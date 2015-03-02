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Izdelek ni več na voljo

Sušilnik za lase

HP8116/00

4.7

| (3) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

1 nagrada

Boljša nega las

Nadzirajte sušenje vaših las z novim sušilnikom Care &Control 1400 W

Poglej vse prednosti

SenseIQ, naša najnaprednejša tehnologija, ki se prilagaja potrebam vaših las

Sušilnik za lase Care&Control

Boljša nega las

  • 1400 W

  • Care&Control

  • Zložljivo

1400 W za hitro in nežno sušenje

1400 W za hitro in nežno sušenje

Sušilnik z močjo 1400 W proizvaja optimalni zračni tok in nežno moč sušenja za čudovite pričeske vsak dan.

Tri prilagodljive nastavitve za večji nadzor

Tri prilagodljive nastavitve za večji nadzor

Hitrost in toploto lahko enostavno nastavite, da dosežete popoln končni rezultat. Tri prilagodljive nastavitve zagotavljajo natančno oblikovanje po vaši meri.

Zložljiv ročaj za enostavno prenašanje

Zložljiv ročaj za enostavno prenašanje

Prednost tega sušilnika je zložljiv ročaj. Rezultat je majhen, kompakten sušilnik za lase, ki ga lahko enostavno pospravite tudi v najmanjše prostore in vzamete kamorkoli.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Slika AWARD-612375

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.7

od 5

3

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

02/03/2015

Polska

Polska

Świetna suszarka ze składaną rączką.

Suszarka do włosów o mocy 1400 Posiada wąski koncentrator. Działanie koncentratora polega na skupianiu nadmuchu powietrza poprzez jego uwalnianie przez otwór i kierowanie na konkretne obszary. To umożliwia precyzyjne modelowanie, wprowadzanie ostatnich poprawek i wykańczanie fryzury. Bezpieczne suszenie dzięki 2 elastycznym ustawieniom prędkości Wygodny zaczep do zawieszania.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8116/00 Suszarka do włosów

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8116/00 Suszarka do włosów

25/02/2015

Polska

Polska

Super produkt

Jestem z niej bardzo zadowolona, kupiłam ją w okresie kiedy nie miałam zbyt dużo pieniędzy a to była niezbyt droga suszarka. jak na tą cenę nie mogłam lepiej trafić, na dodatek bardzo ładnie wygląda :)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8116/00 Suszarka do włosów

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8116/00 Suszarka do włosów

10/08/2019

Україна

Україна

в дорогу те що треба

купила в місцевому магазині в дорогу. в валізі займає небагато місця, потім ще позичала подругам. усі задоволені. з часом ручка погано розкладалася і треба було підтримувати її пальцем. при перенагріванні переставав працювати і треба було чекати доки охолоне. а так волосся сушить добре, є гаряче і холодне повітря.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8116/70 Hairdryer

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8116/70 Hairdryer

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