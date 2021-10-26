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Izdelek ni več na voljo

Care & controlRavnalnik las Care & Control

HP8344/00

4.9

| (44) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 98%

3-krat nežnejše do vaših las

Z novim ravnalnikom Philips Care & Control lahko nežno oblikujete ravno pričesko in je nežnejši do vaših las. Ioni, svilnato gladki keramični plošči in digitalni regulator temperature zagotavljajo 3-krat nežnejše ravnanje las

Poglej vse prednosti

SenseIQ, naša najnaprednejša tehnologija, ki se prilagaja potrebam vaših las

Ravnalnik las z ionskim oblikovanjem

3-krat nežnejše do vaših las

  • Keramični plošči

  • Temperatura 130–200 °C

  • Ionsko oblikovanje

Temperatura za profesionalno oblikovanje 230 °C za popolno pričesko

Visoka temperatura vam omogoča spreminjanje oblike pričeske in vam zagotavlja popoln videz.

Boljša nega z ioni za sijočo in gladko pričesko

Boljša nega z ioni za sijočo in gladko pričesko

Oblikujte svojo pričesko z ioni. Negativno nabiti ioni preprečujejo statično naelektrenost, negujejo lase in zgladijo lasno povrhnjico, kar okrepi sijaj las. Rezultat so čudoviti, sijoči in gladki lasje brez kodrov.

2 x bolj gladek za lase s keramičnimi ploščicami SilkySmooth

Keramika je že po naravi mikroskopsko gladka in trpežna ter je eden izmed najboljših materialov za izdelavo ravnalnih plošč. Previdna obdelava keramičnih ploščic SilkySmooth omogoča boljše drsenje in negovanje ter zagotavlja popolne sijoče lase.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.9

od 5

44

Ocene

98%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2

26/10/2021

Україна

Україна

Отличные характеристики

Покупала данную плойку для керантинового выпрямления волос, пользуюсь ею на протяжении 7 лет каждый день. Удобно то,что можно выставить температуру от 160 до 230 градусов, нагревается быстро, удобно держать в руке.

Prednosti

Температурный режим

Slabosti

Нет

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener

Datum uporabe 2019-10-26

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener

Datum uporabe 2019-10-26

05/11/2020

Україна

Україна

Супер плойка

Купил жене в подарок, я не пользуюсь, но жена довольна уже много лет. Не палит волосы, быстро греется

Prednosti

Качество, скорость нагрева, функционал

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener

Datum uporabe 2018-11-05

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener

Datum uporabe 2018-11-05

21/08/2020

Україна

Україна

Чудовий стайлер

Придбала за порадою консультанта в магазині. І не пожалкувала. Можливість регулювати температуру, швидке нагрівання, блокування клавіш, зручний чохол для зберігання, шнур достатньої довжини (з можливістю обертання) - все продумано. Підходить не тільки для вирівнювання, а й для створення локонів завдяки заокругленим краям.

Ta ocena je bila podana za Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener

Datum uporabe 2018-08-21

Ta ocena je bila podana za Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener

Datum uporabe 2018-08-21

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