Izdelek ni več na voljo
HP6520/01
Uživajte v dotiku satena.
Depilator Philips SatinSoft s sistemom za nego kože ščiti kožo pred raztegovanjem in omogoča maksimalno higieno. Brezžičen aparat za ponovno polnjenje, ki omogoča udobno uporabo kjer koli. Vključuje pokrovček za občutljive dele.
Sistem za nego kože
Brezžično
Edinstvena Philipsova zasnova vključuje hipoalergenske ščetine za optimalno higieno, ki se odlično prilega v roko in omogoča optimalno uporabo v vseh razmerah, na mokri ali suhi koži.
Nežna vibracijska masažna ploščica spodbuja in pomirja kožo za udobnejše depiliranje.
Depilator ima diske za nežno puljenje dlak brez vlečenja kože.
3.3
od 5
4
Ocene
Geanina
21/01/2017
România
Preverjen kupec
Epilator foarte bun
Foarte ușor de utilizat, avantaj ca este fără fir, tine bateria suficient, nu ma irita, nici nu doare, lasă pielea fina, "nu lasă bubite". Recomand
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SatinSoft HP6520/01 Epilator
Da, priporočam ta izdelek
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ennia1
17/12/2013
Polska
Bardzo lubię ten depilator naprawdę świetnie się spisuje!!!!
Świetny produkt. Idealny dla każdej kobiety. Doskonale się sprawdza. Bardzo dokładnie depiluje. Długo wytrzymuje po naładowaniu. Polecem go wszystkim kobietom. Cena też jest adekwatna do produktu.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SatinSoft HP6520/01 Depilator
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SatinSoft HP6520/01 Depilator
Dorota38
21/07/2013
Polska
Depilator jest niedokładny
Jestem posiadaczką tego urządzenia od prawie dwóch miesięcy i drażni mnie to,że co półtora góra dwa tygodnie muszę depilować nogi i pachy.Spodziewałam się,że za te pieniądze depilator będzie dokładniejszy i cichszy.OgOlnie mam wrażenie,że urządzenie zamiast wyrywać włoski z cebulkami ucina je przy samej skórze.
Ta ocena je bila podana za SatinSoft HP6520/01 Depilator
Ta ocena je bila podana za SatinSoft HP6520/01 Depilator