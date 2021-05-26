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  • Ohranite naravno hidracijo las
  • Ohranite naravno hidracijo las
  • Ohranite naravno hidracijo las
  • Ohranite naravno hidracijo las
  • Ohranite naravno hidracijo las
  • Ohranite naravno hidracijo las
  • Ohranite naravno hidracijo las
  • Ohranite naravno hidracijo las
  • Ohranite naravno hidracijo las
  • Ohranite naravno hidracijo las
  • Ohranite naravno hidracijo las
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  • Ohranite naravno hidracijo las
  • Ohranite naravno hidracijo las
  • Ohranite naravno hidracijo las
  • Ohranite naravno hidracijo las
  • Ohranite naravno hidracijo las
  • Ohranite naravno hidracijo las
  • Ohranite naravno hidracijo las
  • Ohranite naravno hidracijo las
  • Ohranite naravno hidracijo las
  • Ohranite naravno hidracijo las

Izdelek ni več na voljo

MoistureProtectRavnalnik las

HP8372/00

4.7
| (467) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 94%

2 Nagrade

Ohranite naravno hidracijo las
Senzorska tehnologija ohranja vlažno ravnovesje las. Senzor 30-krat na sekundo preveri stanje las in temperaturo prilagaja tako, da ohranja njihovo naravno hidracijo. Ohrani do 63 % vlage (izmerjeno po 1 potezi leta 2013).
Poglej vse prednosti
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Za zdrave in sijoče lase

Ohranite naravno hidracijo las

  • Tehnologija MoistureProtect

  • Ionska tehnologija

  • Lebdeči keramični ploščici

Popolna zaščita z vlago z inovativnim senzorjem

Popolna zaščita z vlago z inovativnim senzorjem

Senzor 30-krat na sekundo preveri stanje las in temperaturo prilagaja tako, da ohranja njihovo naravno hidracijo.

S protistatičnim učinkom za gladke, ravne in sijoče lase

S protistatičnim učinkom za gladke, ravne in sijoče lase

Negativno nabiti ioni preprečujejo statično naelektrenost, negujejo lase in zgladijo lasno povrhnjico za okrepljen sijaj las. Rezultat so čudoviti, sijoči in gladki lasje brez kodrov.

Na lase pritiskajte z manjšo silo in se tako izognite nevarnosti lomljenja

Na lase pritiskajte z manjšo silo in se tako izognite nevarnosti lomljenja

Lebdeči ploščici se premikata in tako prilagajata pritisk na lase. Tako ščitita lase pred poškodbami in zmanjšujeta nevarnost lomljenja las.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

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  • Award image AWARD-612371

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.7

od 5

467

Ocene

94%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

26/05/2021

Slovenija

Slovenija

izdelek se ponaša s čudovito urejeno pričesko po u

zaradi lepih, lesketajocih las po uporabi tega izdelka

Prednosti

čudoviti lasje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MoistureProtect HP8374/00 Ravnalnik las MoistureProtect

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MoistureProtect HP8374/00 Ravnalnik las MoistureProtect

26/05/2021

Slovenija

Slovenija

Izdelek z odličnimi funkcijami

Izbrala sem oceno 5, saj se ravnalnik res hitro segreje, prilagaja temperaturo in odlično ker zazna ali so lasje se vlažni ali ne. Uporabljam ga redno in kljub začetnemu strahu, da bi bo uničil lase, se je izkazalo nasprotno. Priporočam ga res vsem!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MoistureProtect HP8374/00 Ravnalnik las MoistureProtect

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MoistureProtect HP8374/00 Ravnalnik las MoistureProtect

26/05/2021

Slovenija

Slovenija

Odlicen ravnalnik!

Kljub rednemu likanju ne unici las. Zelo hitro segret.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MoistureProtect HP8374/00 Ravnalnik las MoistureProtect

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MoistureProtect HP8374/00 Ravnalnik las MoistureProtect

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  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 