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Izdelek ni več na voljo

SatinPerfectDepilator

HP6574/00

4.8

| (4) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

V nekaj minutah do gladkosti, ki traja več tednov

Depilator SatinPerfect ima posebej široko glavo in teksturirane keramične diske, ki lahko naenkrat odstranijo več dlak, zato je odstranjevanje dlak z njim prav posebno doživetje. Želite imeti gladko kožo, ki ostane takšna do štiri tedne? V nekaj minutah si lahko zagotovite gladkost, ki traja več tednov!

Poglej vse prednosti

V nekaj minutah do gladkosti, ki traja več tednov

  • Fini

Posebej široka glava naenkrat odstrani več dlak

Posebej široka glava naenkrat odstrani več dlak

Posebej široka depilacijska glava naenkrat zajame in odstrani več dlačic ter že v nekaj minutah zagotovi dolgotrajne in izjemno gladke rezultate

Vibracijska masažna ploščica spodbuja in pomirja kožo

Nežna vibracijska masažna ploščica spodbuja in pomirja kožo za udobnejše depiliranje

Lučka Opti-light razkrije še tako drobne dlačice

Lučka Opti-light razkrije še tako drobne dlačice

Vgrajena lučka Opti-light jasno razkrije najmanjše, najtanjše dlačice

Tehnične specifikacije

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Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.8

od 5

4

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

20/12/2016

Slovenija

Slovenija

Zelo dober odstranjevalec! Vreden svojega denarja.

Ta izdelek uporabljam že najmanj 3 leta. Priporočila bi ga vsem, ki razmilšjajo o nakupu! Vreden je svojega denarja, saj res odstrani vse nezaželjene dlačice. Jaz ga uporabljam za depilacijo nog - po redni uporabi so moje dlačice mehkejše in že po drugi ali treji uporabi, depilacija ni nič boleča. Kljub vsemu, je koža gladka zgolj teden dni, in ne kaj več.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SatinPerfect HP6574/20 Depilator

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SatinPerfect HP6574/20 Depilator

09/04/2019

Україна

Україна

Дружина задоволена подарунком

Подарував дружині близько чотирьох років тому (попередній ,також Філіпс, зламався - стерлися пластикові шестерні) з цього часу регулярно ним користується . Головні переваги : відсутні больові відчуття ,якісне виконання своєї функції, довготривале використання, зручний чохол.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SatinPerfect HP6574/00 Епілятор

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SatinPerfect HP6574/00 Епілятор

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Szuper

Már régebben vettem.Szeretem,hogy használat közben megvilágítja a kezelt részt,így a legkissebb szőrszálak sem kerülik el a figyelmemet.Jól illeszkedik,így könnyű használni.Nagy előnye,hogy mosható a fej. A szál emelő fej igazából hosszú szőrszálaknál használható igazán. Én összességében nagyon elégedett vagyok vele.Újra megvenném.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SatinPerfect HP6574/00 Epilátor

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SatinPerfect HP6574/00 Epilátor

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