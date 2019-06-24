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Izdelek ni več na voljo

Salon Essential

HP8105/00

4.5

| (4) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Osnovna nega las

Ta sušilnik za lase uporabljajte za pravilno oblikovanje pričeske

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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Nežno sušenje las

Osnovna nega las

  • Salon Essential

  • sušilnik za lase

1200 W za nežno sušenje in čudovite rezultate

1200 W za nežno sušenje in čudovite rezultate

Sušilnik z močjo 1200 W proizvaja optimalni zračni tok in nežno moč sušenja za čudovite pričeske vsak dan.

Tri prilagodljive nastavitve za večji nadzor

Tri prilagodljive nastavitve za večji nadzor

Hitrost in toploto lahko enostavno nastavite, da dosežete popoln končni rezultat. Tri prilagodljive nastavitve zagotavljajo natančno oblikovanje po vaši meri.

Zložljiv ročaj za enostavno prenašanje

Zložljiv ročaj za enostavno prenašanje

Prednost tega sušilnika je zložljiv ročaj. Rezultat je majhen, kompakten sušilnik za lase, ki ga lahko enostavno pospravite tudi v najmanjše prostore in vzamete kamorkoli.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.5

od 5

4

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
2
1

24/06/2019

Україна

Україна

Якість перевірена часом

Цей фен у нашій квартирі близько 10 років. Досі відмінно працює навіть після численних падінь за час експлуатацій. Сестра купувала його з першої зарплати, з перших днів увімкнений у ванній кімнаті на постійній основі. До роботи жодних зауважень. Тривалість роботи вражає, не знаю чи він ще є у продажі, але його точно можна рекомендувати без вагань до купівлі

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8105/00 Salon Essential

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8105/00 Salon Essential

17/09/2014

Polska

Polska

Wydajne suszenie i wygoda

A jestem posiadaczką włosów bardzo długich i gęstych. Na dodatek uroczo wygląda w łazience.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8105/00 Salon Essential

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8105/00 Salon Essential

18/12/2013

Polska

Polska

Bardzo dobra, wydajna i poręczna suszarka.

Wszystko co być powinno, łatwość i poręczność użytkowania, estetyczna, składana rączka co jest dodatkowym atutem.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8105/00 Salon Essential

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8105/00 Salon Essential

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  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 