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Izdelek ni več na voljo
ThermoProtect Ionic
2200 W
Nega z ioni
Masažni razpršilnik
Sušilnik za lase predstavlja sodoben in prefinjen pristop k zasnovi. Mehke in tekoče linije ter podaljšani deli prefinjeno izražajo ženstvenost, izpopolnjena zasnova in visokokakovostni materiali pa dokazujejo vrhunsko zmogljivost izdelka.
Temperatura s toplotno zaščito omogoča optimalno temperaturo sušenja in nudi dodatno zaščito pred pregrevanjem las. Z enako močnim zračnim tokom dobite najboljše rezultate na nežen način.
Profesionalni sušilnik za lase z močjo 2200 W ustvarja močan zračni tok. Kombinacija moči in hitrosti omogoča hitro ter preprosto sušenje in oblikovanje pričeske.
4.9
od 5
355
Ocene
99%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
miki.luky
01/02/2022
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Vysoušeč
Tento výrobek mohu doporučit, funguje výborně i při každodenním používání.
Prednosti
Spolehlivost, výdrž
Slabosti
-
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8243/00 Vysoušeč vlasů KeraShine
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8243/00 Vysoušeč vlasů KeraShine
Zbač
27/01/2022
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Super fén
Tento vysoušeč jsem vybírala podle jeho recenzí a musím přiznat,že i podle jeho vzhledu a barvy. Určitě ho doporučuji.
Prednosti
Vysušení vlasů s ním je mnohem rychlejší než s mými předchozími vysoušeci.
Slabosti
Rukojeť nelze složit, ale to mi nevadí.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DryCare Advanced BHD290/00 Vysoušeč vlasů
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DryCare Advanced BHD290/00 Vysoušeč vlasů
Misina
27/01/2022
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Výrobek má spoustu funkcí
Jsem velmi spokojená s fénem. Je lehký, možnost využití více stupňů teplot a difuzer na vlnité vlasy.
Prednosti
Lehký
Slabosti
Žádné
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DryCare Advanced HP8233/00 Vysoušeč vlasů
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DryCare Advanced HP8233/00 Vysoušeč vlasů
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)