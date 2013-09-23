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Uživajte v dotiku satena.
Depilator Philips SatinSoft s sistemom za nego kože ščiti kožo pred raztegovanjem in omogoča maksimalno higieno. Lahko ga uporabljate na mokri ali suhi koži, zato lahko dlačice udobno odstranjujete tudi med prhanjem. Vključuje pokrovček za občutljive dele.
Sistem za nego kože
Mokro in suho
Edinstvena Philipsova zasnova vključuje hipoalergenske ščetine za optimalno higieno, ki se odlično prilega v roko in omogoča optimalno uporabo v vseh razmerah, na mokri ali suhi koži.
Nežna vibracijska masažna ploščica spodbuja in pomirja kožo za udobnejše depiliranje.
Depilator ima diske za nežno puljenje dlak brez vlečenja kože.
4.0
od 5
2
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Kasia7kk
23/09/2013
Polska
Ten produkt sprawia, że depilacja jest nawet przyjemna.
Od kiedy stosuję depilator Philips depilacja jest dla mnie przyjemnym obowiązkiem. Produkt nie ciągnie skóry, nie mam podrażnień. Mógłby jednak być dokładniejszy.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SatinSoft HP6521/01 Epilator
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SatinSoft HP6521/01 Epilator
Kasia7kk
26/08/2013
Polska
Dzięki temu produktowi depilacja jest nawet przyjemna.
Depilacja nie boli, nie mam podrażnień, ale mógłby być bardziej dokładny, bo niestety zostawia dużo włosków, co wymusza poprawki.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SatinSoft HP6521/01 Epilator
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SatinSoft HP6521/01 Epilator