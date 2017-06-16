Izdelek ni več na voljo
V nekaj minutah do gladkosti, ki traja več tednov
Depilator SatinPerfect ima posebej široko glavo in teksturirane keramične diske, ki lahko naenkrat odstranijo več dlak, zato je odstranjevanje dlak z njim prav posebno doživetje. Želite imeti gladko kožo, ki ostane takšna do štiri tedne? V nekaj minutah si lahko zagotovite gladkost, ki traja več tednov!
Za telo in obraz
Brezžično
S tem brezžičnim depilatorjem se lahko depilirate kjerkoli. 1-urno hitro polnjenje omogoča do 40 minut brezžične depilacije.
Posebej široka depilacijska glava naenkrat zajame in odstrani več dlačic ter že v nekaj minutah zagotovi dolgotrajne in izjemno gladke rezultate
Nežna vibracijska masažna ploščica spodbuja in pomirja kožo za udobnejše depiliranje
5.0
od 5
4
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
martina666
16/06/2017
Česká republika
Super epilátor
Perfektní, přesný, pěkně sedí do ruky. Za tu dobu co ho mám je výborná i baterie. Funguje jak na kabel tak po nabití. Vydrží dlouho. Má hodně příslušenství. Jen u toho holítka na citlivá místa je škoda že už mi přijde že je to tupé, tahá to.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SatinPerfect HP6576 Epilátor
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SatinPerfect HP6576 Epilátor
PawełJ23
29/11/2013
Polska
Bardzo wygodny w użytkowaniu
Depilator który kupiłem dla żony występuje w bardzo bogatym zestawie który w zupełności spełnia zadania dla których został wyprodukowany. Żona z prezentu jest bardzo zadowolona
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SatinPerfect HP6576 Epilator
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SatinPerfect HP6576 Epilator
Małgorzatka
26/05/2012
Polska
REWELACJA!
Zestaw nasadek depilujących - naprawdę jest w czym wybierać ale przede wszystkim dwie nasadki które naciągają i masują skórę naprawdę działają - moim zdaniem lepiej niż nasadka lodowa. Szeroka głowica pęset wychwytuje więcej włosków za jednym przeciągnięciem. Bardzo wygodny w użyciu. Dodatkowo nasadka golarka – goli bardzo dobrze – łatwa w czyszczeniu. Opływowy kształt powoduje że bardzo dobrze trzyma się w dłoni. Ekskluzywny wygląd przyciąga wzrok.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SatinPerfect HP6576 Epilator
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SatinPerfect HP6576 Epilator