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  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
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Izdelek ni več na voljo

Ravnalnik las

HP8297/00

Naravno gladki z volumnom

Oblikovalnik Philips vam omogoča nežno oblikovanje naravne ravne pričeske ravno pravšnjega volumna las. Hitro, nežno in enostavno.

Poglej vse prednosti

SenseIQ, naša najnaprednejša tehnologija, ki se prilagaja potrebam vaših las

Ravnalnik za naravno ravno pričesko

Naravno gladki z volumnom

Popoln nadzor napetosti za gladko pričesko z naravnim volumnom

Popoln nadzor napetosti za gladko pričesko z naravnim volumnom

Popoln nadzor napetosti ustvarja pravšnjo napetost med keramičnimi ploščami in lasmi za oblikovanje čudovite gladke pričeske, ki poveča vaš naravni volumen.

Oblikovanje z ioni za sijočo in gladko pričesko

Oblikovanje z ioni za sijočo in gladko pričesko

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Digitalna nastavitev toplote za gladko pričesko pri vseh vrstah las

Digitalna nastavitev toplote za gladko pričesko pri vseh vrstah las

Digitalna nastavitev toplote omogoča hitro izbiro želene funkcije ali prilagoditev temperature za oblikovanje z uporabo digitalnega zaslona, zato lahko na enostaven način izberete idealno temperaturo za določeno vrsto las in potrebe. Rezultat je popolna pričeska s pritiskom na gumb.

Tehnične specifikacije

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