійність бренда і ціна. Якщо вам потрібна надійна, проста і зручна - раджу!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8602/00 Плойка
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8602/00 Плойка
AGNIESZKA51
20/07/2013
Polska
Ten produkt trudno ustawić
Lokówka posiada za wąską podpórkę, ciagle sie przewraca nawet na równej powierzchni co jest kłopotliwe gdy jest gorąca i kiedy się śpieszę. Temperatura dla moich włosów jest za wysoka bo się dymią.
Ta ocena je bila podana za HP8602/00 Lokówka
Ta ocena je bila podana za HP8602/00 Lokówka