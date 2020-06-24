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Za lase poskrbite podnevi in ponoči
Philips vam nudi edinstveno nastavitev Care Touch® za daljše in varnejše vzdrževanje ravne pričeske.
SalonStraight
Respect
Samodejna nastavitev za zdravo urejanje pričeske. Ves dan ohranjajte urejeno pričesko, pri čemer upoštevajte strukturo las.
Keramika je že po naravi mikroskopsko gladka in trpežna ter je eden izmed najboljših materialov za izdelavo ravnalnih plošč. Plošči gladko drsita skozi lase in vam zagotavljata popolne sijoče lase.
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5.0
od 5
6
Ocene
80%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
melo77
24/06/2020
България
Продуктът има чудесни характеристики.
Пресата е много добра. Прави косата много гладка и блестяща.Много добре изправя косата дори при по ниска температура .
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8342 Straightener
Datum uporabe 2018-06-24
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8342 Straightener
Datum uporabe 2018-06-24
karola03
05/03/2017
Polska
karolas
polecam.wlosy sa gladkie i lsniace, nie elektryzuja sie. nie niszczy
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8342 Straightener
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8342 Straightener
HALINKA222222
03/12/2013
Polska
SUPER PRODUKT
SPRZĘT BARDZO DOBRY, JEDYNA WADA TO TO ŻE PO DŁUGIM UŻYTKOWANIU ŚCIERA SIĘ ZEWNĘTRZNA POWŁOKA
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8342 Straightener
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8342 Straightener
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)