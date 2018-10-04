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Izdelek ni več na voljo

Ravnalnik las

HP8315/00

5

| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Naj lasje zasvetijo!

Ta ravnalnik s širokimi ploščami in ionsko tehnologijo vam bo pomagal do prelepih las in oblike v krajšem času. Velike plošče so bile posebej zasnovane, da oblikujejo več gostih ali dolgih las naenkrat

Poglej vse prednosti
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Ravnalnik las SalonStraight Active ION

Naj lasje zasvetijo!

Izjemno široki plošči za boljše rezultate pri gostih ali dolgih laseh

Izjemno široki plošči za boljše rezultate pri gostih ali dolgih laseh

Izjemno široki ravnalni plošči sta bili zasnovani posebej za goste ali dolge lase. Širši plošči lahko zravnata več las v enem potegu in obenem skrajšata čas oblikovanja pričeske.

Oblikovanje z ioni za sijočo in gladko pričesko

Oblikovanje z ioni za sijočo in gladko pričesko

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Keramična prevleka za izjemno gladko drsenje

Keramična prevleka za izjemno gladko drsenje

Gladke, s keramiko prevlečene plošče preprečujejo poškodovanje las med oblikovanjem pričeske.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

04/10/2018

Україна

Україна

Рекомендую

Рекомендую , отличный товар, отменное качество, очень довольна, пользуюсь уже 7 лет .

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8315/00 Straightener

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8315/00 Straightener

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  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 