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  • ThermoProtect omogoča hitro sušenje pri nižji temperaturi
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  • ThermoProtect omogoča hitro sušenje pri nižji temperaturi
  • ThermoProtect omogoča hitro sušenje pri nižji temperaturi
  • ThermoProtect omogoča hitro sušenje pri nižji temperaturi
  • ThermoProtect omogoča hitro sušenje pri nižji temperaturi
  • ThermoProtect omogoča hitro sušenje pri nižji temperaturi
  • ThermoProtect omogoča hitro sušenje pri nižji temperaturi
  • ThermoProtect omogoča hitro sušenje pri nižji temperaturi
  • ThermoProtect omogoča hitro sušenje pri nižji temperaturi
  • ThermoProtect omogoča hitro sušenje pri nižji temperaturi
  • ThermoProtect omogoča hitro sušenje pri nižji temperaturi
  • ThermoProtect omogoča hitro sušenje pri nižji temperaturi
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  • ThermoProtect omogoča hitro sušenje pri nižji temperaturi
  • ThermoProtect omogoča hitro sušenje pri nižji temperaturi
  • ThermoProtect omogoča hitro sušenje pri nižji temperaturi
  • ThermoProtect omogoča hitro sušenje pri nižji temperaturi
  • ThermoProtect omogoča hitro sušenje pri nižji temperaturi
  • ThermoProtect omogoča hitro sušenje pri nižji temperaturi
  • ThermoProtect omogoča hitro sušenje pri nižji temperaturi
  • ThermoProtect omogoča hitro sušenje pri nižji temperaturi
  • ThermoProtect omogoča hitro sušenje pri nižji temperaturi
  • ThermoProtect omogoča hitro sušenje pri nižji temperaturi

DryCare AdvancedSušilnik za lase

HP8230/00

4.9
| (179) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 98%
ThermoProtect omogoča hitro sušenje pri nižji temperaturi
Zaščitite lase med hitrim sušenjem. Različne nastavitve hitrosti in temperature vam omogočajo izbiro želenega načina sušenja, tehnologija ThermoProtect pa hitro sušenje pri stalni negovalni temperaturi.
Poglej vse prednosti
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

s 14 mm nastavkom za urejanje.

ThermoProtect omogoča hitro sušenje pri nižji temperaturi

  • ThermoProtect

  • 2100 W

  • 6 nastavitev za toploto in hitrost

  • Hladen zračni tok

Nastavitev temperature ThermoProtect

Nastavitev temperature ThermoProtect

Temperatura s toplotno zaščito omogoča optimalno temperaturo sušenja in nudi dodatno zaščito pred pregrevanjem las. Z enako močnim zračnim tokom dobite najboljše rezultate na nežen način.

Profesionalna moč 2100 W za popolno pričesko

Profesionalna moč 2100 W za popolno pričesko

Profesionalni sušilnik za lase z močjo 2100 W ustvarja močan zračni tok. Kombinacija moči in hitrosti omogoča hitro ter preprosto sušenje in oblikovanje pričeske.

Šest prilagodljivih nastavitev hitrosti in temperature za popoln nadzor

Šest prilagodljivih nastavitev hitrosti in temperature za popoln nadzor

Hitrost in toploto lahko enostavno nastavite, da oblikujete popolno pričesko. Šest različnih nastavitev zagotavlja popoln nadzor za natančno oblikovanje po vaši meri.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.9

od 5

179

Ocene

98%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

23/11/2021

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Výrobek je skvělý!

Koupila jsem si fén na vlasy od Philipsu a od té doby mi vlasy neelektrizují, mám je hladké, lesklé a určitě nejsou nezdravě vysušené. Koupi bych všem doporučila!

Prednosti

Lehký, více teplot a rychlostí

Slabosti

Nemá nevýhody

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DryCare Advanced HP8230/00 Vysoušeč vlasů

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DryCare Advanced HP8230/00 Vysoušeč vlasů

06/06/2020

Česká republika

Česká republika

líbí se

fouká sqele fialový detail také super.Nemá se co vytknout

Prednosti

výkon

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DryCare Advanced HP8230/00 Vysoušeč vlasů

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DryCare Advanced HP8230/00 Vysoušeč vlasů

29/01/2020

Česká republika

Česká republika

Výkonný a pohodlný.

Tento fén nabízí silný výkon, vlasy nekazí, velmi pohodlný, krásný design. Ideální volba. Fén který dělá radost celé naší rodině. Děkujeme.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DryCare Advanced HP8230/00 Vysoušeč vlasů

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DryCare Advanced HP8230/00 Vysoušeč vlasů

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  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 