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  • ThermoProtect omogoča hitro sušenje pri nižji temperaturi
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  • ThermoProtect omogoča hitro sušenje pri nižji temperaturi
  • ThermoProtect omogoča hitro sušenje pri nižji temperaturi
  • ThermoProtect omogoča hitro sušenje pri nižji temperaturi
  • ThermoProtect omogoča hitro sušenje pri nižji temperaturi
  • ThermoProtect omogoča hitro sušenje pri nižji temperaturi
  • ThermoProtect omogoča hitro sušenje pri nižji temperaturi
  • ThermoProtect omogoča hitro sušenje pri nižji temperaturi
  • ThermoProtect omogoča hitro sušenje pri nižji temperaturi
  • ThermoProtect omogoča hitro sušenje pri nižji temperaturi
  • ThermoProtect omogoča hitro sušenje pri nižji temperaturi
  • ThermoProtect omogoča hitro sušenje pri nižji temperaturi
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  • ThermoProtect omogoča hitro sušenje pri nižji temperaturi
  • ThermoProtect omogoča hitro sušenje pri nižji temperaturi
  • ThermoProtect omogoča hitro sušenje pri nižji temperaturi
  • ThermoProtect omogoča hitro sušenje pri nižji temperaturi
  • ThermoProtect omogoča hitro sušenje pri nižji temperaturi
  • ThermoProtect omogoča hitro sušenje pri nižji temperaturi
  • ThermoProtect omogoča hitro sušenje pri nižji temperaturi
  • ThermoProtect omogoča hitro sušenje pri nižji temperaturi
  • ThermoProtect omogoča hitro sušenje pri nižji temperaturi
  • ThermoProtect omogoča hitro sušenje pri nižji temperaturi

Izdelek ni več na voljo

DryCare AdvancedSušilnik za lase

HP8233/00

4.9
| (355) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 99%
ThermoProtect omogoča hitro sušenje pri nižji temperaturi
Zaščitite lase med hitrim sušenjem. Sušilnik za lase ima različne nastavitve hitrosti in temperature. Vsebuje tehnologiji ThermoProtect za hitro sušenje pri stalni negovalni temperaturi in TurboBoost ter nego z ioni.
Poglej vse prednosti
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

z masažnim razpršilnikom in 11 mm nastavkom za urejanje.

ThermoProtect omogoča hitro sušenje pri nižji temperaturi

  • ThermoProtect Ionic

  • 2200 W

  • Nega z ioni

  • Masažni razpršilnik

Elegantna ženska zasnova poudarja učinkovitost in kakovost

Elegantna ženska zasnova poudarja učinkovitost in kakovost

Sušilnik za lase predstavlja sodoben in prefinjen pristop k zasnovi. Mehke in tekoče linije ter podaljšani deli prefinjeno izražajo ženstvenost, izpopolnjena zasnova in visokokakovostni materiali pa dokazujejo vrhunsko zmogljivost izdelka.

Nastavitev temperature ThermoProtect

Nastavitev temperature ThermoProtect

Temperatura s toplotno zaščito omogoča optimalno temperaturo sušenja in nudi dodatno zaščito pred pregrevanjem las. Z enako močnim zračnim tokom dobite najboljše rezultate na nežen način.

Profesionalna moč 2200 W za popolno pričesko

Profesionalna moč 2200 W za popolno pričesko

Profesionalni sušilnik za lase z močjo 2200 W ustvarja močan zračni tok. Kombinacija moči in hitrosti omogoča hitro ter preprosto sušenje in oblikovanje pričeske.

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Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.9

od 5

355

Ocene

99%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

01/02/2022

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Vysoušeč

Tento výrobek mohu doporučit, funguje výborně i při každodenním používání.

Prednosti

Spolehlivost, výdrž

Slabosti

-

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8243/00 Vysoušeč vlasů KeraShine

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8243/00 Vysoušeč vlasů KeraShine

27/01/2022

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Super fén

Tento vysoušeč jsem vybírala podle jeho recenzí a musím přiznat,že i podle jeho vzhledu a barvy. Určitě ho doporučuji.

Prednosti

Vysušení vlasů s ním je mnohem rychlejší než s mými předchozími vysoušeci.

Slabosti

Rukojeť nelze složit, ale to mi nevadí.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DryCare Advanced BHD290/00 Vysoušeč vlasů

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DryCare Advanced BHD290/00 Vysoušeč vlasů

27/01/2022

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Výrobek má spoustu funkcí

Jsem velmi spokojená s fénem. Je lehký, možnost využití více stupňů teplot a difuzer na vlnité vlasy.

Prednosti

Lehký

Slabosti

Žádné

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DryCare Advanced HP8233/00 Vysoušeč vlasů

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DryCare Advanced HP8233/00 Vysoušeč vlasů

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  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 