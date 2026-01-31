Digitalna nastavitev toplote za gladko pričesko pri vseh vrstah las

Digitalna nastavitev toplote omogoča hitro izbiro želene funkcije ali prilagoditev temperature za oblikovanje z uporabo digitalnega zaslona, zato lahko na enostaven način izberete idealno temperaturo za določeno vrsto las in potrebe. Rezultat je popolna pričeska s pritiskom na gumb.