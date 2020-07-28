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Ioni za enostavno ravne in sijoče lase
Daljši plošči novega ravnalnika Essential Care z ioni sta zasnovani posebej za hitro in enostavno uporabo, zato z njima hitreje oblikujete ravno in sijočo pričesko, hkrati pa sta tudi nežnejši do las.
SenseIQ, naša najnaprednejša tehnologija, ki se prilagaja potrebam vaših las
Daljši keramični plošči (100 mm)
Temperatura za prof. oblikovanje 210 °C
Ionsko oblikovanje
Daljši plošči omogočata boljši stik z lasmi in vam pomagata, da hitreje oblikujete čudovite ravne lase.
Oblikujte svojo pričesko z ioni. Negativno nabiti ioni preprečujejo statično naelektrenost, negujejo lase in zgladijo lasno povrhnjico, kar okrepi sijaj las. Rezultat so čudoviti, sijoči in gladki lasje brez kodrov.
Visoka temperatura vam omogoča spreminjanje oblike pričeske in vam zagotavlja popoln videz.
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4.5
od 5
8
Ocene
88%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Alenyhka
28/07/2020
Україна
Отлично справляется с задачей
Купила такой утюжок, хотела только Филипс, осталась довольна.Выравнивает отлично, не припалевает, волосы остаются мягкие . Быстро нагревается, быстро остывает. 5 минут укладки и как из салона.Класс!!!
Prednosti
Конечно за.Результат отличный.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8320/00 Essential Care, іонізація
Datum uporabe 2019-07-28
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8320/00 Essential Care, іонізація
Datum uporabe 2019-07-28
Eleonora
13/10/2019
България
Страхотен продукт
Невероятна преса за коса,доказала се във времето! Силно препоръчвам!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8320/00 Essential Care ion
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8320/00 Essential Care ion
Alexandra7
07/05/2019
România
Acest produs este extraordinar
Poți avea bucle sau par drept cu ușurință și precizie
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8320/00 Essential Care cu ioni
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8320/00 Essential Care cu ioni