IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Za vedno gladko kožo
  • Za vedno gladko kožo
  • Za vedno gladko kožo
  • Za vedno gladko kožo
  • Za vedno gladko kožo
  • Za vedno gladko kožo
  • Za vedno gladko kožo
  • Za vedno gladko kožo
  • Za vedno gladko kožo
  • Za vedno gladko kožo
  • Za vedno gladko kožo
  • Za vedno gladko kožo
  • Za vedno gladko kožo
  • Za vedno gladko kožo
  • Za vedno gladko kožo
  • Za vedno gladko kožo
  • Za vedno gladko kožo
  • Za vedno gladko kožo

Izdelek ni več na voljo

SatinelleDepilator

HP6512

5
| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Za vedno gladko kožo
Preizkusite depilacijo z novim depilacijskim sistemom Philips, ki dlake odstrani pri korenini, zagotavlja gladko kožo več tednov (ne dni) in je nežen do kože. Priložen je edinstveni komplet nastavkov za nove uporabnike za popolne rezultate
Poglej vse prednosti

Dlačice odstrani za več tednov in skrbi za vašo kožo

Za vedno gladko kožo

  • Za celo telo, z brivno glavo

Med posameznimi depilacijami izvajajte piling

Med posameznimi depilacijami izvajajte piling

S krožnimi gibi z rokavico za piling telesa nežno masirate kožo in hkrati odstranjujete odmrle kožne celice. To zagotavlja čudovito gladko kožo in odpravlja vraščene dlačice

Nastavek za dvigovanje dlačic in masažo

Nastavek za dvigovanje dlačic in masažo

Ta nastavek dvigne tudi kratke dlačice in zagotavlja izjemno gladko depilacijo, obenem pa sprosti kožo za nežnejšo depilacijo.

Ta depilacijski sistem odstranjujte dlačice, ki so dolge tudi samo 0,5 mm

Ta depilacijski sistem odstranjujte dlačice, ki so dolge tudi samo 0,5 mm

Hipoalergenski diski pa zagotavljajo optimalno higieno.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Poiščite nadomestne dele ali dodatno opremo

Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

07/11/2013

Polska

Polska

ten produkt jest po prostu swietny

Produkt oceniam na 5 gwiazdek. jest doskonaly!!!!! polecam wszystkim

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Satinelle HP6512 Epilator

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Satinelle HP6512 Epilator

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki