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Izdelek ni več na voljo

Essential Care za ionsko oblikovanje

HP8320/00

4.5

| (8) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 88%

Ioni za enostavno ravne in sijoče lase

Daljši plošči novega ravnalnika Essential Care z ioni sta zasnovani posebej za hitro in enostavno uporabo, zato z njima hitreje oblikujete ravno in sijočo pričesko, hkrati pa sta tudi nežnejši do las.

Poglej vse prednosti

SenseIQ, naša najnaprednejša tehnologija, ki se prilagaja potrebam vaših las

s 100 mm dolgima ploščama

Ioni za enostavno ravne in sijoče lase

  • Daljši keramični plošči (100 mm)

  • Temperatura za prof. oblikovanje 210 °C

  • Ionsko oblikovanje

Dolgi plošči za hitro in enostavno ravnanje

Dolgi plošči za hitro in enostavno ravnanje

Daljši plošči omogočata boljši stik z lasmi in vam pomagata, da hitreje oblikujete čudovite ravne lase.

Boljša nega z ioni za sijočo in gladko pričesko

Boljša nega z ioni za sijočo in gladko pričesko

Oblikujte svojo pričesko z ioni. Negativno nabiti ioni preprečujejo statično naelektrenost, negujejo lase in zgladijo lasno povrhnjico, kar okrepi sijaj las. Rezultat so čudoviti, sijoči in gladki lasje brez kodrov.

Temperatura za profesionalno oblikovanje 210 °C za popolno pričesko

Temperatura za profesionalno oblikovanje 210 °C za popolno pričesko

Visoka temperatura vam omogoča spreminjanje oblike pričeske in vam zagotavlja popoln videz.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.5

od 5

8

Ocene

88%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
1

28/07/2020

Україна

Україна

Отлично справляется с задачей

Купила такой утюжок, хотела только Филипс, осталась довольна.Выравнивает отлично, не припалевает, волосы остаются мягкие . Быстро нагревается, быстро остывает. 5 минут укладки и как из салона.Класс!!!

Prednosti

Конечно за.Результат отличный.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8320/00 Essential Care, іонізація

Datum uporabe 2019-07-28

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8320/00 Essential Care, іонізація

Datum uporabe 2019-07-28

13/10/2019

България

България

Страхотен продукт

Невероятна преса за коса,доказала се във времето! Силно препоръчвам!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8320/00 Essential Care ion

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8320/00 Essential Care ion

07/05/2019

România

România

Acest produs este extraordinar

Poți avea bucle sau par drept cu ușurință și precizie

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8320/00 Essential Care cu ioni

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8320/00 Essential Care cu ioni

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