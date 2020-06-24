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Izdelek ni več na voljo

Ravnalnik las

HP8342

5

| (6) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 80%

Za lase poskrbite podnevi in ponoči

Philips vam nudi edinstveno nastavitev Care Touch® za daljše in varnejše vzdrževanje ravne pričeske.

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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

SalonStraight Respect

Za lase poskrbite podnevi in ponoči

  • SalonStraight

  • Respect

Bolj zdravo oblikovanje pričeske s samodejnimi nastavitvami na nižjo temperaturo

Bolj zdravo oblikovanje pričeske s samodejnimi nastavitvami na nižjo temperaturo

Samodejna nastavitev za zdravo urejanje pričeske. Ves dan ohranjajte urejeno pričesko, pri čemer upoštevajte strukturo las.

Keramične plošče za gladko drsenje in sijoče lase

Keramične plošče za gladko drsenje in sijoče lase

Keramika je že po naravi mikroskopsko gladka in trpežna ter je eden izmed najboljših materialov za izdelavo ravnalnih plošč. Plošči gladko drsita skozi lase in vam zagotavljata popolne sijoče lase.

Oblikovanje z ioni za sijočo in gladko pričesko

Oblikovanje z ioni za sijočo in gladko pričesko

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Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

5.0

od 5

6

Ocene

80%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

24/06/2020

България

България

Продуктът има чудесни характеристики.

Пресата е много добра. Прави косата много гладка и блестяща.Много добре изправя косата дори при по ниска температура .

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8342 Straightener

Datum uporabe 2018-06-24

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8342 Straightener

Datum uporabe 2018-06-24

05/03/2017

Polska

Polska

karolas

polecam.wlosy sa gladkie i lsniace, nie elektryzuja sie. nie niszczy

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8342 Straightener

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8342 Straightener

03/12/2013

Polska

Polska

SUPER PRODUKT

SPRZĘT BARDZO DOBRY, JEDYNA WADA TO TO ŻE PO DŁUGIM UŻYTKOWANIU ŚCIERA SIĘ ZEWNĘTRZNA POWŁOKA

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8342 Straightener

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8342 Straightener

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  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 