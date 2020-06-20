2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Ionsko oblikovanje
Temp. za profes. oblik. 220 °C
Natančno upravljanje
Oblikujte svojo pričesko z ioni. Negativno nabiti ioni preprečujejo statično naelektrenost, negujejo lase in zgladijo lasno povrhnjico, kar okrepi sijaj las. Rezultat so čudoviti, sijoči in gladki lasje brez kodrov.
Ravnalnik las se hitro segreje in je pripravljen za uporabo v 60 sekundah.
4.7
od 5
9
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Roza
20/06/2020
България
Пресата е страхотна.
Бързо загрява без да се налага да чакаш.Удобна ,изправя прекрасно и има йонизираща функция ,което прави косата гладка и мека.Просто чудесна!
Prednosti
Изправя и загрява бързо
Slabosti
Няма
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EssentialCare HP8324/00 Преса за коса
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EssentialCare HP8324/00 Преса за коса
DanielaA
08/05/2019
România
Super mulțumită
Un produs ușor de folosit, design plăcut, îndreaptă ușor și este blândă cu părul
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EssentialCare HP8324/00 Aparat de îndreptat părul
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EssentialCare HP8324/00 Aparat de îndreptat părul
Mary44
07/05/2019
România
Excelenta
Design ergonomic,usor de folosit. Intinde parul perfect si nu il arde.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EssentialCare HP8324/00 Aparat de îndreptat părul
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EssentialCare HP8324/00 Aparat de îndreptat părul
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)