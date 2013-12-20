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Izdelek ni več na voljo

SatinPerfectDepilator

HP6572/00

4.5

| (4) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

V nekaj minutah do gladkosti, ki traja več tednov

Depilator SatinPerfect ima posebej široko glavo in teksturirane keramične diske, ki lahko naenkrat odstranijo več dlak, zato je odstranjevanje dlak z njim prav posebno doživetje. Želite imeti gladko kožo, ki ostane takšna do štiri tedne? V nekaj minutah si lahko zagotovite gladkost, ki traja več tednov!

Poglej vse prednosti

V nekaj minutah do gladkosti, ki traja več tednov

  • Depiliranje in oblikovanje

Posebej široka glava naenkrat odstrani več dlak

Posebej široka glava naenkrat odstrani več dlak

Posebej široka depilacijska glava naenkrat zajame in odstrani več dlačic ter že v nekaj minutah zagotovi dolgotrajne in izjemno gladke rezultate

Vibracijska masažna ploščica spodbuja in pomirja kožo

Nežna vibracijska masažna ploščica spodbuja in pomirja kožo za udobnejše depiliranje

Lučka Opti-light razkrije še tako drobne dlačice

Lučka Opti-light razkrije še tako drobne dlačice

Vgrajena lučka Opti-light jasno razkrije najmanjše, najtanjše dlačice

Tehnične specifikacije

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Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.5

od 5

4

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

20/12/2013

Polska

Polska

Rewelacja

W porównaniu do produktu sprzed kilku lat, który miałam i używałam - niebo a ziemia. Nic nie boli. Jest funkcjonalny, ma dużo końcówek i nakładek. Dużą zaleta produktu jest głowica goląca.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SatinPerfect HP6572/00 Epilator

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SatinPerfect HP6572/00 Epilator

11/11/2013

Polska

Polska

Fajny sprzęt

Wygodny i fajny sprzęt. Miło się go użytkuje :) Polecam

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SatinPerfect HP6572/00 Epilator

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SatinPerfect HP6572/00 Epilator

03/08/2019

България

България

Много добър продукт!

Използвам модела повече от 5 години и съм доволна. Всяка седмица. Лека забележка е само натрупването на вече епилираните малки косъмчета във вътрешността на главата и невъзможното им отстраняване. Два пъти съм го отремонтирала поради тази причина в оторизиран сервиз във Варна.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SatinPerfect HP6572/00 Epilator

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SatinPerfect HP6572/00 Epilator

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