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  • Ioni za nežno ravnanje in sijoče lase
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  • Ioni za nežno ravnanje in sijoče lase
  • Ioni za nežno ravnanje in sijoče lase
  • Ioni za nežno ravnanje in sijoče lase
  • Ioni za nežno ravnanje in sijoče lase
  • Ioni za nežno ravnanje in sijoče lase
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  • Ioni za nežno ravnanje in sijoče lase
  • Ioni za nežno ravnanje in sijoče lase
  • Ioni za nežno ravnanje in sijoče lase
  • Ioni za nežno ravnanje in sijoče lase

2+2 podaljšana garancija

2+1 podaljšana garancija

Care SilkySmooth

HP8333/00

4.8
| (6) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

1 nagrada

Ioni za nežno ravnanje in sijoče lase
Philipsov ravnalnik las Care ima izredno gladki plošči, zaradi česar so lasje bistveno mehkejši, se ne lomijo in imajo zdrav gladek sijaj
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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Ravnalnik z gladkima ploščama

Ioni za nežno ravnanje in sijoče lase

  • Keramični plošči

  • Temperatura 140–220 °C

  • Ionsko oblikovanje

2 x bolj gladek za lase s keramičnimi ploščicami SilkySmooth

2 x bolj gladek za lase s keramičnimi ploščicami SilkySmooth

Keramika je že po naravi mikroskopsko gladka in trpežna ter je eden izmed najboljših materialov za izdelavo ravnalnih plošč. Previdna obdelava keramičnih ploščic SilkySmooth omogoča boljše drsenje in negovanje ter zagotavlja popolne sijoče lase.

Natančno upravljanje 220 °C s prilagodljivo temperaturo

Natančno upravljanje 220 °C s prilagodljivo temperaturo

Boljša nega z ioni za sijočo in gladko pričesko

Boljša nega z ioni za sijočo in gladko pričesko

Oblikujte svojo pričesko z ioni. Negativno nabiti ioni preprečujejo statično naelektrenost, negujejo lase in zgladijo lasno povrhnjico, kar okrepi sijaj las. Rezultat so čudoviti, sijoči in gladki lasje brez kodrov.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image AWARD-612375

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.8

od 5

6

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

18/06/2020

България

България

Супер е

Дълги години я използвам и нямам никакви забележки. Косата ми става по-гладка и по-мека след изправяне.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8333/00 Care SilkySmooth

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8333/00 Care SilkySmooth

30/11/2013

Polska

Polska

jestem bardzo zadowolona

Świetny produkt, szybko się nagrzewa i prostuje włosy. Wysoka jakość w dobrej cenie. Szczerze polecam.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8333/00 Care SilkySmooth

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8333/00 Care SilkySmooth

29/11/2013

Polska

Polska

Prostownica jest super

Produkt spełnił moje oczekiwania, jest łatwa w obsłudze ma możliwość wyboru temperatury oraz zamknięci co niektórym wydawałoby się to zbędne.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8333/00 Care SilkySmooth

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8333/00 Care SilkySmooth

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  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 