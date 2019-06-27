Izdelek ni več na voljo
Osnovna nega las
Ta sušilnik za lase uporabljajte za pravilno oblikovanje pričeske
Salon Essential
sušilnik za lase
Sušilnik z močjo 1400 W proizvaja optimalni zračni tok in nežno moč sušenja za čudovite pričeske vsak dan.
Hitrost in toploto lahko enostavno nastavite, da dosežete popoln končni rezultat. Tri prilagodljive nastavitve zagotavljajo natančno oblikovanje po vaši meri.
Prednost tega sušilnika je zložljiv ročaj. Rezultat je majhen, kompakten sušilnik za lase, ki ga lahko enostavno pospravite tudi v najmanjše prostore in vzamete kamorkoli.
4.9
od 5
10
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
OlenaLa
27/06/2019
Україна
Відмінний фен, простий і не дорогий
Відмінний фен, - характеристикам відповідає, висушує швидко, зручний для подорожей, надійний, служить уже більше двох років.
Ta ocena je bila podana za HP8106/00 Salon Essential
Ta ocena je bila podana za HP8106/00 Salon Essential
mar2707
08/04/2019
Україна
дуже задоволена покупкою!
Легкий, компактний, достатньо потужний на свій розмір. Користуюсь ним як вдома, так і під час подорожей) і ціна дуже навіть адекватна!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8106/00 Salon Essential
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8106/00 Salon Essential
ever4get2
18/08/2018
Magyarország
Kompakt. Utazáshoz tökéletes. Nagyon szeretem.
Utazásokkor használom leginkább a kis mérete miatt. Teljesen meg vagyok vele elégedve. Csak ajànlani tudom.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8106/00 Salon Essential
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8106/00 Salon Essential
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)