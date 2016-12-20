Izdelek ni več na voljo
V nekaj minutah do gladkosti, ki traja več tednov
Depilator SatinPerfect ima posebej široko glavo in teksturirane keramične diske, ki lahko naenkrat odstranijo več dlak, zato je odstranjevanje dlak z njim prav posebno doživetje. Želite imeti gladko kožo, ki ostane takšna do štiri tedne? V nekaj minutah si lahko zagotovite gladkost, ki traja več tednov!
Fini
Posebej široka depilacijska glava naenkrat zajame in odstrani več dlačic ter že v nekaj minutah zagotovi dolgotrajne in izjemno gladke rezultate
Nežna vibracijska masažna ploščica spodbuja in pomirja kožo za udobnejše depiliranje
Vgrajena lučka Opti-light jasno razkrije najmanjše, najtanjše dlačice
4.8
od 5
4
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Emica
20/12/2016
Slovenija
Zelo dober odstranjevalec! Vreden svojega denarja.
Ta izdelek uporabljam že najmanj 3 leta. Priporočila bi ga vsem, ki razmilšjajo o nakupu! Vreden je svojega denarja, saj res odstrani vse nezaželjene dlačice. Jaz ga uporabljam za depilacijo nog - po redni uporabi so moje dlačice mehkejše in že po drugi ali treji uporabi, depilacija ni nič boleča. Kljub vsemu, je koža gladka zgolj teden dni, in ne kaj več.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SatinPerfect HP6574/20 Depilator
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SatinPerfect HP6574/20 Depilator
ІгорМ
09/04/2019
Україна
Дружина задоволена подарунком
Подарував дружині близько чотирьох років тому (попередній ,також Філіпс, зламався - стерлися пластикові шестерні) з цього часу регулярно ним користується . Головні переваги : відсутні больові відчуття ,якісне виконання своєї функції, довготривале використання, зручний чохол.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SatinPerfect HP6574/00 Епілятор
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SatinPerfect HP6574/00 Епілятор
Anna8
24/01/2019
Magyarország
Szuper
Már régebben vettem.Szeretem,hogy használat közben megvilágítja a kezelt részt,így a legkissebb szőrszálak sem kerülik el a figyelmemet.Jól illeszkedik,így könnyű használni.Nagy előnye,hogy mosható a fej. A szál emelő fej igazából hosszú szőrszálaknál használható igazán. Én összességében nagyon elégedett vagyok vele.Újra megvenném.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SatinPerfect HP6574/00 Epilátor
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SatinPerfect HP6574/00 Epilátor