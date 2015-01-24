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HP6578/00
V nekaj minutah do gladkosti, ki traja več tednov
Depilator SatinPerfect ima posebej široko glavo in teksturirane keramične diske, ki lahko naenkrat odstranijo več dlak, zato je odstranjevanje dlak z njim prav posebno doživetje. Želite imeti gladko kožo, ki ostane takšna do štiri tedne? V nekaj minutah si lahko zagotovite gladkost, ki traja več tednov!
Luksuzni komplet za depilacijo
Brezžično
S tem brezžičnim depilatorjem se lahko depilirate kjerkoli. 1-urno hitro polnjenje omogoča do 40 minut brezžične depilacije.
Posebej široka depilacijska glava naenkrat zajame in odstrani več dlačic ter že v nekaj minutah zagotovi dolgotrajne in izjemno gladke rezultate
Nežna vibracijska masažna ploščica spodbuja in pomirja kožo za udobnejše depiliranje
4.0
od 5
16
Ocene
radmila13
24/01/2015
Česká republika
Opravdu výborný
Je to už můj druhý,stejný epilátor. Nedám na něj dopustit a jiný bych už ani nechtěla.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SatinPerfect HP6578/00 Epilátor
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SatinPerfect HP6578/00 Epilátor
AnnaK
09/09/2013
Česká republika
Funguje skvěle i po 2letech.
Dostatečná výdrž baterie, snadné ovládání, depilaci i epilaci zvládá k naprosté spokojenosti
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SatinPerfect HP6578/00 Epilátor
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SatinPerfect HP6578/00 Epilátor
EwelinaZ
21/12/2013
Polska
Doskonały produkt na początek i "dla zaawansowanych"
Używam tego depilatora od kilkunastu miesięcy i nie zamieniłabym go na żaden inny! Wymienne końcówki (masująca, podnosząca włoski itd.) pozwalają dopasować go do własnych potrzeb. Końcówka zmieniająca depilator w golarkę jest świetnym pomysłem - nie trzeba kupować dwóch urządzeń, a osobny mini-depilator pozwala usuwać włoski nawet z bardzo wrażliwych miejsc. Bateria po naładowaniu jest wytrzymała (wytrzymuje spokojnie kilka użyć - depilacja całych nóg), a długi kabel zasilacza pozwala na korzystanie z urządzenia nawet gdy bateria rozładuje się w trakcie pracy (niektórzy, jak ja, nie zawsze pamiętają by ją naładować).
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SatinPerfect HP6578/00 Epilator
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SatinPerfect HP6578/00 Epilator