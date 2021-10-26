Izdelek ni več na voljo
3-krat nežnejše do vaših las
Z novim ravnalnikom Philips Care & Control lahko nežno oblikujete ravno pričesko in je nežnejši do vaših las. Ioni, svilnato gladki keramični plošči in digitalni regulator temperature zagotavljajo 3-krat nežnejše ravnanje las
SenseIQ, naša najnaprednejša tehnologija, ki se prilagaja potrebam vaših las
Keramični plošči
Temperatura 130–200 °C
Ionsko oblikovanje
Visoka temperatura vam omogoča spreminjanje oblike pričeske in vam zagotavlja popoln videz.
Oblikujte svojo pričesko z ioni. Negativno nabiti ioni preprečujejo statično naelektrenost, negujejo lase in zgladijo lasno povrhnjico, kar okrepi sijaj las. Rezultat so čudoviti, sijoči in gladki lasje brez kodrov.
Keramika je že po naravi mikroskopsko gladka in trpežna ter je eden izmed najboljših materialov za izdelavo ravnalnih plošč. Previdna obdelava keramičnih ploščic SilkySmooth omogoča boljše drsenje in negovanje ter zagotavlja popolne sijoče lase.
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4.9
od 5
44
Ocene
98%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Anastasiya2860
26/10/2021
Україна
Отличные характеристики
Покупала данную плойку для керантинового выпрямления волос, пользуюсь ею на протяжении 7 лет каждый день. Удобно то,что можно выставить температуру от 160 до 230 градусов, нагревается быстро, удобно держать в руке.
Prednosti
Температурный режим
Slabosti
Нет
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener
Datum uporabe 2019-10-26
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener
Datum uporabe 2019-10-26
kleopold74
05/11/2020
Україна
Супер плойка
Купил жене в подарок, я не пользуюсь, но жена довольна уже много лет. Не палит волосы, быстро греется
Prednosti
Качество, скорость нагрева, функционал
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener
Datum uporabe 2018-11-05
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener
Datum uporabe 2018-11-05
Smile16131
21/08/2020
Україна
Чудовий стайлер
Придбала за порадою консультанта в магазині. І не пожалкувала. Можливість регулювати температуру, швидке нагрівання, блокування клавіш, зручний чохол для зберігання, шнур достатньої довжини (з можливістю обертання) - все продумано. Підходить не тільки для вирівнювання, а й для створення локонів завдяки заокругленим краям.
Ta ocena je bila podana za Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener
Datum uporabe 2018-08-21
Ta ocena je bila podana za Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener
Datum uporabe 2018-08-21