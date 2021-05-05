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Bolj zdrav sušilnik z inovativnim senzorjem
Sušilnik Philips ActiveCare ima edinstven senzor TempPrecision™, ki meri temperaturo las in samodejno zniža temperaturo, ko so lasje suhi. Zdrava vlažnost ostane v laseh.
SenseIQ, naša najnaprednejša tehnologija, ki se prilagaja potrebam vaših las
2300 W
Senzor TempPrecision
Nega z ioni
6 hitrosti/nastavitev temperature
Edinstven senzor TempPrecision™ med sušenjem meri temperaturo las in samodejno zniža temperaturo, ko so lasje suhi. Zdrava vlažnost se zadrži v laseh, zato ti ostanejo zdravi in sijoči. Ko je senzor vklopljen, indikator na vrhu sušilnika sveti.
Oblikovanje pričeske z ioni omogoča protistatično sušenje. Negativno nabiti ioni preprečujejo statično naelektrenost, negujejo lase in zgladijo lasno povrhnjico, kar okrepi sijaj las. Rezultat so čudoviti, sijoči in gladki lasje brez kodrov.
Keramični element proizvaja infrardečo toploto, ki je nežna in suši vaše lase od znotraj ter jih ščiti pred izsušitvijo, pri čemer se hitrost in učinkovitost ne zmanjšata.
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5.0
od 5
30
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Jana K
05/05/2021
Česká republika
Vysoušeč vlasů HP8270/00
Zkušenosti velice dobré,snadné zacházení i čistění.Mam ho asi 5 let a stále dobrá výkonnost.Doporučiji pro krátké i dlouhé vlasy
Prednosti
Snadné ovládáni a dobře přenosný
Slabosti
bez připomínek
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8270/00 Vysoušeč vlasů
Datum uporabe 2019-05-05
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8270/00 Vysoušeč vlasů
Datum uporabe 2019-05-05
Янко
02/09/2022
България
Preverjen kupec
Продукта е направен с мисъл за практичност.
Става и за деца. Работи безупречно. подходящ е за цялото семейство.
Prednosti
удобен, нисък шум, добра функционалност
Slabosti
няма
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8270/00 Сешоар
Datum uporabe 2020-09-02
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8270/00 Сешоар
Datum uporabe 2020-09-02
robjan5973
28/04/2015
Polska
Suszarka PHILIPS HP 8270/00 to partner dla Twoich włosów
Produkt jest rewelacyjny. Polecam wszystkim Paniom, które myślą o zakupie dobrego sprzętu, a Panom jako super prezent dla swoich dam. Naprawdę warto. Przydatne funkcje, ergonomia i wygląd to nieliczne zalety tej suszarki.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8270/00 Suszarka do włosów
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8270/00 Suszarka do włosów