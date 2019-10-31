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Izdelek ni več na voljo

SalonDry ControlSušilnik za lase

HP8183/00

4.9

| (19) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 95%

Sušenje, urejanje in oblikovanje pričeske po vašem okusu

Prevzemite nadzor nad sušenjem s sušilnikom SalonDry Control. 2200 W profesionalne moči sušenja, 4-krat več ionov in različne nastavitve zagotavljajo vrhunske in sijoče rezultate – pri sušenju, utrjevanju in oblikovanju pričeske.

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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Sušilnik za lase SalonDry Control

Sušenje, urejanje in oblikovanje pričeske po vašem okusu

  • 2200 W

Profesionalna moč 2200 W za popolno pričesko

Profesionalna moč 2200 W za popolno pričesko

Profesionalni sušilnik za lase z močjo 2200 W ustvarja močan zračni tok. Kombinacija moči in hitrosti omogoča hitro ter preprosto sušenje in oblikovanje pričeske.

Oblikovanje pričeske s 4-krat več ioni za neverjetno sijoče lase

Oblikovanje pričeske s 4-krat več ioni za neverjetno sijoče lase

Privoščite svoji pričeski oblikovanje z ioni. Ta sušilnik oddaja 4-krat več negativno nabitih ionov od drugih sušilnikov. Izjemni tok ionov učinkoviteje preprečuje statično naelektrenost, neguje lase in zgladi lasno povrhnjico. Rezultat je čudovito sijoča in gladka pričeska. Naj lasje zasvetijo!

Šest prilagodljivih nastavitev hitrosti in temperature za popoln nadzor

Šest prilagodljivih nastavitev hitrosti in temperature za popoln nadzor

Hitrost in toploto lahko enostavno nastavite, da oblikujete popolno pričesko. Šest različnih nastavitev zagotavlja popoln nadzor za natančno oblikovanje po vaši meri.

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Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.9

od 5

19

Ocene

95%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

31/10/2019

Україна

Україна

Найкращий з усіх, які були до нього!

Такий фен подарував чоловік 6 років тому. Мені сподобався! Ніразу не зламався, все працює і дотепер чудово. Легкий, простий у використанні. Має функцію іонізаціі. Волосся після сушки ним не перепалене, легке, не наелектризоване, слухняне. Коли була у мами, то користувалася іі іншим феном. І різницю відчула... Тепер, навіть якщо іду у відрядження, то завжди беру його з собою. Це найкращий фен, який колись був у мене. Всім рекомендую цей бренд!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer

11/04/2019

Україна

Україна

Феном довольна, работает безотказно.

Фен приобрела лет 7 назад примерно, не жалею. В использовании прост, есть два режима, сильнее и слабее сушка. Есть так же режим турбо и прохладный воздух. Надеюсь еще прослужит много лет.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer

10/04/2019

Україна

Україна

Мой любимый фен!

При покупке фена остановила свой выбор именно на этой модели и не пожалела. Понравилась функция ионизации, я блондинка и для меня важно не пересушивать волосы. Кроме того, перестали электризоваться волосы. Насадка диффузора прекрасно справляется с задачей укладки моих волнистых волос, также придает объем. Нареканий нет, поэтому смело рекомендую!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer

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  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 