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Izdelek ni več na voljo

SatinSoftDepilator

HP6521/01

4

| (2) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Uživajte v dotiku satena.

Depilator Philips SatinSoft s sistemom za nego kože ščiti kožo pred raztegovanjem in omogoča maksimalno higieno. Lahko ga uporabljate na mokri ali suhi koži, zato lahko dlačice udobno odstranjujete tudi med prhanjem. Vključuje pokrovček za občutljive dele.

Poglej vse prednosti

Depilator s sistemom SkinPerfect

Uživajte v dotiku satena.

  • Sistem za nego kože

  • Mokro in suho

Ščetka za piling telesa za še bolj sijočo kožo.

Ščetka za piling telesa za še bolj sijočo kožo.

Edinstvena Philipsova zasnova vključuje hipoalergenske ščetine za optimalno higieno, ki se odlično prilega v roko in omogoča optimalno uporabo v vseh razmerah, na mokri ali suhi koži.

Vibracijska masažna ploščica stimulira kožo

Vibracijska masažna ploščica stimulira kožo

Nežna vibracijska masažna ploščica spodbuja in pomirja kožo za udobnejše depiliranje.

Diski za nežno puljenje pri odstranjevanju dlačic ne vlečejo kože

Diski za nežno puljenje pri odstranjevanju dlačic ne vlečejo kože

Depilator ima diske za nežno puljenje dlak brez vlečenja kože.

Tehnične specifikacije

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Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Ocene

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4.0

od 5

2

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

5
3
2
1

23/09/2013

Polska

Polska

Ten produkt sprawia, że depilacja jest nawet przyjemna.

Od kiedy stosuję depilator Philips depilacja jest dla mnie przyjemnym obowiązkiem. Produkt nie ciągnie skóry, nie mam podrażnień. Mógłby jednak być dokładniejszy.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SatinSoft HP6521/01 Epilator

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SatinSoft HP6521/01 Epilator

26/08/2013

Polska

Polska

Dzięki temu produktowi depilacja jest nawet przyjemna.

Depilacja nie boli, nie mam podrażnień, ale mógłby być bardziej dokładny, bo niestety zostawia dużo włosków, co wymusza poprawki.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SatinSoft HP6521/01 Epilator

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SatinSoft HP6521/01 Epilator

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