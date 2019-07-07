Izdelek ni več na voljo
Uživajte v dotiku satena.
Depilator Philips SatinSoft s sistemom za nego kože ščiti kožo pred raztegovanjem in omogoča maksimalno higieno. Lahko ga uporabljate na mokri ali suhi koži, zato lahko dlačice udobno odstranjujete tudi med prhanjem. Vključuje brivno glavo s prirezovalnim glavnikom.
Sistem za nego kože
Mokro in suho
Brivna glava
Edinstvena Philipsova zasnova vključuje hipoalergenske ščetine za optimalno higieno, ki se odlično prilega v roko in omogoča optimalno uporabo v vseh razmerah, na mokri ali suhi koži.
Nežna vibracijska masažna ploščica spodbuja in pomirja kožo za udobnejše depiliranje.
Depilator ima diske za nežno puljenje dlak brez vlečenja kože.
4.6
od 5
9
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Iva95
07/07/2019
Україна
Цілком задоволена продуктом, рекомендую
Користуюся 3 роки цим епілятором, зручно, просто і ефективно!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SatinSoft HP6522/01 Епілятор
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SatinSoft HP6522/01 Епілятор
Lenchik92
18/05/2018
Україна
Цей продукт якісний та виконує свої функції...
Користуюсь уже п'ятий рік (періодично), свої функції виконує чудово, я задоволена його роботою! Рекомендую продукцію Philips!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SatinSoft HP6522/01 Епілятор
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SatinSoft HP6522/01 Епілятор
skippy
22/09/2013
Polska
Bardzo dobry depilator
Depilator jest łatwy w użyciu i po zmianie końcówek bardzo dobrze depiluje każde miejsca. Nie potrzeba wymieniać baterii tylko ładować z sieci co też jest jego zaletą.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SatinSoft HP6522/01 Depilator
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SatinSoft HP6522/01 Depilator