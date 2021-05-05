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Izdelek ni več na voljo

Sušilnik za lase

HP8270/00

5

| (30) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Bolj zdrav sušilnik z inovativnim senzorjem

Sušilnik Philips ActiveCare ima edinstven senzor TempPrecision™, ki meri temperaturo las in samodejno zniža temperaturo, ko so lasje suhi. Zdrava vlažnost ostane v laseh.

Poglej vse prednosti

SenseIQ, naša najnaprednejša tehnologija, ki se prilagaja potrebam vaših las

Nežno sušenje las

Bolj zdrav sušilnik z inovativnim senzorjem

  • 2300 W

  • Senzor TempPrecision

  • Nega z ioni

  • 6 hitrosti/nastavitev temperature

100 % zaščita pred izsušitvijo las s senzorjem TempPrecision

100 % zaščita pred izsušitvijo las s senzorjem TempPrecision

Edinstven senzor TempPrecision™ med sušenjem meri temperaturo las in samodejno zniža temperaturo, ko so lasje suhi. Zdrava vlažnost se zadrži v laseh, zato ti ostanejo zdravi in sijoči. Ko je senzor vklopljen, indikator na vrhu sušilnika sveti.

Boljša nega z ioni za sijočo in gladko pričesko

Boljša nega z ioni za sijočo in gladko pričesko

Oblikovanje pričeske z ioni omogoča protistatično sušenje. Negativno nabiti ioni preprečujejo statično naelektrenost, negujejo lase in zgladijo lasno povrhnjico, kar okrepi sijaj las. Rezultat so čudoviti, sijoči in gladki lasje brez kodrov.

Boljša nega s keramičnimi elementi z infrardečo toploto

Boljša nega s keramičnimi elementi z infrardečo toploto

Keramični element proizvaja infrardečo toploto, ki je nežna in suši vaše lase od znotraj ter jih ščiti pred izsušitvijo, pri čemer se hitrost in učinkovitost ne zmanjšata.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

5.0

od 5

30

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

05/05/2021

Česká republika

Česká republika

Vysoušeč vlasů HP8270/00

Zkušenosti velice dobré,snadné zacházení i čistění.Mam ho asi 5 let a stále dobrá výkonnost.Doporučiji pro krátké i dlouhé vlasy

Prednosti

Snadné ovládáni a dobře přenosný

Slabosti

bez připomínek

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8270/00 Vysoušeč vlasů

Datum uporabe 2019-05-05

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8270/00 Vysoušeč vlasů

Datum uporabe 2019-05-05

02/09/2022

България

България

Preverjen kupec

Продукта е направен с мисъл за практичност.

Става и за деца. Работи безупречно. подходящ е за цялото семейство.

Prednosti

удобен, нисък шум, добра функционалност

Slabosti

няма

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8270/00 Сешоар

Datum uporabe 2020-09-02

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8270/00 Сешоар

Datum uporabe 2020-09-02

28/04/2015

Polska

Polska

Suszarka PHILIPS HP 8270/00 to partner dla Twoich włosów

Produkt jest rewelacyjny. Polecam wszystkim Paniom, które myślą o zakupie dobrego sprzętu, a Panom jako super prezent dla swoich dam. Naprawdę warto. Przydatne funkcje, ergonomia i wygląd to nieliczne zalety tej suszarki.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8270/00 Suszarka do włosów

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8270/00 Suszarka do włosów

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