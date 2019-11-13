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Kodralnik

HP8602/00

4.3

| (4) Ocene

Kodrajte in negujte

Novi kodralnik CurlCeramic z zaščitno keramično prevleko omogoča enostavno oblikovanje živahnih, prožnih kodrov in svedrčkov za igrivo, mladostno pričesko.

Poglej vse prednosti

SenseIQ, naša najnaprednejša tehnologija, ki se prilagaja potrebam vaših las

Kodralnik s keramično prevleko

Kodrajte in negujte

  • 16 mm cevka

  • Temperatura 190 °C

  • Keramična prevleka

16 mm cevka za živahne in prožne kodre

16 mm cevka za živahne in prožne kodre

S cevko premera 16 mm lahko oblikujete prožne kodre polne življenja ter svedrčke za igriv in mladosten videz.

Zaščitna keramična prevleka

Zaščitna keramična prevleka

Zaščitna keramična prevleka zagotavlja enakomerno segrevanje in omejuje poškodovanje las za sijoče in mehke lase.

Najvišja temperatura 190°C za popolno pričesko

Najvišja temperatura 190°C za popolno pričesko

Najvišja temperatura 190 ºC zagotavlja optimalne rezultate in zmanjšuje poškodbo las.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.3

od 5

4

Ocene

2
1

13/11/2019

Україна

Україна

швидкість нагріву

Хороша і надійна річ. швидко нагрівається, зручна у використанні.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8602/00 Плойка

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8602/00 Плойка

03/04/2019

Україна

Україна

За своі гроші - просто супер!

Купила пару років тому. Я рідко кудрі кручу, але така річ повинна бути в домі. Зараз на дитячі свята виручає мене, раз-два і зачіска готова. Обирала по співвідношенню: надійність бренда і ціна. Якщо вам потрібна надійна, проста і зручна - раджу!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8602/00 Плойка

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8602/00 Плойка

20/07/2013

Polska

Polska

Ten produkt trudno ustawić

Lokówka posiada za wąską podpórkę, ciagle sie przewraca nawet na równej powierzchni co jest kłopotliwe gdy jest gorąca i kiedy się śpieszę. Temperatura dla moich włosów jest za wysoka bo się dymią.

Ta ocena je bila podana za HP8602/00 Lokówka

Ta ocena je bila podana za HP8602/00 Lokówka

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