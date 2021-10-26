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Izdelek ni več na voljo

Care Straight & CurlRavnalnik las

HP8345/00

4.9

| (15) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

3-krat nežnejše oblikovanje ravne in kodraste pričeske

Z novim ravnalnikom Philips Care Straight & Curl lahko oblikujete ravno, valovito ali kodrasto pričesko in je nežnejši do vaših las. Ioni, svilnato gladki keramični plošči in digitalni regulator temperature zagotavljajo 3-krat nežnejše oblikovanje

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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Ravnalnik z ioni

3-krat nežnejše oblikovanje ravne in kodraste pričeske

  • Zaobljeni keramični plošči

  • Enakomerno segrevanje, 230 °C

  • Ionsko oblikovanje

Temperatura za profesionalno oblikovanje 230 °C za popolno pričesko

Visoka temperatura vam omogoča spreminjanje oblike pričeske in vam zagotavlja popoln videz.

Ukrivljeni plošči za enostavno oblikovanje valovitih las in kodrov

Ukrivljeni svilnato gladki keramični plošči omogočata najenostavnejše oblikovanje zavihanih las in kodrov doslej. Lase ovijte okoli ukrivljenih plošč ali enostavno oblikujte zavihane konice las.

Boljša nega z ioni za sijočo in gladko pričesko

Boljša nega z ioni za sijočo in gladko pričesko

Oblikujte svojo pričesko z ioni. Negativno nabiti ioni preprečujejo statično naelektrenost, negujejo lase in zgladijo lasno povrhnjico, kar okrepi sijaj las. Rezultat so čudoviti, sijoči in gladki lasje brez kodrov.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.9

od 5

15

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

26/10/2021

Україна

Україна

Чудовий пристрій, задоволена!

Користуюся щипцями практично щодня протягом майже трьох років, працюють чудово, справно. Завдяки покриттю і регуляції температури не перепалюють волосся. Дуже практичні і стильні. Єдиний недолік - в перший рік користування зламалася защіпка, тому вони у мене постійно у розкритому положенні. Проте, це не ніяк не впливає на якість виконуваних функцій: і випрямлять, і накрутять волосся.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Care Straight & Curl HP8345/00 Щипці для розпрямлення волосся

Datum uporabe 2019-10-26

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Care Straight & Curl HP8345/00 Щипці для розпрямлення волосся

Datum uporabe 2019-10-26

08/04/2019

Україна

Україна

Гарно виконує свої функціональні властивості

ефективно справляється з вирівнюванням волоссся і як варіант іх накручуванням

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Care Straight & Curl HP8345/00 Щипці для розпрямлення волосся

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Care Straight & Curl HP8345/00 Щипці для розпрямлення волосся

01/04/2019

Україна

Україна

достойний продукт, є всі необхідні функції

Довгий шнур, миттєве нагрівання. Можна як і робити локони, так і випрямляти волосся. Я задоволена!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Care Straight & Curl HP8345/00 Щипці для розпрямлення волосся

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Care Straight & Curl HP8345/00 Щипці для розпрямлення волосся

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  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 