Izdelek ni več na voljo
Osnovna nega las
Ta sušilnik za lase uporabljajte za pravilno oblikovanje pričeske
Salon Essential
sušilnik za lase
Sušilnik z močjo 1200 W proizvaja optimalni zračni tok in nežno moč sušenja za čudovite pričeske vsak dan.
Hitrost in toploto lahko enostavno nastavite, da dosežete popoln končni rezultat. Tri prilagodljive nastavitve zagotavljajo natančno oblikovanje po vaši meri.
Prednost tega sušilnika je zložljiv ročaj. Rezultat je majhen, kompakten sušilnik za lase, ki ga lahko enostavno pospravite tudi v najmanjše prostore in vzamete kamorkoli.
4.5
od 5
4
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
nabuckofly
24/06/2019
Україна
Якість перевірена часом
Цей фен у нашій квартирі близько 10 років. Досі відмінно працює навіть після численних падінь за час експлуатацій. Сестра купувала його з першої зарплати, з перших днів увімкнений у ванній кімнаті на постійній основі. До роботи жодних зауважень. Тривалість роботи вражає, не знаю чи він ще є у продажі, але його точно можна рекомендувати без вагань до купівлі
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8105/00 Salon Essential
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8105/00 Salon Essential
Pauletta
17/09/2014
Polska
Wydajne suszenie i wygoda
A jestem posiadaczką włosów bardzo długich i gęstych. Na dodatek uroczo wygląda w łazience.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8105/00 Salon Essential
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8105/00 Salon Essential
Rendzi1974
18/12/2013
Polska
Bardzo dobra, wydajna i poręczna suszarka.
Wszystko co być powinno, łatwość i poręczność użytkowania, estetyczna, składana rączka co jest dodatkowym atutem.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8105/00 Salon Essential
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8105/00 Salon Essential
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)