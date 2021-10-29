2 leti garancije
Enostavno do gladkih in sijočih las
Dolgi keramični plošči iz turmalina, posebej zasnovani za enostavno in hitro oblikovanje.
Turmalinska keramična prevleka
100 mm dolgi plošči
Temp. za oblikovanje pričeske 210 °C
Keramični plošči iz turmalina gladko drsita po laseh za sijočo in gladko pričesko.
Daljši, 100 mm dolgi plošči omogočata boljši stik z lasmi, da hitreje oblikujete čudovite ravne lase.
Visoka temperatura vam omogoča spreminjanje pričeske, da lahko ustvarite želeni videz.
5.0
od 5
20
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Светик3103
29/10/2021
Україна
Лучший сталер за все время!
Великолепная плойка! Очень удобна как дома, так и в путешествиях. Быстрый нагрев позволяет сразу приступать к укладке, а спецефические пластины не дают портить и жечь волосы. Очень приятно лежит в руке при использовании. Рекомендую всем!
Prednosti
На все сто процентов!
Slabosti
нет
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Essential HP8321/00 Щипці для розпрямлення волосся
Date of Use 2019-10-29
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Essential HP8321/00 Щипці для розпрямлення волосся
Date of Use 2019-10-29
Artemss
26/10/2021
Україна
Виріб добре виконує свої функції
Вподобали даний виріб - дуже добре закручувати волосся. Використовуємо постійно (жружина та донька) у повсякденному житті.
Prednosti
Якість
Slabosti
Немає
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Essential HP8321/00 Щипці для розпрямлення волосся
Date of Use 2020-10-26
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Essential HP8321/00 Щипці для розпрямлення волосся
Date of Use 2020-10-26
Szandi1234
23/08/2021
Magyarország
Nagyon jó termék
Már öt éve megvan ez a hajvasaló. Legjobban az tetszett benne hogy kis egyszerű de mégis szolid megjelenésű. Nagyon könnyű a használata, én minden nap használtam az évek során. Csak jót tudok írni róla.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Essential HP8321/00 Hajegyenesítő
Date of Use 2019-08-23
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Essential HP8321/00 Hajegyenesítő
Date of Use 2019-08-23
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)