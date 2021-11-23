2 leti garancije
ThermoProtect
2100 W
6 nastavitev za toploto in hitrost
Hladen zračni tok
Temperatura s toplotno zaščito omogoča optimalno temperaturo sušenja in nudi dodatno zaščito pred pregrevanjem las. Z enako močnim zračnim tokom dobite najboljše rezultate na nežen način.
Profesionalni sušilnik za lase z močjo 2100 W ustvarja močan zračni tok. Kombinacija moči in hitrosti omogoča hitro ter preprosto sušenje in oblikovanje pričeske.
Hitrost in toploto lahko enostavno nastavite, da oblikujete popolno pričesko. Šest različnih nastavitev zagotavlja popoln nadzor za natančno oblikovanje po vaši meri.
4.9
od 5
179
Ocene
98%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Spokojená uživatelka
23/11/2021
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Výrobek je skvělý!
Koupila jsem si fén na vlasy od Philipsu a od té doby mi vlasy neelektrizují, mám je hladké, lesklé a určitě nejsou nezdravě vysušené. Koupi bych všem doporučila!
Prednosti
Lehký, více teplot a rychlostí
Slabosti
Nemá nevýhody
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DryCare Advanced HP8230/00 Vysoušeč vlasů
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DryCare Advanced HP8230/00 Vysoušeč vlasů
mostecak007
06/06/2020
Česká republika
líbí se
fouká sqele fialový detail také super.Nemá se co vytknout
Prednosti
výkon
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DryCare Advanced HP8230/00 Vysoušeč vlasů
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DryCare Advanced HP8230/00 Vysoušeč vlasů
Bybba
29/01/2020
Česká republika
Výkonný a pohodlný.
Tento fén nabízí silný výkon, vlasy nekazí, velmi pohodlný, krásný design. Ideální volba. Fén který dělá radost celé naší rodině. Děkujeme.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DryCare Advanced HP8230/00 Vysoušeč vlasů
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DryCare Advanced HP8230/00 Vysoušeč vlasů
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)