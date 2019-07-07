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Izdelek ni več na voljo

SatinSoftDepilator

HP6522/01

4.6

| (9) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Uživajte v dotiku satena.

Depilator Philips SatinSoft s sistemom za nego kože ščiti kožo pred raztegovanjem in omogoča maksimalno higieno. Lahko ga uporabljate na mokri ali suhi koži, zato lahko dlačice udobno odstranjujete tudi med prhanjem. Vključuje brivno glavo s prirezovalnim glavnikom.

Poglej vse prednosti

Depilator s sistemom SkinPerfect

Uživajte v dotiku satena.

  • Sistem za nego kože

  • Mokro in suho

  • Brivna glava

Ščetka za piling telesa za še bolj sijočo kožo.

Ščetka za piling telesa za še bolj sijočo kožo.

Edinstvena Philipsova zasnova vključuje hipoalergenske ščetine za optimalno higieno, ki se odlično prilega v roko in omogoča optimalno uporabo v vseh razmerah, na mokri ali suhi koži.

Vibracijska masažna ploščica stimulira kožo

Vibracijska masažna ploščica stimulira kožo

Nežna vibracijska masažna ploščica spodbuja in pomirja kožo za udobnejše depiliranje.

Diski za nežno puljenje pri odstranjevanju dlačic ne vlečejo kože

Diski za nežno puljenje pri odstranjevanju dlačic ne vlečejo kože

Depilator ima diske za nežno puljenje dlak brez vlečenja kože.

Tehnične specifikacije

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Deli in pribor

Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.6

od 5

9

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

07/07/2019

Україна

Україна

Цілком задоволена продуктом, рекомендую

Користуюся 3 роки цим епілятором, зручно, просто і ефективно!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SatinSoft HP6522/01 Епілятор

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SatinSoft HP6522/01 Епілятор

18/05/2018

Україна

Україна

Цей продукт якісний та виконує свої функції...

Користуюсь уже п'ятий рік (періодично), свої функції виконує чудово, я задоволена його роботою! Рекомендую продукцію Philips!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SatinSoft HP6522/01 Епілятор

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SatinSoft HP6522/01 Епілятор

22/09/2013

Polska

Polska

Bardzo dobry depilator

Depilator jest łatwy w użyciu i po zmianie końcówek bardzo dobrze depiluje każde miejsca. Nie potrzeba wymieniać baterii tylko ładować z sieci co też jest jego zaletą.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SatinSoft HP6522/01 Depilator

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SatinSoft HP6522/01 Depilator

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