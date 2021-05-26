2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Tehnologija MoistureProtect
Ionska tehnologija
Lebdeči keramični ploščici
Senzor 30-krat na sekundo preveri stanje las in temperaturo prilagaja tako, da ohranja njihovo naravno hidracijo.
Negativno nabiti ioni preprečujejo statično naelektrenost, negujejo lase in zgladijo lasno povrhnjico za okrepljen sijaj las. Rezultat so čudoviti, sijoči in gladki lasje brez kodrov.
Lebdeči ploščici se premikata in tako prilagajata pritisk na lase. Tako ščitita lase pred poškodbami in zmanjšujeta nevarnost lomljenja las.
Nagrade
4.7
od 5
467
Ocene
94%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Carmy63
26/05/2021
Slovenija
Del promocije
izdelek se ponaša s čudovito urejeno pričesko po u
zaradi lepih, lesketajocih las po uporabi tega izdelka
Prednosti
čudoviti lasje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MoistureProtect HP8374/00 Ravnalnik las MoistureProtect
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MoistureProtect HP8374/00 Ravnalnik las MoistureProtect
Luraaaa
26/05/2021
Slovenija
Del promocije
Izdelek z odličnimi funkcijami
Izbrala sem oceno 5, saj se ravnalnik res hitro segreje, prilagaja temperaturo in odlično ker zazna ali so lasje se vlažni ali ne. Uporabljam ga redno in kljub začetnemu strahu, da bi bo uničil lase, se je izkazalo nasprotno. Priporočam ga res vsem!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MoistureProtect HP8374/00 Ravnalnik las MoistureProtect
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MoistureProtect HP8374/00 Ravnalnik las MoistureProtect
Katja23
26/05/2021
Slovenija
Del promocije
Odlicen ravnalnik!
Kljub rednemu likanju ne unici las. Zelo hitro segret.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MoistureProtect HP8374/00 Ravnalnik las MoistureProtect
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MoistureProtect HP8374/00 Ravnalnik las MoistureProtect
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)