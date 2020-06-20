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  • Ioni za privlačne, lesketajoče lase
  • Ioni za privlačne, lesketajoče lase
  • Ioni za privlačne, lesketajoče lase
  • Ioni za privlačne, lesketajoče lase
  • Ioni za privlačne, lesketajoče lase
  • Ioni za privlačne, lesketajoče lase
  • Ioni za privlačne, lesketajoče lase

Izdelek ni več na voljo

EssentialCareRavnalnik las

HP8324/00

4.7
| (9) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Ioni za privlačne, lesketajoče lase
Ravnalnik Philips Essential Care je zasnovan posebej za nego z ioni in natančno upravljanje, zato z njim natančno oblikujete ravno in lesketajočo pričesko, hkrati pa je tudi nežnejši do las.
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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Ravnalnik las z natančnim upravljanjem

Ioni za privlačne, lesketajoče lase

  • Ionsko oblikovanje

  • Temp. za profes. oblik. 220 °C

  • Natančno upravljanje

Natančno upravljanje 220 °C s prilagodljivo temperaturo

Natančno upravljanje 220 °C s prilagodljivo temperaturo

Boljša nega z ioni za sijočo in gladko pričesko

Boljša nega z ioni za sijočo in gladko pričesko

Oblikujte svojo pričesko z ioni. Negativno nabiti ioni preprečujejo statično naelektrenost, negujejo lase in zgladijo lasno povrhnjico, kar okrepi sijaj las. Rezultat so čudoviti, sijoči in gladki lasje brez kodrov.

Hiter čas segrevanja in pripravljenost za uporabo v 60 sekundah

Hiter čas segrevanja in pripravljenost za uporabo v 60 sekundah

Ravnalnik las se hitro segreje in je pripravljen za uporabo v 60 sekundah.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.7

od 5

9

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

20/06/2020

България

България

Пресата е страхотна.

Бързо загрява без да се налага да чакаш.Удобна ,изправя прекрасно и има йонизираща функция ,което прави косата гладка и мека.Просто чудесна!

Prednosti

Изправя и загрява бързо

Slabosti

Няма

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EssentialCare HP8324/00 Преса за коса

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EssentialCare HP8324/00 Преса за коса

08/05/2019

România

România

Super mulțumită

Un produs ușor de folosit, design plăcut, îndreaptă ușor și este blândă cu părul

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EssentialCare HP8324/00 Aparat de îndreptat părul

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EssentialCare HP8324/00 Aparat de îndreptat părul

07/05/2019

România

România

Excelenta

Design ergonomic,usor de folosit. Intinde parul perfect si nu il arde.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EssentialCare HP8324/00 Aparat de îndreptat părul

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EssentialCare HP8324/00 Aparat de îndreptat părul

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  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 