Izdelek ni več na voljo
3-krat nežnejše oblikovanje ravne in kodraste pričeske
Z novim ravnalnikom Philips Care Straight & Curl lahko oblikujete ravno, valovito ali kodrasto pričesko in je nežnejši do vaših las. Ioni, svilnato gladki keramični plošči in digitalni regulator temperature zagotavljajo 3-krat nežnejše oblikovanje
Zaobljeni keramični plošči
Enakomerno segrevanje, 230 °C
Ionsko oblikovanje
Visoka temperatura vam omogoča spreminjanje oblike pričeske in vam zagotavlja popoln videz.
Ukrivljeni svilnato gladki keramični plošči omogočata najenostavnejše oblikovanje zavihanih las in kodrov doslej. Lase ovijte okoli ukrivljenih plošč ali enostavno oblikujte zavihane konice las.
Oblikujte svojo pričesko z ioni. Negativno nabiti ioni preprečujejo statično naelektrenost, negujejo lase in zgladijo lasno povrhnjico, kar okrepi sijaj las. Rezultat so čudoviti, sijoči in gladki lasje brez kodrov.
4.9
od 5
15
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
NadiyaS
26/10/2021
Україна
Чудовий пристрій, задоволена!
Користуюся щипцями практично щодня протягом майже трьох років, працюють чудово, справно. Завдяки покриттю і регуляції температури не перепалюють волосся. Дуже практичні і стильні. Єдиний недолік - в перший рік користування зламалася защіпка, тому вони у мене постійно у розкритому положенні. Проте, це не ніяк не впливає на якість виконуваних функцій: і випрямлять, і накрутять волосся.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Care Straight & Curl HP8345/00 Щипці для розпрямлення волосся
Datum uporabe 2019-10-26
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Care Straight & Curl HP8345/00 Щипці для розпрямлення волосся
Datum uporabe 2019-10-26
Angela
08/04/2019
Україна
Гарно виконує свої функціональні властивості
ефективно справляється з вирівнюванням волоссся і як варіант іх накручуванням
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Care Straight & Curl HP8345/00 Щипці для розпрямлення волосся
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Care Straight & Curl HP8345/00 Щипці для розпрямлення волосся
НадяЛьвів
01/04/2019
Україна
достойний продукт, є всі необхідні функції
Довгий шнур, миттєве нагрівання. Можна як і робити локони, так і випрямляти волосся. Я задоволена!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Care Straight & Curl HP8345/00 Щипці для розпрямлення волосся
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Care Straight & Curl HP8345/00 Щипці для розпрямлення волосся
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)