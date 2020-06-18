2 leti garancije
Keramični plošči
Temperatura 140–220 °C
Ionsko oblikovanje
Keramika je že po naravi mikroskopsko gladka in trpežna ter je eden izmed najboljših materialov za izdelavo ravnalnih plošč. Previdna obdelava keramičnih ploščic SilkySmooth omogoča boljše drsenje in negovanje ter zagotavlja popolne sijoče lase.
Oblikujte svojo pričesko z ioni. Negativno nabiti ioni preprečujejo statično naelektrenost, negujejo lase in zgladijo lasno povrhnjico, kar okrepi sijaj las. Rezultat so čudoviti, sijoči in gladki lasje brez kodrov.
Nagrade
4.8
od 5
6
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
ImaLogika_
18/06/2020
България
Супер е
Дълги години я използвам и нямам никакви забележки. Косата ми става по-гладка и по-мека след изправяне.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8333/00 Care SilkySmooth
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8333/00 Care SilkySmooth
AsiaD
30/11/2013
Polska
jestem bardzo zadowolona
Świetny produkt, szybko się nagrzewa i prostuje włosy. Wysoka jakość w dobrej cenie. Szczerze polecam.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8333/00 Care SilkySmooth
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8333/00 Care SilkySmooth
Krystyna57
29/11/2013
Polska
Prostownica jest super
Produkt spełnił moje oczekiwania, jest łatwa w obsłudze ma możliwość wyboru temperatury oraz zamknięci co niektórym wydawałoby się to zbędne.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8333/00 Care SilkySmooth
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8333/00 Care SilkySmooth
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)