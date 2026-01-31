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HP8297/00
Naravno gladki z volumnom
Oblikovalnik Philips vam omogoča nežno oblikovanje naravne ravne pričeske ravno pravšnjega volumna las. Hitro, nežno in enostavno.
SenseIQ, naša najnaprednejša tehnologija, ki se prilagaja potrebam vaših las
Popoln nadzor napetosti ustvarja pravšnjo napetost med keramičnimi ploščami in lasmi za oblikovanje čudovite gladke pričeske, ki poveča vaš naravni volumen.
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Digitalna nastavitev toplote omogoča hitro izbiro želene funkcije ali prilagoditev temperature za oblikovanje z uporabo digitalnega zaslona, zato lahko na enostaven način izberete idealno temperaturo za določeno vrsto las in potrebe. Rezultat je popolna pričeska s pritiskom na gumb.
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