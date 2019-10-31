Izdelek ni več na voljo
Sušenje, urejanje in oblikovanje pričeske po vašem okusu
Prevzemite nadzor nad sušenjem s sušilnikom SalonDry Control. 2200 W profesionalne moči sušenja, 4-krat več ionov in različne nastavitve zagotavljajo vrhunske in sijoče rezultate – pri sušenju, utrjevanju in oblikovanju pričeske.
2200 W
Profesionalni sušilnik za lase z močjo 2200 W ustvarja močan zračni tok. Kombinacija moči in hitrosti omogoča hitro ter preprosto sušenje in oblikovanje pričeske.
Privoščite svoji pričeski oblikovanje z ioni. Ta sušilnik oddaja 4-krat več negativno nabitih ionov od drugih sušilnikov. Izjemni tok ionov učinkoviteje preprečuje statično naelektrenost, neguje lase in zgladi lasno povrhnjico. Rezultat je čudovito sijoča in gladka pričeska. Naj lasje zasvetijo!
Hitrost in toploto lahko enostavno nastavite, da oblikujete popolno pričesko. Šest različnih nastavitev zagotavlja popoln nadzor za natančno oblikovanje po vaši meri.
4.9
od 5
19
Ocene
95%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
lyudashv
31/10/2019
Україна
Найкращий з усіх, які були до нього!
Такий фен подарував чоловік 6 років тому. Мені сподобався! Ніразу не зламався, все працює і дотепер чудово. Легкий, простий у використанні. Має функцію іонізаціі. Волосся після сушки ним не перепалене, легке, не наелектризоване, слухняне. Коли була у мами, то користувалася іі іншим феном. І різницю відчула... Тепер, навіть якщо іду у відрядження, то завжди беру його з собою. Це найкращий фен, який колись був у мене. Всім рекомендую цей бренд!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer
Alenkaponka
11/04/2019
Україна
Феном довольна, работает безотказно.
Фен приобрела лет 7 назад примерно, не жалею. В использовании прост, есть два режима, сильнее и слабее сушка. Есть так же режим турбо и прохладный воздух. Надеюсь еще прослужит много лет.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer
Hellen
10/04/2019
Україна
Мой любимый фен!
При покупке фена остановила свой выбор именно на этой модели и не пожалела. Понравилась функция ионизации, я блондинка и для меня важно не пересушивать волосы. Кроме того, перестали электризоваться волосы. Насадка диффузора прекрасно справляется с задачей укладки моих волнистых волос, также придает объем. Нареканий нет, поэтому смело рекомендую!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)