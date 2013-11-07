2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Za celo telo, z brivno glavo
S krožnimi gibi z rokavico za piling telesa nežno masirate kožo in hkrati odstranjujete odmrle kožne celice. To zagotavlja čudovito gladko kožo in odpravlja vraščene dlačice
Ta nastavek dvigne tudi kratke dlačice in zagotavlja izjemno gladko depilacijo, obenem pa sprosti kožo za nežnejšo depilacijo.
Hipoalergenski diski pa zagotavljajo optimalno higieno.
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
mmm89
07/11/2013
Polska
ten produkt jest po prostu swietny
Produkt oceniam na 5 gwiazdek. jest doskonaly!!!!! polecam wszystkim
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Satinelle HP6512 Epilator
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Satinelle HP6512 Epilator