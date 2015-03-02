Izdelek ni več na voljo
Boljša nega las
Nadzirajte sušenje vaših las z novim sušilnikom Care &Control 1400 W
SenseIQ, naša najnaprednejša tehnologija, ki se prilagaja potrebam vaših las
1400 W
Care&Control
Zložljivo
Sušilnik z močjo 1400 W proizvaja optimalni zračni tok in nežno moč sušenja za čudovite pričeske vsak dan.
Hitrost in toploto lahko enostavno nastavite, da dosežete popoln končni rezultat. Tri prilagodljive nastavitve zagotavljajo natančno oblikovanje po vaši meri.
Prednost tega sušilnika je zložljiv ročaj. Rezultat je majhen, kompakten sušilnik za lase, ki ga lahko enostavno pospravite tudi v najmanjše prostore in vzamete kamorkoli.
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Nagrade
4.7
od 5
3
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
iwko24
02/03/2015
Polska
Świetna suszarka ze składaną rączką.
Suszarka do włosów o mocy 1400 Posiada wąski koncentrator. Działanie koncentratora polega na skupianiu nadmuchu powietrza poprzez jego uwalnianie przez otwór i kierowanie na konkretne obszary. To umożliwia precyzyjne modelowanie, wprowadzanie ostatnich poprawek i wykańczanie fryzury. Bezpieczne suszenie dzięki 2 elastycznym ustawieniom prędkości Wygodny zaczep do zawieszania.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8116/00 Suszarka do włosów
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8116/00 Suszarka do włosów
olena262
25/02/2015
Polska
Super produkt
Jestem z niej bardzo zadowolona, kupiłam ją w okresie kiedy nie miałam zbyt dużo pieniędzy a to była niezbyt droga suszarka. jak na tą cenę nie mogłam lepiej trafić, na dodatek bardzo ładnie wygląda :)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8116/00 Suszarka do włosów
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8116/00 Suszarka do włosów
helen2018
10/08/2019
Україна
в дорогу те що треба
купила в місцевому магазині в дорогу. в валізі займає небагато місця, потім ще позичала подругам. усі задоволені. з часом ручка погано розкладалася і треба було підтримувати її пальцем. при перенагріванні переставав працювати і треба було чекати доки охолоне. а так волосся сушить добре, є гаряче і холодне повітря.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8116/70 Hairdryer
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8116/70 Hairdryer