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  • Enostavno do gladkih in sijočih las
  • Enostavno do gladkih in sijočih las
  • Enostavno do gladkih in sijočih las
  • Enostavno do gladkih in sijočih las
  • Enostavno do gladkih in sijočih las
  • Enostavno do gladkih in sijočih las
  • Enostavno do gladkih in sijočih las
  • Enostavno do gladkih in sijočih las
  • Enostavno do gladkih in sijočih las
  • Enostavno do gladkih in sijočih las
  • Enostavno do gladkih in sijočih las
  • Enostavno do gladkih in sijočih las
  • Enostavno do gladkih in sijočih las
  • Enostavno do gladkih in sijočih las
  • Enostavno do gladkih in sijočih las
  • Enostavno do gladkih in sijočih las
  • Enostavno do gladkih in sijočih las

EssentialRavnalnik las

HP8321/00

5

| (20) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Enostavno do gladkih in sijočih las

Dolgi keramični plošči iz turmalina, posebej zasnovani za enostavno in hitro oblikovanje.

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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Enostavno do gladkih in sijočih las

  • Turmalinska keramična prevleka

  • 100 mm dolgi plošči

  • Temp. za oblikovanje pričeske 210 °C

Keramični plošči iz turmalina

Keramični plošči iz turmalina

Keramični plošči iz turmalina gladko drsita po laseh za sijočo in gladko pričesko.

100 mm dolgi plošči za hitro in enostavno ravnanje

100 mm dolgi plošči za hitro in enostavno ravnanje

Daljši, 100 mm dolgi plošči omogočata boljši stik z lasmi, da hitreje oblikujete čudovite ravne lase.

Temperatura za oblikovanje pričeske 210 °C za gladko pričesko

Temperatura za oblikovanje pričeske 210 °C za gladko pričesko

Visoka temperatura vam omogoča spreminjanje pričeske, da lahko ustvarite želeni videz.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

20

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

29/10/2021

Україна

Україна

Лучший сталер за все время!

Великолепная плойка! Очень удобна как дома, так и в путешествиях. Быстрый нагрев позволяет сразу приступать к укладке, а спецефические пластины не дают портить и жечь волосы. Очень приятно лежит в руке при использовании. Рекомендую всем!

Prednosti

На все сто процентов!

Slabosti

нет

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Essential HP8321/00 Щипці для розпрямлення волосся

Date of Use 2019-10-29

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Essential HP8321/00 Щипці для розпрямлення волосся

Date of Use 2019-10-29

26/10/2021

Україна

Україна

Виріб добре виконує свої функції

Вподобали даний виріб - дуже добре закручувати волосся. Використовуємо постійно (жружина та донька) у повсякденному житті.

Prednosti

Якість

Slabosti

Немає

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Essential HP8321/00 Щипці для розпрямлення волосся

Date of Use 2020-10-26

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Essential HP8321/00 Щипці для розпрямлення волосся

Date of Use 2020-10-26

23/08/2021

Magyarország

Magyarország

Nagyon jó termék

Már öt éve megvan ez a hajvasaló. Legjobban az tetszett benne hogy kis egyszerű de mégis szolid megjelenésű. Nagyon könnyű a használata, én minden nap használtam az évek során. Csak jót tudok írni róla.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Essential HP8321/00 Hajegyenesítő

Date of Use 2019-08-23

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Essential HP8321/00 Hajegyenesítő

Date of Use 2019-08-23

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  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 