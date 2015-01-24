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Izdelek ni več na voljo

SatinPerfectDepilator

HP6578/00

4

| (16) Ocene

V nekaj minutah do gladkosti, ki traja več tednov

Depilator SatinPerfect ima posebej široko glavo in teksturirane keramične diske, ki lahko naenkrat odstranijo več dlak, zato je odstranjevanje dlak z njim prav posebno doživetje. Želite imeti gladko kožo, ki ostane takšna do štiri tedne? V nekaj minutah si lahko zagotovite gladkost, ki traja več tednov!

Poglej vse prednosti

V nekaj minutah do gladkosti, ki traja več tednov

  • Luksuzni komplet za depilacijo

  • Brezžično

Do 40 minut brezžične depilacije, hitro 1-urno polnjenje

Do 40 minut brezžične depilacije, hitro 1-urno polnjenje

S tem brezžičnim depilatorjem se lahko depilirate kjerkoli. 1-urno hitro polnjenje omogoča do 40 minut brezžične depilacije.

Posebej široka glava naenkrat odstrani več dlak

Posebej široka glava naenkrat odstrani več dlak

Posebej široka depilacijska glava naenkrat zajame in odstrani več dlačic ter že v nekaj minutah zagotovi dolgotrajne in izjemno gladke rezultate

Vibracijska masažna ploščica spodbuja in pomirja kožo

Nežna vibracijska masažna ploščica spodbuja in pomirja kožo za udobnejše depiliranje

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.0

od 5

16

Ocene

24/01/2015

Česká republika

Česká republika

Opravdu výborný

Je to už můj druhý,stejný epilátor. Nedám na něj dopustit a jiný bych už ani nechtěla.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SatinPerfect HP6578/00 Epilátor

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SatinPerfect HP6578/00 Epilátor

09/09/2013

Česká republika

Česká republika

Funguje skvěle i po 2letech.

Dostatečná výdrž baterie, snadné ovládání, depilaci i epilaci zvládá k naprosté spokojenosti

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SatinPerfect HP6578/00 Epilátor

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SatinPerfect HP6578/00 Epilátor

21/12/2013

Polska

Polska

Doskonały produkt na początek i "dla zaawansowanych"

Używam tego depilatora od kilkunastu miesięcy i nie zamieniłabym go na żaden inny! Wymienne końcówki (masująca, podnosząca włoski itd.) pozwalają dopasować go do własnych potrzeb. Końcówka zmieniająca depilator w golarkę jest świetnym pomysłem - nie trzeba kupować dwóch urządzeń, a osobny mini-depilator pozwala usuwać włoski nawet z bardzo wrażliwych miejsc. Bateria po naładowaniu jest wytrzymała (wytrzymuje spokojnie kilka użyć - depilacja całych nóg), a długi kabel zasilacza pozwala na korzystanie z urządzenia nawet gdy bateria rozładuje się w trakcie pracy (niektórzy, jak ja, nie zawsze pamiętają by ją naładować).

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SatinPerfect HP6578/00 Epilator

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SatinPerfect HP6578/00 Epilator

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