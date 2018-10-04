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Naj lasje zasvetijo!
Ta ravnalnik s širokimi ploščami in ionsko tehnologijo vam bo pomagal do prelepih las in oblike v krajšem času. Velike plošče so bile posebej zasnovane, da oblikujejo več gostih ali dolgih las naenkrat
Izjemno široki ravnalni plošči sta bili zasnovani posebej za goste ali dolge lase. Širši plošči lahko zravnata več las v enem potegu in obenem skrajšata čas oblikovanja pričeske.
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Gladke, s keramiko prevlečene plošče preprečujejo poškodovanje las med oblikovanjem pričeske.
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Валентина
04/10/2018
Україна
Рекомендую
Рекомендую , отличный товар, отменное качество, очень довольна, пользуюсь уже 7 лет .
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8315/00 Straightener
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8315/00 Straightener
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)