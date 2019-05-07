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Boljša nega las
Nadzorovano sušenje las z novim sušilnikom Care&Control moči 1200 W.
SenseIQ, naša najnaprednejša tehnologija, ki se prilagaja potrebam vaših las
1200 W
Salon Essential
Zložljivo
Sušilnik z močjo 1200 W proizvaja optimalni zračni tok in nežno moč sušenja za čudovite pričeske vsak dan.
Hitrost in toploto lahko enostavno nastavite, da dosežete popoln končni rezultat. Tri prilagodljive nastavitve zagotavljajo natančno oblikovanje po vaši meri.
Prednost tega sušilnika je zložljiv ročaj. Rezultat je majhen, kompakten sušilnik za lase, ki ga lahko enostavno pospravite tudi v najmanjše prostore in vzamete kamorkoli.
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Nagrade
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
MihaelaD
07/05/2019
România
Recomand
Practic și ușor de utilizat! Îl folosesc de mult timp. Îl recomand!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8115/00 Uscător de păr
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8115/00 Uscător de păr