Izdelek ni več na voljo
V nekaj minutah do gladkosti, ki traja več tednov
Depilator SatinPerfect ima posebej široko glavo in teksturirane keramične diske, ki lahko naenkrat odstranijo več dlak, zato je odstranjevanje dlak z njim prav posebno doživetje. Želite imeti gladko kožo, ki ostane takšna do štiri tedne? V nekaj minutah si lahko zagotovite gladkost, ki traja več tednov!
Depiliranje in oblikovanje
Posebej široka depilacijska glava naenkrat zajame in odstrani več dlačic ter že v nekaj minutah zagotovi dolgotrajne in izjemno gladke rezultate
Nežna vibracijska masažna ploščica spodbuja in pomirja kožo za udobnejše depiliranje
Vgrajena lučka Opti-light jasno razkrije najmanjše, najtanjše dlačice
4.5
od 5
4
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Storczyk86
20/12/2013
Polska
Rewelacja
W porównaniu do produktu sprzed kilku lat, który miałam i używałam - niebo a ziemia. Nic nie boli. Jest funkcjonalny, ma dużo końcówek i nakładek. Dużą zaleta produktu jest głowica goląca.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SatinPerfect HP6572/00 Epilator
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SatinPerfect HP6572/00 Epilator
Groszku
11/11/2013
Polska
Fajny sprzęt
Wygodny i fajny sprzęt. Miło się go użytkuje :) Polecam
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SatinPerfect HP6572/00 Epilator
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SatinPerfect HP6572/00 Epilator
Yana1103
03/08/2019
България
Много добър продукт!
Използвам модела повече от 5 години и съм доволна. Всяка седмица. Лека забележка е само натрупването на вече епилираните малки косъмчета във вътрешността на главата и невъзможното им отстраняване. Два пъти съм го отремонтирала поради тази причина в оторизиран сервиз във Варна.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SatinPerfect HP6572/00 Epilator
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SatinPerfect HP6572/00 Epilator