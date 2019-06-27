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Izdelek ni več na voljo

Salon Essential

HP8106/00

4.9

| (10) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Osnovna nega las

Ta sušilnik za lase uporabljajte za pravilno oblikovanje pričeske

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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Nežno sušenje las

Osnovna nega las

  • Salon Essential

  • sušilnik za lase

1400 W za hitro in nežno sušenje

1400 W za hitro in nežno sušenje

Sušilnik z močjo 1400 W proizvaja optimalni zračni tok in nežno moč sušenja za čudovite pričeske vsak dan.

Tri prilagodljive nastavitve za večji nadzor

Tri prilagodljive nastavitve za večji nadzor

Hitrost in toploto lahko enostavno nastavite, da dosežete popoln končni rezultat. Tri prilagodljive nastavitve zagotavljajo natančno oblikovanje po vaši meri.

Zložljiv ročaj za enostavno prenašanje

Zložljiv ročaj za enostavno prenašanje

Prednost tega sušilnika je zložljiv ročaj. Rezultat je majhen, kompakten sušilnik za lase, ki ga lahko enostavno pospravite tudi v najmanjše prostore in vzamete kamorkoli.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.9

od 5

10

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

27/06/2019

Україна

Україна

Відмінний фен, простий і не дорогий

Відмінний фен, - характеристикам відповідає, висушує швидко, зручний для подорожей, надійний, служить уже більше двох років.

Ta ocena je bila podana za HP8106/00 Salon Essential

Ta ocena je bila podana za HP8106/00 Salon Essential

08/04/2019

Україна

Україна

дуже задоволена покупкою!

Легкий, компактний, достатньо потужний на свій розмір. Користуюсь ним як вдома, так і під час подорожей) і ціна дуже навіть адекватна!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8106/00 Salon Essential

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8106/00 Salon Essential

18/08/2018

Magyarország

Magyarország

Kompakt. Utazáshoz tökéletes. Nagyon szeretem.

Utazásokkor használom leginkább a kis mérete miatt. Teljesen meg vagyok vele elégedve. Csak ajànlani tudom.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8106/00 Salon Essential

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8106/00 Salon Essential

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  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 